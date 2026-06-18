Rezumatul zilei: Dolarul la cel mai ridicat nivel din ultimul an, acțiunile revin pe fondul reapariției apetitului pentru risc 🚀 (18.06.2026)

🇺🇸 Acțiuni din SUA Indicii bursieri americani se redresează pe fondul ușurării și al apetitului pentru risc: Wall Street a înregistrat o creștere pe măsură ce presiunea de după ședința FOMC s-a disipat, iar apetitul pentru risc a crescut în urma semnării istorice a acordului de pace dintre SUA și Iran. Contractele futures pe Nasdaq au condus creșterile generalizate ( US100: +2,0% după reînnoire), urmate îndeaproape de indicele Russell 2000 pentru companii cu capitalizare mică ( US2000: +1,3% după rollover), S&P 500 ( US500: +0,9% după rollover) și Dow Jones Industrial Average ( US30: +0,2% după rollover). 🇪🇺 Acțiuni europene Indicii europeni își revin în ciuda divergențelor regionale: Piețele de acțiuni europene au înregistrat o sesiune de redresare solidă, deși au apărut diferențe clare între indicii din țările centrale și cei din țările periferice. Indicele general Euro Stoxx 50 a condus avansul piețelor în verde ( EU50: +1,4% ), urmat îndeaproape de CAC40 din Franța ( FRA40: +1,4% ), FTSE MIB din Italia ( ITA40: +1,1% ), DAX din Germania ( DE40: +1,0% ) și AEX din Olanda ( NED25: +0,9% ). În același timp, contractele futures pe indicele spaniol IBEX 35 ( SPA35 ) s-au tranzacționat la un nivel stabil, în timp ce indicele britanic FTSE 100 ( UK100: -0,3% ) și cel polonez WIG20 ( W20: -1,5% ) au rămas semnificativ în urma omologilor lor continentali. 🏢 Știri corporative Amazon vizează piața cipurilor AI destinate comercianților pentru a concura cu Nvidia: Se pare că Amazon poartă discuții pentru a-și vinde cipurile personalizate Trainium direct către centrele de date externe. Această schimbare strategică ar transforma AWS dintr-un furnizor de infrastructură cloud închisă, destinată uzului intern, într-un concurent direct pe piața comercială, amenințând monopolul Nvidia și determinând fragmentarea pieței de hardware.

Apple anunță creșteri de prețuri din cauza costurilor în creștere ale cipurilor: CEO-ul care își încheie mandatul, Tim Cook, a avertizat că majorările de prețuri la hardware sunt inevitabile din cauza unei creșteri nesustenabile a costurilor memoriei. Ca urmare a cererii mari de AI și a perturbărilor lanțurilor de aprovizionare cu heliu cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, prețurile globale ale smartphone-urilor ar putea crește cu 20%, ceea ce ar putea adăuga până la 150 de dolari la prețul viitorului iPhone 18.

Accenture declanșează o cădere generală în sectorul consultanței IT la nivel global după reducerea previziunilor: Accenture a înregistrat o scădere de 16,7% după ce a raportat venituri sub așteptări în trimestrul al treilea și și-a redus prognoza de creștere pentru întregul an la 3%–4%. Previziunile pesimiste au declanșat vânzări masive în sector, pe fondul temerilor crescânde că adoptarea rapidă a AI generative înlocuiește bugetele tradiționale alocate consultanței tehnologice.

BMW își reduce previziunile la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani, pe fondul prăbușirii pieței din China și al costurilor generate de război: Acțiunile BMW au scăzut la minimele de la sfârșitul anului 2020, după ce compania și-a redus marja EBIT pentru sectorul auto din 2026 de la 4%–6% la doar 1%–3%. Sub conducerea noului CEO, Milan Nedeljković, producătorul auto a atribuit această situație scăderii severe a vânzărilor din China și creșterii costurilor operaționale cu energia legate de conflictul din Iran. Avertismentul șocant a afectat și companiile germane concurente Mercedes-Benz și Volkswagen, conducerea acestora semnalând costuri de restructurare accelerate care vor afecta profiturile din a doua jumătate a anului 2026. 🌍 Economie și bănci centrale Numărul cererilor inițiale de șomaj din SUA scade la 226.000 pe fondul unui număr redus de concedieri: Cererile inițiale de șomaj au scăzut cu 4.000, ajungând la 226.000, în conformitate cu așteptările și confirmând un context stabil al pieței muncii. În timp ce numărul concedierilor inițiale rămâne la un nivel istoric scăzut, cererile continue au crescut ușor la 1,81 milioane, indicând o reintegrare pe piața muncii ușor mai lentă pentru lucrătorii disponibilizați.

Banca Angliei menține rata dobânzii de referință la 3,75% în urma unui vot divizat în favoarea unei politici monetare restrictive: BoE a menținut rata dobânzii de referință neschimbată la 3,75% în urma unui vot divizat în favoarea unei politici monetare restrictive, cu 7 voturi pentru și 2 împotrivă. Membrii minoritari care s-au opus au susținut o majorare a ratei, Comitetul de Politică Monetară (MPC) subliniind presiunile inflaționiste persistente și ridicate, precum și potențialele efecte asupra salariilor, în ciuda redeschiderii Strâmtorii Hormuz.

Banca Națională a Elveției menține rata de politică monetară la 0% și lansează un avertisment privind piața valutară: SNB și-a menținut rata dobânzii trimestrială la 0,0%, marcând un an întreg de politică monetară neschimbată. Președintele Martin Schlegel și-a exprimat disponibilitatea sporită de a interveni activ pe piața valutară pentru a frâna aprecierea rapidă și excesivă a francului elvețian.

Norges Bank menține rata la 4,25% și semnalează o înăsprire viitoare: Banca centrală a Norvegiei a menținut rata dobânzii de politică monetară neschimbată la 4,25%, dar a adoptat o pauză de orientare restrictivă, consolidând orientările explicite conform cărora va fi probabil necesară o altă majorare a ratei la o ședință viitoare pentru a tempera inflația persistentă. 💱 Valute, energie și metale prețioase Valute — Indicele dolarului atinge maxime pe mai multe luni: Indicele dolarului american a înregistrat o creștere ( USDIDX: +0,4% ) până la cel mai înalt nivel din mai 2025, susținut de graficul „dot plot” al Fed publicat ieri, care indică o orientare restrictivă, și de comentariile lui Donald Trump privind potențialele majorări ale ratei dobânzii. Monedele scandinave ( USDSEK: +0,9% , USDNOK: +1,4% ) și francul elvețian ( USDCHF: +0,8% ) au înregistrat cele mai slabe performanțe din grupul G10. Pe de altă parte, USDJPY și-a prelungit evoluția la niveluri îngrijorător de ridicate, peste 160,00 (+0,6%), lira sterlină a scăzut pe fondul menținerii ratei dobânzii de către Banca Angliei ( GBPUSD: -0,5% ), iar EURUSD a scăzut cu 0,3%, ajungând la 1,1465.

Energie — Prețul gazului natural (NATGAS) a înregistrat un salt pe fondul datelor EIA, în timp ce petrolul brut s-a stabilizat: Petrolul brut și-a prelungit ușor pierderile recente, contractele futures pe Brent ( OIL ) scăzând cu 0,6% până la 78,30 dolari pe baril, pe fondul reducerii primelor de risc geopolitice după acordul de pace. În schimb, contractele futures pe gazul natural ( NATGAS ) au înregistrat o creștere vertiginoasă de 2,9% în urma raportului EIA privind stocurile extrem de optimist, care a arătat o alimentare săptămânală a stocurilor mai mică decât se aștepta, de 73 Bcf (față de prognoza de 76 Bcf), ceea ce a dus stocul total sub nivelurile de anul trecut.

Metale prețioase — Dolarul dominant lovește puternic aurul și argintul: Metalele prețioase s-au tranzacționat cu pierderi semnificative, confruntându-se cu vânturi potrivnice severe din partea randamentelor reale în creștere și a unui dolar american puternic. Contractele futures pe aur ( GOLD ) au scăzut cu 0,6%, la 4.230 USD/uncie, în timp ce cele pe argint ( SILVER ) s-au prăbușit cu 2,7%, la 66,10 USD/uncie.

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