Rezumatul zilei: Indicii bursieri americani sunt în creștere în urma datelor PPI

Ședința de tranzacționare de pe Wall Street se desfășoară într-o atmosferă foarte pozitivă, în urma publicării datelor PPI pentru luna martie. Principalii indici americani înregistrează creșteri solide, S&P 500 crescând cu peste 1%, Nasdaq cu aproape 1,8%, iar Dow Jones cu 0,5%.

Valoarea PPI din martie s-a situat semnificativ sub așteptări (0,5% lunar față de 1,1% cât se aștepta; 0,1% pentru componenta de bază față de 0,5%), semnalând o presiune inflaționistă mai slabă. Cu toate acestea, prețurile ridicate ale energiei continuă să susțină inflația, ceea ce ar putea amâna reducerile de dobândă ale Rezervei Federale în cursul acestui an.

Conform unor rapoarte recente din presă, SUA și Iranul ar putea relua negocierile încă din această săptămână, în timp ce Donald Trump a sugerat că decizii cheie ar putea fi luate în următoarele două zile . În același timp, tensiunile cresc în jurul Strâmtorii Hormuz, unde SUA ar restricționa, potrivit unor informații, anumite părți ale traficului maritim ca parte a presiunii exercitate asupra Iranului.

Și sesiunea europeană s-a desfășurat într-o atmosferă pozitivă, indicii principali închizând în creștere. FTSE 100 din Marea Britanie a câștigat peste 0,2%, CAC 40 din Franța a crescut cu peste 1,1%, DAX din Germania a avansat cu peste 1,2%, în timp ce IBEX 35 din Spania a urcat cu aproape 1,5%.

Pe piața valutară, dolarul american se depreciază față de majoritatea monedelor importante. Negocierile de pace în curs contribuie la ieșirile de capital din moneda americană, care este considerată în mod tradițional un activ refugiu.

Piețele de mărfuri înregistrează, de asemenea, o revenire a sentimentului pozitiv. Aurul a crescut cu aproape 2% și se situează în jurul valorii de 4.850 USD, în timp ce argintul crește cu aproximativ 5% și testează nivelul de 80 USD pe uncie.

Progresul negocierilor de pace afectează și prețurile petrolului, care sunt în scădere. Țițeiul Brent a scăzut cu aproximativ 3% și testează nivelul de 95 USD pe baril.

Optimismul este vizibil și pe piața criptomonedelor. Bitcoin a crescut cu peste 2% și testează 75.000 USD, în timp ce Ethereum câștigă peste 5% și se tranzacționează peste nivelul de 2.300 USD.

Astăzi am primit, de asemenea, rezultatele financiare ale mai multor instituții financiare majore din SUA , care, în ansamblu, au arătat un început solid al sezonului de raportare a rezultatelor, deși reacțiile pieței au fost mixte.

BlackRock a raportat o creștere puternică a profiturilor , susținută de intrări robuste în fondurile sale și de performanțe solide în gestionarea activelor și soluțiile de investiții.

JPMorgan a înregistrat, de asemenea, rezultate foarte solide , depășind din nou așteptările cu venituri record și performanțe solide în domeniul bancar de investiții și tranzacționare. Cu toate acestea, unii indicatori, precum marja netă a dobânzii și o perspectivă mai prudentă asupra veniturilor din dobânzi, au temperat ușor entuziasmul investitorilor.

Wells Fargo, pe de altă parte, a raportat rezultate slabe care au dezamăgit piața. În ciuda unor semne de stabilizare, veniturile mai slabe și îngrijorările privind calitatea profiturilor au dus la o evaluare negativă a raportului.

