Rezumatul zilei: Dolarul domină tranzacțiile valutare pe fondul creșterii probabilității unei intervenții americane în Iran (13.01.2026)

Indicii americani încheie sesiunea în scădere, pe fondul incertitudinii geopolitice crescânde și al comentariilor “hawkish” ale președintelui Fed din St. Louis (US500: -0,3%; US100: -0,25%, US30: -0,65%). Sectorul financiar și companiile de software/servicii IT sunt cele mai afectate. Singurul câștigător este indicele companiilor cu capitalizare mică (US2000: +0,4%), care a beneficiat cel mai mult de inflația de bază mai mică decât se aștepta.

USA Today a raportat, citând un oficial al Casei Albe, că „o operațiune în Groenlanda ar putea avea loc în câteva săptămâni sau luni”. Potrivit raportului, propunerea principală a lui Trump ar fi achiziționarea insulei bogate în minerale, deși se pare că sunt luate în considerare și alte soluții diplomatice.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump i-a încurajat pe iranieni să continue protestele, adăugând că „ajutorul este pe drum”. Președintele SUA a sugerat, de asemenea, că aliații SUA ar trebui să părăsească Iranul. Potrivit unui raport Axios, trimisul special al lui Trump în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, s-ar fi întâlnit cu fiul exilat al ultimului șah al Iranului, prințul Reza Pahlavi.

Acțiunile JPMorgan Chase pierd 3,6% după publicarea rezultatelor pentru trimestrul IV al anului 2025. Banca a raportat o scădere a profitului în trimestrul IV la 13 miliarde de dolari (-7% față de anul precedent; 4,63 dolari pe acțiune) din cauza unei rezerve de 2,2 miliarde de dolari legate de achiziția Apple Card. Excluzând această cheltuială, profitul ar fi crescut de la 14 miliarde de dolari la 14,7 miliarde de dolari (5,23 dolari pe acțiune), impulsionat în principal de rezultatele sectorului de tranzacționare. Rezultatele băncii de investiții au fost sub așteptări.

Datele privind inflația CPI din SUA pentru luna decembrie au fost în mare parte în conformitate cu așteptările pieței. Inflația CPI lunară a fost de 0,3%, în timp ce inflația de bază lunară a fost mai mică decât previziunile, de 0,2%, semnalând o ușoară încetinire a presiunii asupra prețurilor. Pe bază anuală, CPI s-a menținut stabil la 2,7%, în timp ce inflația de bază a scăzut de la 2,7% la 2,6%.

Președintele Fed St. Louis, Alberto Musalem, a susținut pauza în reducerea ratelor dobânzilor, considerând rata actuală a dobânzii de politică monetară ca fiind neutră. Bancherul central a subliniat persistența inflației peste așteptări, precum și datele solide privind piața muncii și potențiala accelerare a economiei SUA în 2026.

Contractele futures pe indici europeni se tranzacționează în principal în teritoriu negativ. Indicele ITA40 a înregistrat cele mai mari pierderi (-0,6%), în timp ce acțiunile spaniole au rezistat pesimismului (SPA35: +0,3%). DE40 și FRA40 sunt în scădere cu aproximativ 0,2%.

Dolarul domină sesiunea valutară (USDIDX: +0,2%), susținut de incertitudinea geopolitică și de comentariile agresive ale lui Musalem. Cea mai slabă monedă G10 este yenul, afectat de rapoartele conform cărora prim-ministrul Japoniei ia în considerare dizolvarea parlamentului (USDJPY: +0,6%). EURUSD pierde 0,15%, ajungând la 1,165.

Metalele prețioase continuă să câștige teren din cauza tensiunilor geopolitice. Argintul a depășit performanța grupului, câștigând până la 2,1%, ajungând la 87,50 USD. Aurul se tranzacționează la un nivel stabil, de 4.600 USD.

Petrolul Brent și WTI își continuă revenirea, câștigând 2,1% și, respectiv, 2,4%. Contractul NATGAS este, de asemenea, pe plus (+1,35%).

Astăzi, optimismul general predomină în rândul criptomonedelor. Bitcoin câștigă 2,7%, ajungând la 93.680 USD, în timp ce Ethereum crește cu 3,6%, ajungând la 3.207 USD.

