Rezumatul zilei: Dolarul și Wall Street revin 📈 Tesla conduce câștigurile în SUA 📄🔎

Wall Street a câ╚Ötigat în prima sesiune de tranzac╚Ťionare dup─â weekendul prelungit. Raliul este un r─âspuns întârziat la decizia pre╚Öedintelui Trump de a amâna amenin╚Ťarea cu un tarif de 50% pentru importurile din Uniunea European─â. Indicii europeni au închis, de asemenea, în cre╚Ötere, urmând impulsul Statelor Unite. DAX din Germania a crescut cu peste 0,8%.

În sesiunea de sear─â, US500 a crescut cu 0,60% pân─â la 5.930 de puncte, în timp ce US100 a câ╚Ötigat 0,80% pân─â la 21.450 de puncte. Cel mai mare câ╚Ötig─âtor este indicele cu capitalizare mic─â US2000, care urc─â cu 1,10%, la 2.090 de puncte.

Dincolo de indicii bursieri americani, dolarul se înt─âre╚Öte ╚Öi el. Indicele USDIDX este în cre╚Ötere cu aproape 0,6%, punând presiune în jos pe euro. Între timp, randamentele obliga╚Ťiunilor de Trezorerie pe 10 ani scad ast─âzi cu mai mult de 6 puncte de baz─â, în ciuda datelor solide din SUA.

Datele ACEA (Asocia╚Ťia Constructorilor Europeni de Automobile) arat─â o sc─âdere puternic─â a vânz─ârilor Tesla în Europa în aprilie 2025. Tesla a înregistrat o sc─âdere anual─â de aproape 49% pe întregul continent ╚Öi de peste 52% numai în UE.

În ciuda acestui fapt, ac╚Ťiunile Tesla au crescut cu peste 6% ast─âzi, dup─â ce Elon Musk a anun╚Ťat c─â se reorienteaz─â asupra companiei ╚Öi a proiectelor sale de baz─â.

Date solide din SUA - încrederea consumatorilor conform CB a dep─â╚Öit previziunile (98 fa╚Ť─â de 87,05 a╚Öteptat ╚Öi 86 anterior). A╚Ötept─ârile privind infla╚Ťia pe un an au sc─âzut, de╚Öi r─âmân ridicate (înc─â mult peste 6%). Comenzile de bunuri durabile din luna mai au sc─âzut mai pu╚Ťin decât se preconiza.

Pie╚Ťele se preg─âtesc, de asemenea, pentru datele macroeconomice viitoare, inclusiv câ╚Ötigurile Nvidia ( mâine, dup─â sesiunea din SUA), minutele ╚Öedin╚Ťei Fed, cele mai recente date privind infla╚Ťia PCE ╚Öi datele PIB revizuite.

Oficialii Fed r─âmân precau╚Ťi - Neel Kashkari, pre╚Öedintele Fed Minneapolis, a îndemnat la amânarea deciziilor privind ratele pân─â când impactul noilor tarife asupra infla╚Ťiei devine mai clar.

Indicele pre╚Ťurilor locuin╚Ťelor sugereaz─â atenuarea presiunii infla╚Ťioniste, alimentând speran╚Ťele pentru date CPI mai mici - Pre╚Ťurile locuin╚Ťelor (MoM): actual -0,1% fa╚Ť─â de 0,1% prognoz─â ╚Öi 0.1% anterior.

Trump Media and Technology Group (DJT.US) a anun╚Ťat o ofert─â privat─â de ac╚Ťiuni în valoare de 2,5 miliarde de dolari, vizând 50 de investitori institu╚Ťionali pentru a construi una dintre cele mai mari trezorerii Bitcoin printre companiile tranzac╚Ťionate public.

În urma anun╚Ťului, Bitcoin a rico╚Öat de la aproximativ 109.000 USD la peste 110.000 USD. La momentul public─ârii, aten╚Ťia investitorilor se îndreapt─â c─âtre proiecte mai mici ╚Öi c─âtre Ethereum, care a crescut cu 5,20% pân─â la 2.700 de dolari.

Contractele futures pe grâu de la Chicago au sc─âzut ast─âzi cu aproape 2,5%, reluându-╚Öi tendin╚Ťa descendent─â, deoarece îngrijor─ârile legate de aprovizionare din Rusia ╚Öi China s-au atenuat, pe fondul unor condi╚Ťii meteorologice favorabile în principalele regiuni de cre╚Ötere.

Pre╚Ťurile petrolului sunt în u╚Öoar─â sc─âdere cu pu╚Ťin peste 1%, în timp ce contractele futures la gazele naturale sunt în cre╚Ötere cu aproape 0,7%. Pre╚Ťul aurului a sc─âzut cu peste 1,2%, ca urmare a cre╚Öterii apetitului pentru risc; argintul este, de asemenea, în sc─âdere, cu aproximativ 0,8% ast─âzi.

