Rezumatul zilei: Indicii americani reduc câștigurile inițiale; dolarul își reia tendința ascendentă 🔔

Sentimentul pieței în timpul sesiunii europene a fost mixt. DAX a câștigat 0,2% în ciuda rezultatelor slabe de la Mercedes-Benz. Indicele german Ifo privind climatul de afaceri a depășit ușor așteptările. FTSE și indicele francez CAC40 au scăzut ușor. Producătorul de piese auto Valeo și-a redus previziunile privind vânzările anuale, determinând scăderea acțiunilor cu peste 10%, în timp ce compania suedeză Electrolux a pierdut peste 16% după anunțarea rezultatelor financiare dezamăgitoare.

În S.U.A., indicii au redus câștigurile inițiale, închizând cu un sentiment mixt. Indicele US100, care inițial a înregistrat o creștere de aproape 1,60%, a încheiat cu un câștig de doar 0,60%, în timp ce indicii US500 și US2000 au închis în scădere cu 0,20% și, respectiv, 0,50%.

Dolarul și-a reluat creșterile după o scădere la începutul sesiunii, indicele USDIDX înregistrând acum o creștere de peste 0,20%, ajungând la 104,1000 puncte. Lira sterlină (GBP) și francul elvețian (CHF) au rămas, de asemenea, puternice printre monedele G10, fiecare crescând cu 0,2-0,3%.

Randamentul obligațiunilor de trezorerie pe 10 ani a crescut cu aproape 2 puncte de bază, la peste 4,21%, în timp ce randamentul obligațiunilor pe 2 ani a scăzut ușor, la 4,08%.

În SUA, comenzile de bunuri durabile pentru luna septembrie au scăzut cu -0,8% de la o lună la alta, comparativ cu o prognoză de -1,1% și datele anterioare de 0%. Acest declin s-a datorat în principal unei scăderi de 3,1% a comenzilor de echipamente de transport, deși comenzile din sectorul apărării au crescut cu 6,4% de la o lună la alta.

Raportul Universității din Michigan a arătat o îmbunătățire a sentimentului în rândul consumatorilor americani, indicele final fiind de 70, depășind atât previziunile de 69, cât și datele anterioare de 68,9. Așteptările au crescut la 74,1 față de previziunile de 73, iar așteptările privind inflația pe un an au scăzut la 2,7% față de previziunile de 2,9% și previziunile anterioare de 2,9%.

Aurul și argintul au înregistrat o volatilitate minimă. Contractele futures la grâu au scăzut cu mai mult de 2%, în timp ce bumbacul a extins vânzarea de ieri cu încă 1,3%, ajungând la 70,7 USD pe balot. Paladiul a câștigat peste 3% și ar putea rămâne sensibil la știrile privind o potențială escaladare diplomatică cu Rusia, deoarece G7 ia în considerare o interdicție asupra resurselor rusești. Surse ale serviciilor de informații americane au raportat că, Coreea de Nord ar fi putut trimite peste 3 000 de soldați în Rusia.

Sentimentul pe piața criptomonedelor a slăbit, de asemenea, după câștigurile inițiale, Bitcoin fiind în scădere cu 1,30% la 67.200 USD și Ethereum în scădere cu 1,20%, testând nivelul de 2.500 USD.

Acțiunile holdingului de modă Tapestry (TPR.US) au câștigat 17%, în timp ce acțiunile Capri Holdings (CPRI.US) s-au prăbușit cu peste 47% după ce o instanță federală a blocat achiziția Capri de către un concurent, citând potențialele efecte negative asupra consumatorilor.

