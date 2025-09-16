Rezumatul zilei: EURUSD crește cu 0,8% înaintea deciziei Fed de mâine 📈Petrolul crește, Wall Street fluctuează la niveluri istorice

Sesiunea europeană a fost dominată de vânzători, indicele DAX din Germania scăzând cu aproape 1,8%. Scăderea a fost determinată de acțiunile din sectorul asigurărilor și bancar. Vânzarea masivă ar fi putut fi declanșată de rapoartele privind legislația fiscală italiană, care ar putea reduce profitabilitatea instituțiilor financiare.

Sentimentul de pe Wall Street indică prudență, deși indicii bursieri rămân aproape de nivelurile maxime istorice înaintea deciziei Fed de mâine. În contrast, sectorul energetic american are astăzi o performanță bună, susținut de creșterea prețurilor petrolului.

Piețele includ în prețuri o probabilitate de aproape 100% pentru o reducere a ratei dobânzii cu cel puțin 25 de puncte de bază. EUR/USD a înregistrat astăzi creșteri puternice, depășind 1,1865 și atingând un maxim al ultimilor patru ani. Nici măcar datele macroeconomice solide din SUA nu au reușit să susțină dolarul, atât vânzările cu amănuntul, cât și producția industrială au depășit previziunile: Producția industrială lună/lună: 0,1% (Previziuni: -0,1%, Anterior: 0,1%) Producția industrială: 0,2% (Previziuni: 0,0%, Anterior: 0,0%) Utilizarea capacității: 77,4% (previziuni: 77,4%, anterior: 77,5%) Vânzări cu amănuntul lunare: 0,6% (previziuni: 0,2%, anterior: 0,5%) Vânzări cu amănuntul, excluzând autovehiculele: 0,7% (previziuni: 0,4%, anterior: 0,3%) Vânzări cu amănuntul, excluzând autovehiculele și benzina: 0,7% (Previziuni: 0,4%, Anterior: 0,3%)

Aurul a crescut astăzi cu peste 0,2%, impulsionat de slăbirea dolarului, și a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 3.700 USD pe uncie.

Prețurile petrolului sunt, de asemenea, în creștere, susținute de tensiunile geopolitice și de oferta limitată din Rusia, unde rafinăriile cheie au fost ținta atacurilor cu drone ucrainene. Transneft a avertizat deja cu privire la posibile scăderi ale producției.

Bitcoin se stabilizează în jurul valorii de 115.000 de dolari, ceea ce sugerează că investitorii cred în creșteri suplimentare, dar sunt reticenți să își asume riscuri excesive înainte de decizia Fed. Ethereum rămâne, de asemenea, sub presiune și se consolidează.

Acțiunile Tesla au crescut cu peste 2%, în timp ce Amazon a câștigat peste 1%. Uranium Energy Corp. a scăzut cu peste 5% după ce a atins maxime istorice, crescând cu peste 300% față de minimul din aprilie. Luni, SUA au anunțat că sunt gata să-și mărească rezervele strategice de uraniu. Nvidia și Broadcom au scăzut cu peste 1%.

Contractele futures pe cacao scad cu peste 3%, în ciuda celor mai reduse stocuri ICE din mai și a condițiilor meteorologice nefavorabile din Africa de Vest. Piețele se concentrează pe sezonul 2025/2026, care ar putea fi mult mai bun, în ceea ce privește echilibrul dintre cerere și ofertă. Astăzi, contractele futures pe grâu, porumb și soia câștigă peste 1% pe CBOT.

Scott Bessent și Donald Trump au reiterat astăzi că reducerile semnificative ale Fed, ca parte a „ajustării politicii”, ar fi binevenite de către Casa Albă. Negociatorii americani au înregistrat progrese în discuțiile cu China la Madrid, iar Trump a declarat că are deja un grup de companii pregătite să achiziționeze TikTok, în urma unui acord negociat cu Beijingul.

O nouă rundă de negocieri între SUA și China va avea loc la Frankfurt. Potrivit lui Marco Rubio, o întâlnire între Trump și Zelensky ar putea avea loc săptămâna viitoare la New York.

