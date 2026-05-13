Rezumatul zilei: Inflație ridicată și așteptările privind întâlnirea de la Beijing

SUA Starea de spirit a pieței spre finalul ședinței de miercuri este în mod evident mixtă, dar optimismul are câștig de cauză. În ciuda datelor macroeconomice îngrijorătoare, a incertitudinii privind rezultatul vizitei președintelui Trump în China și a evoluției viitoare a pieței petrolului, investitorii rămân relativ încrezători. Tendința puternică de creștere din sectorul tehnologic continuă. Nasdaq 100 conduce indicii americani în creștere, cu contractele sale futures câștigând peste 1%. S&P 500 și-a redus câștigurile la aproximativ 0,5%, în timp ce Russell și Dow sunt ușor în scădere.

Speranțe, temeri și speculații înconjoară delegația SUA și pe Donald Trump în China. Președintele a călătorit în China pe fondul unor tensiuni geopolitice semnificative și al unor așteptări foarte mari ale pieței în ceea ce privește rezultatele – în special în sectorul tehnologic, care este esențial pentru negocieri. În ciuda unei delegații impresionante din partea SUA, primele rapoarte din presa de specialitate indică faptul că delegația chineză este mult mai redusă decât se aștepta.

Morgan Stanley dă semne de optimism cu privire la piață, ridicând ținta de sfârșit de an pentru S&P 500.

Alibaba, în ciuda rezultatelor slabe în ceea ce privește profitabilitatea și veniturile, compensează acest lucru cu previziuni mai bune și creștere în segmente cheie legate de cloud și AI. Acțiunile companiei au crescut cu peste 7%.

Ford a surprins în mod clar investitorii cu o profitabilitate neașteptat de mare în timpul conferinței privind rezultatele financiare, depășind așteptările privind EPS cu peste 200%. Acțiunile au crescut cu peste 12%.

Datele macroeconomice din SUA transmit semnale puternice de avertizare cu privire la inflație și piețele de combustibili.

Inflația la nivelul producătorilor (PPI) a fost cu mult peste așteptări, ajungând la 5,2% în termeni de bază și 6,0% în termeni generali, față de previziunile de 4,3% și, respectiv, 4,9%.

În același timp, stocurile de țiței au scăzut cu 4,3 milioane de barili, față de așteptările de 2,0 milioane. Stocurile de benzină au scăzut, de asemenea, cu aproape dublul consensului: în scădere cu 4,08 milioane de barili, față de cele 2,8 milioane estimate. Europa Sentimentul moderat pozitiv pe piețele de acțiuni europene se consolidează pe măsură ce investitorii americani intră pe piață. Contractele futures Euro Stoxx 50 sunt în creștere cu 0,7%. Cel mai performant indice din Europa este WIG20 din Polonia, cu o creștere de peste 2%.

Siemens a ratat ușor așteptările investitorilor, situându-se puțin sub consensul privind EPS și veniturile. Acțiunea este în scădere cu puțin sub 1%.

Datele macroeconomice din zona euro s-au situat în linie cu așteptările. Creșterea anualizată a PIB-ului pentru primul trimestru al anului 2026 a fost de 0,8%, marcând o încetinire față de 1,2% în trimestrul anterior.

Ocuparea forței de muncă a crescut cu 0,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce producția industrială a scăzut cu 2,1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Inflația la nivelul consumatorilor din Franța s-a situat la nivelul așteptat de 1%. Mărfuri În ceea ce privește mărfurile agricole, cacao a scăzut cu aproape 3%, ceea ce ar putea indica o marcarea a profiturilor și o consolidare după recentul raliu. Zahărul a crescut cu peste 2% pe fondul așteptărilor crescânde privind o producție mai mare de etanol pentru a fi amestecat în combustibil într-un context de penurie globală.

Petrolul este ușor în scădere, menținându-se în jurul nivelului de 106 USD pe baril.

Aluminiul a crescut cu peste 2%, impulsionat de întreruperea lanțurilor de aprovizionare din Orientul Mijlociu și de o cerere mai puternică.

Argintul a crescut cu 2%, tranzacționându-se în jur de 88 USD. Criptomonede Piețele de criptomonede se confruntă cu un sentiment foarte slab, cu scăderi accentuate pe aproape întreaga piață. Bitcoin a scăzut cu 1,5% și a coborât sub nivelul de 80.000 USD. Ethereum a scăzut cu puțin peste 1,2%, alunecând spre pragul de 2.250 USD. Solana a scăzut cu peste 4%, menținându-se în jur de 90 USD.

