Rezumatul zilei: Finalul unei săptămâni extrem de intense (19.06.2026)

Având în vedere sărbătoarea „Juneteenth”, care comemorează abolirea sclaviei în Statele Unite, astăzi nu are loc nicio sesiune de tranzacționare pe piața bursieră americană. Contractele futures indică scăderi minore pentru indicii cheie, atât S&P 500, cât și Nasdaq 100 înregistrând o ușoară scădere de 0,1%. Geopolitică Piețele bursiere globale au fost inițial afectate de știrile privind amânarea următoarei runde de negocieri de pace dintre SUA și Iran, care trebuia să aibă loc astăzi în Elveția. Sentimentul s-a îmbunătățit ușor în urma veștii privind încetarea focului între Israel și Hezbollah. Bombardamentele anterioare ale Israelului au pus sub semnul întrebării durabilitatea memorandumului semnat miercuri între SUA și Iran. Merită reamintit faptul că acest memorandum acordă ambelor părți 60 de zile pentru a formula un acord de pace precis. Între timp, însă, se așteaptă ca Strâmtoarea Hormuz să fie deschisă. Mărfuri Prețurile principalelor mărfuri energetice rămân volatile. Să luăm ca exemplu petrolul brut: Inițial, am observat astăzi o creștere a prețurilor, ca reacție la amânarea următoarei runde de negocieri de pace.

Ulterior, a urmat o corecție, care poate fi atribuită parțial armistițiului dintre Israel și Hezbollah.

În cele din urmă, însă, Brent încheie ziua cu un câștig de 1%, închizându-se la aproape 81 de dolari pe baril. Pentru WTI vom plăti puțin sub 78 de dolari. Graficul 1: OIL [interval zilnic] (23.10.2024 - 19.06.2026) Sursa: xStation, 19.06.2026 Gaz natural: NATGAS încheie săptămâna la 3,2 $.

TTF oscilează în jurul valorii de 42,1 dolari. Metalele prețioase continuă să scadă: În prezent, vom plăti aproximativ 4.156 dolari pe uncia de aur și 64,9 dolari pe uncia de argint.

Scăderea de peste 1% este în mare parte o consecință a creșterii continue a randamentelor obligațiunilor de stat din cele mai mari economii, care servesc drept alternativă directă la metalele prețioase ca active cu risc redus. Piața bursieră Cu excepția indicelui italian FTSE MIB (+0,3%) și a celui polonez WIG20 (+0,2%), piețele europene au închis astăzi pe minus. Indicele paneuropean Stoxx 50 (-0,1%), indicele german DAX (-0,2%) și indicele britanic FTSE 100 (-0,4%) au înregistrat toți pierderi. Cea mai mare scădere a fost înregistrată, totuși, de indicele francez CAC 40 (-0,6%), în ciuda unui câștig substanțial al Renault (+3,9%), care poate fi atribuit în principal achiziției unei participații de 65% în compania Flexis, specializată în „logistica ultimei mile”. Graficul 2: Dashboard pentru Euro Stoxx 50 (19.06.2026 Sursa: XTB Research, 19.06.2026 Graficul 3: Companiile cu cele mai bune și cele mai slabe performanțe din indicele Euro Stoxx 50 (19.06.2026 Sursa: XTB Research, 19.06.2026 Graficul 4: Euro Stoxx 50 (19.06.2026 Sursa: XTB Research, 19.06.2026 Date macroeconomice + Valute Am început ziua cu datele privind inflația CPI din Japonia. Nu au adus nicio surpriză – cifra globală a fost de 1,5%, iar inflația de bază s-a situat la 1,4%.

Estimările privind majorările ratei dobânzii au rămas în mare parte neschimbate – piața atribuie o probabilitate de aproximativ 95% unei astfel de măsuri înainte de sfârșitul anului.

Perechea USD/JPY încheie ziua aproape neschimbată, oscilând în jurul valorii de 161,3.

Pe o bază săptămânală, deprecierea yenului față de dolar ajunge la 0,7%, ceea ce este relativ modest în comparație cu alte monede din G10. Ulterior, a venit rândul datelor din Marea Britanie. Vânzările cu amănuntul au crescut semnificativ mai mult decât anticipase piața (cu 1,2% lunar, 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut).

Acest lucru a permis o apreciere modestă a lirei sterline (+0,2%).

Cu toate acestea, moneda britanică nu a avut parte de câteva zile de succes. Față de deschiderea de luni, GBP/USD a scăzut cu 1,3%.

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