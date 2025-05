Rezumatul zilei: Gazele naturale și aurul scad, US100 câștigă cel mai mult dintre indicii principali americani

Indicii europeni , inclusiv DAX și FTSE , au închis sesiunea ușor pe roșu. Sentimentul la Bursa din Varșovia a fost ceva mai negativ, dar indicele WIG20 s-a retras cu doar 0,6% și continuă să se situeze în apropierea maximelor locale.

Indicii americani înregistrează câștiguri modeste, US100 fiind în creștere cu aproape 0,5%. Acțiunile Rigetti Computing au crescut cu aproape 17% în urma rezultatelor sale din primul trimestru, când compania de calcul cuantic a raportat un venit net de peste 42 de milioane de dolari , în ciuda unei pierderi operaționale de peste 20 de milioane de dolari .

Acțiunile Super Micro Computer (SMCI.US) , pe valul „AI bull market” în curs, revin cu peste 17% datorită unui acord de 20 de miliarde de dolari cu Arabia Saudită . Între timp, Nvidia și Alphabet sunt cele mai mari câștigătoare în rândul acțiunilor tehnologice cu capitalizare mare, ambele în creștere cu aproximativ 4% . Câștiguri puternice sunt, de asemenea, observate pentru Tesla și Sea Ltd cu sediul în Singapore , datorită rezultatelor financiare solide.

Aurul se retrage cu peste 2% , pe fondul atenuării tensiunilor comerciale globale, al impactului „înțelegerilor Trump” și al marcării profiturilor într-un mediu cu randamente încă ridicate. Având în vedere scăderea șanselor de recesiune în SUA, cererea pentru activele tradiționale de refugiu se confruntă cu presiuni. Argintul este, de asemenea, în scădere cu aproape 2% .

Dolarul american are o sesiune mixtă. Perechea EURUSD a șters o parte din câștigurile anterioare, după ce rapoartele de presă au indicat că administrația americană nu include clauze menite să slăbească dolarul în acordurile comerciale aflate în curs de negociere.

Membrii Fed, Goolsbee și Jefferson au semnalat o poziție prudentă față de menținerea setărilor actuale ale politicii Fed, sugerând că presiunile inflaționiste determinate de tarife ar putea fi temporare , în timp ce creșterea economică ar putea încetini , deși condițiile generale s-au îmbunătățit .

Printre mărfurile agricole, cele mai abrupte pierderi au fost observate pentru cafea și bumbac . Donald Trump a anunțat că piețele se pot aștepta astăzi la actualizări privind discuțiile Ucraina-Rusia , deși rezultatul final al negocierilor de la Istanbul pare foarte incert. Rapoartele mass-media au afirmat că nici Putin, nici Lavrov nu sunt așteptați să participe în persoană.

NATGAS este în scădere cu aproape 4% pe baza previziunilor privind scăderea cererii , iar țițeiul este, de asemenea, ușor în scădere. Iată raportul săptămânal al EIA privind modificarea stocurilor de petrol din SUA: Stocuri de petrol brut: actual 3,454M (prognoză -2,209M; anterior -2,032M) Stocuri de benzină EIA: actual -1,022M (prognoză -0,938M; anterior 0,188M) Stocuri de petrol brut la Cushing: actual -1,069M (anterior -0,740M)



