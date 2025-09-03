Rezumatul zilei: Google domină piața, petrolul scade, aurul atinge un nivel record

Piața bursieră americană prezintă o divergență clară — Nasdaq și S&P 500 sunt în creștere pe piața spot datorită câștigurilor puternice înregistrate de companiile din domeniul tehnologiei, în special Google, în timp ce Dow Jones rămâne sub presiune din cauza datelor slabe privind piața muncii și a îngrijorărilor legate de starea economiei. Analizând contractele, situația se prezintă astfel: US500 este aproape de închiderea de ieri, US100 este în creștere cu 0,25%, iar US30 este în scădere cu 0,38%.

Pe piața obligațiunilor, randamentele obligațiunilor americane sunt în scădere, semnalând cererea de active sigure, în timp ce în alte țări G7 — în special în Marea Britanie — randamentele pe termen lung cresc la niveluri nemaiîntâlnite de zeci de ani. În ansamblu, investitorii se află într-un echilibru între așteptările privind sprijinul monetar și îngrijorările legate de riscurile fiscale și sustenabilitatea creșterii economice.

Este de remarcat randamentul obligațiunilor pe 30 de ani din SUA, care s-a apropiat de nivelul de 50 de puncte de bază. După licitațiile record de obligațiuni pe termen scurt din SUA din august, se așteaptă o reducere a emisiunilor în septembrie. Cu toate acestea, există riscul scăderii lichidității pe piață.

Indicatorii slabi privind ocuparea forței de muncă sporesc așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor de către Fed, ceea ce susține evaluările companiilor în creștere și ale aurului, dar exercită și o presiune suplimentară asupra dolarului.

Raportul JOLTS arată o scădere a numărului de noi locuri de muncă vacante de la 7,357 milioane la 7,18 milioane, în condițiile în care se aștepta o creștere la 7,37 milioane.

Aurul atinge noi maxime istorice, în anticiparea unui ton “dovish” din partea Fed la următoarea reuniune. Aurul a urcat deja peste 3.550 USD pe uncie, în timp ce argintul a depășit nivelul de 41 USD pe uncie.

Pe de altă parte, observăm o ușoară presiune descendentă asupra metalelor industriale. Cuprul a scăzut astăzi sub bariera de 10.000 USD.

Petrolul brut reacționează negativ la zvonurile că OPEC+ ar putea crește din nou producția, ceea ce ar reprezenta o nouă lovitură pentru prețurile petrolului. Petrolul a scăzut astăzi cu peste 2%.

Prețurile gazelor naturale în SUA au crescut în timpul sesiunii de astăzi, depășind chiar nivelul de 3,1 USD/MMBTU, pe fondul așteptărilor privind o reluare a cererii de energie electrică în statele din vest. Prețurile gazelor se stabilizează ușor peste 3 USD. Mâine vom afla un raport important privind starea stocurilor, fiind așteptată o creștere clară din cauza consumului redus de săptămâna trecută.

Google câștigă în esență procesul antitrust intentat împotriva sa de Departamentul de Justiție. Compania înregistrează un nou record istoric în sesiunea de astăzi, câștigând aproximativ 8%, pe fondul rezolvării multor factori de risc pentru companie. Un beneficiar indirect al acestui verdict — Apple, este, de asemenea, în creștere. Aceste două companii salvează indicii de noi scăderi astăzi.

Piața criptomonedelor se comportă bine astăzi. Ethereum a crescut cu peste 3%. O astfel de cerere ridicată pentru active extrem de riscante poate semnala că sentimentul pieței nu este încă atât de negativ pe cât ar putea crede unii analiști și comentatori.

PIB-ul Australiei în termeni anuali pentru trimestrul al doilea crește cu 1,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind estimările de 1,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Anterior, creșterea era de 1,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. În termeni trimestriali, aceasta reprezintă o creștere de 0,6% față de trimestrul anterior, de asemenea peste așteptări.

Indicele PMI privind sectorul serviciilor din China pentru companiile mai mici se situează la 53 de puncte pentru luna august, peste nivelul preconizat de 52,4 și mai mare decât nivelul anterior de 52,6.

Indicele PMI pentru sectorul servicii din Zona Euro scade în cele din urmă la 50,5, comparativ cu valoarea preliminară de 50,7 și nivelul anterior de 51 de puncte. Motivul este scăderea indicatorului PMI din Germania sub 50 de puncte și valorile scăzute din Italia și Spania.

Inflația PPI din Zona Euro se situează la 0,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de 0,1% față de aceeași perioadă a anului trecut și de nivelul anterior de 0,6%. În termeni lunari, aceasta reprezintă o creștere de 0,4% față de luna precedentă.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."