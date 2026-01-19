Rezumatul zilei: Este teamă, dar încă nu panică. Trump a zguduit din nou piețele.

Piețele americane nu tranzacționează astăzi din cauza unei sărbători, dar mișcările de capital pot fi urmărite în continuare pe piața futures, iar lucrurile sunt interesante. Trump și-a intensificat retorica față de Europa și Groenlanda, amenințând cu tarife de 10% pentru produsele din țările europene care au decis să trimită trupe pe insulă. Cele mai mari pierderi se înregistrează pe US100, unde pierderile depășesc 1%. US500 și US2000 rămân în jurul valorii de 1%. US30 se descurcă mai bine, cu pierderi limitate la 0,8%.

Totuși, aceasta nu este sfârșitul reacției la declarațiile președintelui SUA. Se apropie „termenul limită” privind reducerile ratei dobânzii la cardurile de credit așteptate de Donald Trump, pe care operatorii și băncile nu sunt dispuși să le respecte. Acțiunile băncilor comerciale și ale altor instituții de creditare sau de plată sunt sub presiune.

Pierderi semnificative au încheiat sesiunea în Europa, pe măsură ce piața a evaluat scenariile potențiale de confruntare economică între Europa și SUA. Cele mai mari pierderi sunt înregistrate de producătorii de automobile, iar unele companii europene de tehnologie înregistrează, de asemenea, pierderi. Creșterea se observă în principal la companiile din domeniul apărării. Cele mai mari pierderi sunt înregistrate de CAC40, contractele pierzând până la 1,9%. AEX din Olanda are, de asemenea, performanțe slabe. Contractele pe DAX și FTSE MIA limitează scăderile sub 1,5%. Spania și Polonia se descurcă relativ bine. Contractele pe indicii majori pierd astăzi doar 0,4% și 0,2%.

Bursa franceză este sub presiune nu numai din străinătate, ci și la nivel local. Un mecanism de „urgență” prevăzut în constituție a fost utilizat pentru aprobarea temporară a bugetului, ceea ce afectează negativ sentimentul investitorilor.

Euro reacționează la tensiuni cu creșteri semnificative. Euro se apreciază față de dolar cu peste 0,5%. Creșteri se observă și în cazul francului elvețian și al lirei sterline.

Disputa dintre SUA și Europa permite metalelor prețioase să-și extindă câștigurile. Argintul crește cu peste 5% și revine la nivelul de 94 USD. Aurul crește cu 2%, apropiindu-se de 4700 USD.

Petrolul rămâne stabil în jurul nivelului de 59 USD pentru țițeiul WTI. O explozie a valorilor a avut loc în cazul contractelor NATGAS, unde prețul a crescut cu până la 16%, iar în unele locuri creșterile au atins 20%. Aceasta este o consecință a reducerii producției, a stocurilor scăzute și a înghețurilor bruște care au schimbat rapid și fundamental situația pieței.

Incertitudinea și volatilitatea lovesc piața criptomonedelor cu o forță dublă, unde se poate observa o vânzare masivă. Bitcoin scade cu peste 2,5%, oprindu-se la nivelul de 92.800 USD. Ethereum are o performanță mai slabă, depreciindu-se cu peste 4% și atingând nivelul de 3200 USD.

