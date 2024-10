Rezumatul zilei: Escaladarea situașiei din Orientul Mijlociu pune presiune pe indici și Bitcoin💥 Petrolul câștigă, EURUSD scade cu 0,8%

Cheia din perspectiva Fed ar putea fi datele NFP de vineri, programate la 15:30 ora României. Au existat sugestii cu privire la o lectură a ocupării forței de muncă sub 100.000. Cu un raport atât de slab, ar putea exista o altă reducere de 50bp, (dacă prețurile petrolului vor fi suficient de scăzute)

