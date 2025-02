Rezumatul zilei: Europa câștigă pe fondul speranțelor de pace, semnale mixte de la datele privind locurile de muncă și reducerea ratei BoE

Piețele americane au arătat o performanță mixtă, US1000 câștigând 0.23% și avansând la 21,818.43 iar US500 cu un avans de 0.17% atinge 6,099.5, în timp ce US2000 a scăzut 0.17%. Numărul cererile inițiale de ajutor de șomaj a fost mai mare decât se estima, la 219.000 față de prognoza de 214.000, sugerând o potențială slăbiciune a pieței muncii.

Indicii europeni au crescut după potențialul tratat de pace din Ucraina. Indicele ATX austriac a condus câștigurile (+3,3%), urmat de WIG20 polonez (+2,7%). DAX adaugă 1,47%. Indicele francez CAC40 a crescut pentru a 4-a zi consecutiv, tot cu 1,47%. FTSE 100 din Marea Britanie a câștigat 1,21%.

Banca Angliei a redus pentru prima dată rata de la pandemie, coborând ratele cu 25bps la 4,5%. Cu toate acestea, BoE a redus dramatic previziunile de creștere din Marea Britanie la 0,75% de la 1,5% și a avertizat cu privire la un vârf al inflației de 3,7% în vară.

Acțiunile Ralph Lauren au crescut cu 13%, ajungând la un maxim istoric de 289,33 dolari, după ce compania a depășit estimările pentru al treilea trimestru, cu o creștere a vânzărilor de 11%, și totodată, și-a majorat estimările pentru întregul an. Compania a raportat rezultate peste așteptări pentru sezonul de cumpărături de sărbători, cu vânzări comparabile în magazine în creștere cu 12%.

Mărfurile au avut evoluții divergente, metalele prețioase slăbind, în timp ce metalele industriale s-au apreciat. Aurul a scăzut cu 0,55% la 2.851,19 dolari, iar paladiul a scăzut cu 1,54% la 972,2 dolari, în timp ce nichelul s-a apreciat cu 2,22% la 15.804 dolari, iar zincul a câștigat 1,22% la 2.820 dolari.

Prețul futures al grâului a atins maximul ultimelor trei luni, în condițiile în care seceta severă afectează 45 de state americane, NOAA avertizând că urmează condiții de creștere dificile. Analiza sugerează o creștere potențială a prețului de 34% în cazul în care exporturile rusești scad cu 50%, cu o presiune suplimentară din cauza posibilelor întreruperi ale exporturilor ucrainene.

Datele economice germane au surprins în creștere, comenzile pentru fabrici crescând cu 6,9% de la o lună la alta față de previziunile de 1,9%, deși în mare parte determinate de comenzile unice pe scară largă în domeniul echipamentelor de transport. Cifrele anuale indică în continuare un declin de 3,0 % al comenzilor globale pentru 2024.

Pe piața valutară, JPY se consolidează cel mai semnificativ printre monedele G10 (EURJPY: -0,8%, USDJPY: -0,7%, GBPJPYL: -1,1%). Dolarul american înregistrează puține schimbări în comparație cu sesiunile anterioare, extrem de volatile (USDIDX: +0,08%), în timp ce GBP pierde cel mai mult teren, deoarece traderii pariază pe reduceri suplimentare de 59 bps ale ratei dobânzii în acest an (GBPUSD: -0,05%, GBPJPY: -1,1%).

Criptomonedele încheie sesiunile pe roșu, cu o tendință descendentă amplă vizibilă pe piață. Bitcoin a înregistrat schimbări relativ mici (-0,03%), în timp ce Chainlink (-2,6%), Ethereum (-2,2%) și Ripple (-2,85%) înregistrează pierderi mai ponderate

Trump Media a anunțat că intenționează să lanseze șase noi produse de investiții, inclusiv ETF-uri pentru Bitcoin și sectorul energetic, în parteneriat cu Charles Schwab pentru conturi administrate separat. Consiliul de administrație al companiei a aprobat investiții de până la 250 de milioane de dolari pentru noul brand de servicii financiare Truth.Fi.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."