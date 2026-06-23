Rezumatul zilei: E timpul pentru o corecție (23.05.2026)

Încheiem ziua de marți cu scăderi înregistrate de aproape toți indicii bursieri majori. Aceasta este, în primul rând, consecința valului de vânzări care a afectat companiile din sectorul semiconductorilor, declanșat de SK Hynix în primele ore ale sesiunii de tranzacționare din Asia. Piața bursieră Gigantul tehnologic coreean, la scurt timp după ce a devenit cea mai bine capitalizată companie din țară, a înregistrat o corecție abruptă de peste 12%, ceea ce a dus la suspendarea temporară a tranzacționării pe KOSPI. Giganții americani au urmat acest exemplu, printre aceștia numărându-se Sandisk (-13%), Micron (-11,2%), ON Semiconductor (-10%) și Marvell (-9%). Graficul 1: Câștigători și pierzători pe Nasdaq 100 (23.06.2026) Sursa: Bloomberg, 23.06.2026 Consolidarea care urmează unei astfel de creșteri rapide înregistrate la începutul anului nu pare nejustificată. Rămâne însă întrebarea privind direcția viitoare a evoluției, pe măsură ce apar tot mai multe semne de întrebare cu privire la profiturile realizate de companii și la rentabilitatea acestora. Graficul 2: Dashboard pentru Nasdaq 100 (23.06.2026) Sursa: XTB Research, 23.06.2026 Graficul 3: Cotațiile pe sectoare pentru indicele Nasdaq 100 (23.06.2026) Sursa: XTB Research, 23.06.2026 Și piețele bursiere europene se află astăzi pe minus, companiile din sectorul tehnologic fiind, de asemenea, printre cele mai afectate. Indicele german DAX a înregistrat astăzi o scădere de 1%,

indicele francez CAC40 de 0,7%,

iar indicele paneuropean Euro Stoxx 50 de 1,3%. Indicele britanic FTSE 100 a înregistrat o scădere de doar 0,1%, în așteptarea evoluțiilor de pe scena politică după demisia lui Keir Starmer de luni. Politică Investitorii nu au prea multe îndoieli că Andy Burnham, fostul primar al orașului Manchester, va deveni noul prim-ministru al țării. Partidul pare să înțeleagă că are nevoie de o consolidare rapidă, iar victoria extrem de convingătoare a lui Burnham în Makerfield a demonstrat capacitatea sa de a recâștiga alegători atât de la Reform UK, cât și de la Verzi. În cazul în care până pe 16 iulie nu se va înscrie niciun candidat adversar cu sprijin intern suficient în cadrul partidului, Burnham va fi anunțat ca noul prim-ministru încă din 18 iulie. Abordarea sa intervenționistă față de economie ar putea îngrijora piețele, inclusiv sugestiile conform cărora Marea Britanie nu ar trebui să fie „la mila piețelor obligațiunilor”. Cu toate acestea, el s-a distanțat recent de aceste comentarii. De asemenea, i-a numit pe Andy Haldane, fostul economist-șef al Băncii Angliei, și pe Richard Hughes, fostul președinte al OBR, în calitate de consilieri-cheie. Considerăm că aceasta este o încercare de a liniști îngrijorările pieței în fața unei situații încă foarte tensionate pe piața obligațiunilor. Figura 4: Ratele dobânzilor Băncii Angliei și randamentele obligațiunilor britanice (1994 - 2026) Sursa: XTB Research, 23.06.2026 Mărfuri Lipsa știrilor negative din Orientul Mijlociu duce la scăderi suplimentare ale prețurilor mărfurilor energetice. Petrol brut: Un baril de Brent costă astăzi 77 de dolari (o scădere de 1,2%).

Un baril de WTI costă 73 de dolari (o scădere de 1,1%). Graficul 5: OIL [interval zilnic] (25.10.2024 - 23.06.2026) Sursa: xStation, 23.06.2026 Gaz natural: NATGAS a scăzut cu 3,2%, ajungând la 3,15 dolari.

TTF rămâne în mare parte neschimbat, în jur de 42,2 dolari. Metale prețioase: O uncie troy de aur se tranzacționează în prezent la aproximativ 4.132 dolari (-1,4%), iar argintul la 62 dolari (-4,7%) Date macroeconomice Atenția pieței s-a concentrat astăzi asupra publicării datelor PMI din luna iunie. Ce am aflat? Sectorul serviciilor din țările europene rămâne slab, în timp ce sectorul manufacturier se descurcă puțin mai bine (deși chiar și aici putem vorbi, în cel mai bun caz, de o creștere modestă).

Datele din Marea Britanie au fost deosebit de dezamăgitoare — ambii indicatori s-au situat semnificativ sub estimările de consens. Valute Pe piața valutară, poziția dolarului rămâne de neclintit, acesta continuând aprecierea inițiată de ultima ședință a FOMC, caracterizată de o atitudine agresivă. Perechea EUR/USD a depășit astăzi nivelul de 1,14. Toate celelalte valute din grupul G10 se depreciază față de dolarul american. Acest lucru este valabil în special pentru cele cu beta ridicat, și anume SEK, NOK, AUD și NZD

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