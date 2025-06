Rezumatul zilei: Fed menține ratele dobânzilor, petrolul scade după comentariile lui Trump 📣📃

Indicii americani au încheiat ziua în teritoriu negativ, după conferința de presă a președintelui Fed, Jerome Powell , care a adoptat un ton puțin mai hawkish .

Rezerva Federală nu a surprins investitorii și a decis să mențină ratele dobânzilor neschimbate , la 4,25%–4,5% .

Fed rămâne puțin mai agresivă decât se aștepta . Sentimentul s-a deteriorat din cauza îngrijorărilor legate de politica comercială , care ridică semne de întrebare cu privire la impactul acesteia asupra cheltuielilor de consum .

Mai important, Fed și-a revizuit proiecțiile economice , indicând o creștere mai lentă a PIB-ului , o rată a șomajului ușor mai ridicată și o inflație ușor mai mare decât în previziunile din martie.

Graficul dot-plot pare agresiv, deoarece, deși proiecția mediană indică în continuare două reduceri ale ratei în 2025 , există o schimbare agresivă în 2026/2027 (o reducere eliminată față de previziunile din martie).

Pentru 2025, șapte oficiali ai Fed nu prevăd acum nicio reducere a ratei (față de patru în martie), iar doi prevăd o reducere (față de patru anterior).

Powell a declarat că impactul războiului comercial ar trebui să fie vizibil până la sfârșitul verii și că Fed va lua o decizie mai înțeleaptă dacă va aștepta încă câteva luni pentru noi date și posibile actualizări privind tarifele .

Declarația nu mai include avertismente privind inflația mai mare sau creșterea economică mai lentă, ceea ce ar putea sugera o posibilă reducere a ratei dobânzii în septembrie . Totul va depinde acum de datele din următoarele două luni.

În Europa , indicii bursieri au închis sesiunea de tranzacționare ân teritoriul negativ. DAX a scăzut cu 0,39% , în timp ce CAC40 din Franța a scăzut cu 0,36% .

Guvernatorul Băncii Canadei, Tiff Macklem , a declarat într-un discurs că un acord comercial între Canada și Statele Unite ar putea contribui la atenuarea presiunilor inflaționiste și, eventual, la revocarea tarifelor existente .

În urma unei recente încetiniri a creșterii salariilor în zona euro , datele privind inflația au reflectat tendințe deflaționiste emergente . Prețurile lunare au rămas neschimbate, în timp ce inflația anuală a scăzut sub ținta de 2% a BCE.

Raportul privind începerea construcțiilor de locuințe în SUA pentru luna mai a fost mai slab decât se aștepta. Numărul de locuințe începute a fost cel mai scăzut din 2020 , iar permisele au fost, de asemenea, sub previziuni. În ciuda ratelor ipotecare mai mici, cererea nu s-a îmbunătățit , iar încrederea constructorilor este aproape de minimele din perioada de criză .

Numărul cererilor de șomaj au rămas aproape de așteptări, la 245.000 (prognoză: 245.000 față de 248.000 anterior).

Raportul EIA a arătat o scădere record a stocurilor de țiței de -11,473 milioane de barili (prognoză: -2,5 milioane, anterior: -3,644 milioane).

Cu toate acestea, piața a ignorat în mare parte datele privind stocurile și și-a îndreptat atenția către comentariile lui Donald Trump din același moment. Președintele a anunțat că oficialii iranieni au abordat SUA în legătură cu discuțiile privind conflictul cu Israelul . Investitorii au interpretat acest lucru ca o potențială disponibilitate de a negocia pacea . Drept urmare, prețurile petrolului brut au scăzut cu aproximativ 2% imediat după declarația lui Trump.

Senatul SUA a adoptat ieri, cu 68 de voturi pentru și 30 împotrivă , Legea privind orientarea și instituirea inovării naționale pentru monedele stabile din SUA (GENIUS) , aprobând astfel primul cadru de reglementare la nivel național pentru monedele stabile garantate cu dolarul . Proiectul de lege se îndreaptă acum către Camera Reprezentanților pentru următoarea etapă legislativă.

Incertitudinea de pe piețele globale și fuga către active mai sigure au împins Bitcoin sub nivelul de 103.600 de dolari .

