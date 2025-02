Rezumatul zilei: Dolarul pierde câștigurile legate de tarife, susținând piața acțiunilor 📄

Indicii americani și-au extins câștigurile în timpul sesiunii și până la sfârșitul zilei au crescut cu aproximativ 0,50-1,00%. Liderul câștigurilor a fost indicele small-cap US2000, care a crescut cu 0,76%. Între timp, indicele tehnologic a câștigat 0,53%, în ciuda pierderii de aproape 7,5% a Alphabet. Acțiunile Nvidia au crescut cu peste 3,5%.

Câștigurile bursiere au fost susținute de slăbirea accentuată a dolarului, care a șters practic toate câștigurile de la începutul săptămânii cauzate de introducerea bruscă a tarifelor vamale pentru Canada, Mexic și China.

Acțiunile Vishay Intertechnology au crescut cu 7%, în ciuda rezultatelor trimestriale mixte, după ce compania a anunțat că înregistrează o cerere mai puternică pentru investițiile în infrastructură legate de rețelele inteligente și centrele de date AI.

Împreună cu dolarul, randamentele obligațiunilor americane sunt, de asemenea, în scădere. Randamentele obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani au scăzut la 4,41%, în timp ce randamentele obligațiunilor pe 2 ani au scăzut la 4,17%.

Cea mai mare atenție a investitorilor a fost astăzi asupra aurului , care depășește noi maxime istorice, câștigând 1,00% la 2.870 USD pe uncie .

Un astfel de sentiment pozitiv pe piața metalelor poate fi atribuit mai multor factori, inclusiv slăbiciunea dolarului, scăderea randamentelor obligațiunilor americane, comentariile “dovish” ale oficialilor Fed și atenuarea presiunilor inflaționiste în urma datelor ISM privind sectorul serviciilor.

Astăzi, am primit și primul raport cheie privind piața muncii din SUA - raportul ADP pentru luna ianuarie: actual 183.000 față de prognoza de 150.000 și 122.000 anterior (revizuit la 176.000). Datele indică un sentiment încă foarte puternic în rândul companiilor private din SUA. În mod interesant, nu a fost observată nicio reacție majoră a dolarului după publicarea datelor, iar atenția investitorilor se îndreaptă acum către raportul NFP de vineri.

Datele ISM privind sectorul serviciilor din SUA pentru luna ianuarie au indicat o valoare de 52,8 față de o prognoză de 54 și o publiare anterioară de 54,1. Subindicele prețurilor a scăzut semnificativ. Indicele prețurilor a scăzut la 60,1 față de 65,1 prognoză și 64,4 anterior. Indicele ocupării forței de muncă a crescut la 52,3 față de 51,4 anterior. Indicele comenzilor noi a scăzut la 51,3 față de 54,2 anterior.

Indicele PMI privind sectorul serviciilor publicat anterior pentru ianuarie a ajuns la 52,9, în conformitate cu previziunile și ușor peste valoarea de 52,8 din decembrie. Indicatorul PMI compozit final pentru ianuarie a fost de 52,7 față de 52,5 așteptat și 52,4 anterior.

Bursele europene au avut în mare parte o sesiune de succes; indicii DAX și FTSE au crescut cu 0,37% și, respectiv, 0,6%. Datele finale PMI din Germania și Zona Euro pentru luna ianuarie s-au dovedit a fi practic în conformitate cu cifrele anterioare, indicând un sector al serviciilor încă relativ puternic și o ușoară revenire a indicelui compozit.

Germania - Raportul PMI pentru luna ianuarie: Indicatorul PMI compozit: actual 50,5; prognoză 50,1; anterior 48,0; Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor: actual 52,5; prognoză 52,5; anterior 51,2;

Zona euro - Raportul PMI pentru luna ianuarie: Indicatorul PMI compozit conform S&P Global: actual 50,2; prognoză 50,2; anterior 49,6; Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor: actual 51,3; prognoză 51,4; anterior 51,6;

Pe piața criptomonedelor , sentimentul este în mod clar mai slab. Investitorii sunt dezamăgiți de lipsa unui sprijin clar din partea administrației Trump. Pe de altă parte, este evident că integrarea criptomonedelor și a tehnologiei blockchain în lumea financiară nu se va întâmpla peste noapte, dar multe dintre măsurile luate până acum indică o direcție foarte promițătoare.

Bitcoin a scăzut astăzi cu 0,60%, la 97.200 de dolari , în timp ce Ethereum dă dovadă de o forță excepțională, câștigând 0,55%, la 2.750 de dolari . Criptomonedele mai mici au reușit să recupereze o parte din pierderile de luni, dar sunt încă sub o presiune semnificativă.

Thomas Barkin (Fed) se așteaptă la un nou declin semnificativ al inflației în următoarele 12 luni; de asemenea, el a declarat că numai o supraîncălzire a economiei americane ar putea duce la creșteri ale ratei dobânzii, ceea ce nu vede în prezent și nu se așteaptă ca acesta să fie obiectivul Fed.

Petrolul brut Brent (OIL) este în scădere cu aproape 2% astăzi, după ce stocurile de țiței din SUA, conform EIA , au crescut cu peste 8,66 milioane de barili față de o prognoză de 1,9 milioane de barili și o valoare anterioară de 3,46 milioane de barili . De asemenea, stocurile de benzină au crescut semnificativ cu 2,23 milioane de barili , față de o prognoză de 210.000 și 2,95 milioane anterior.

În plus, cererea pentru transporturile de aur de la Londra către SUA (COMEX) continuă să crească din cauza îngrijorărilor legate de tarifele vamale dintre SUA și țările europene. Uzând de această tendință, argintul este, de asemenea, în creștere.

