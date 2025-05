Rezumatul zilei: Investitorii reacționează la victoria Nvidia și instanța blochează tarifele lui Trump

Acțiunile americane au crescut inițial pentru a scădea ulterior, după semnale mixte , US500 fiind plat, US100 în scădere cu 0,3% și US2000 în creștere cu 0,2%, deoarece câștigurile puternice ale Nvidia și o hotărâre a instanței federale împotriva tarifelor lui Trump au eclipsat datele slabe privind PIB-ul din primul trimestru, care arată o contracție economică de 0,2%.

Hotărârea judecătorească blochează tarifele reciproce ale lui Trump , Curtea de Comerț Internațional hotărând că președintele și-a depășit autoritatea în temeiul International Emergency Economic Powers Act, declanșând povestea virală „TACO Trade” (Trump Always Chickens Out) în timp ce investitorii pariază pe cumpărarea de scăderi legate de tarife.

Nvidia a crescut cu 3,5% datorită rezultatelor stellare din primul trimestru , care au depășit așteptările, în ciuda unei pierderi de 8 miliarde de dolari în veniturile din China din cauza controalelor la export, CEO-ul Jensen Huang subliniind patru surprize pozitive în materie de inteligență artificială, inclusiv creșterea exponențială a inteligenței artificiale de raționament și anularea normelor de difuzare a inteligenței artificiale.

Randamentele Trezoreriei au scăzut ca urmare a preocupărilor legate de creștere , randamentele pe 10 ani scăzând cu 3 puncte de bază la 4,45%, iar randamentele pe 2 ani scăzând la 3,95%, deoarece traderii au estimat două reduceri ale ratei Fed în acest an ca urmare a revizuirii în scădere PIB-ului și a creșterii cererilor de șomaj.

Prețurile petrolului au inversat câștigurile inițiale , WTI scăzând cu 1,6%, la 60,86 dolari, iar Brent-ul cu 1%, la 63,65 dolari, deoarece datele privind contracția economică au depășit optimismul anterior generat de retragerea stocurilor API de 4,24 milioane de barili și de hotărârea instanței privind tarifele.

Dolarul a slăbit în general , indicele dolarului scăzând cu 0,3%, în timp ce euro a câștigat 0,5% la 1,1350, iar yenul s-a întărit cu 0,3% la 144,41 per dolar, reflectând reducerea cererii de active de refugiu după hotărârea privind tarifele.

TACO Trade câștigă impuls , deoarece analiza Sevens Report arată că S&P 500 a crescut cu 2% după tarifele din martie, cu 10% de la scăderea din aprilie „Ziua Eliberării” și cu 11% de la anunțarea tarifelor Chinei, validând strategia de cumpărare a vânzărilor legate de tarifele Trump.

Câștigurile mixte din comerțul cu amănuntul descriu tabloul consumatorilor , Kohl's depășind așteptările și menținând obiectivele, Salesforce crescând orientările privind succesul agenților AI, în timp ce Best Buy și HP au redus perspectivele, citând impactul tarifelor asupra importurilor din China.

Datele economice arată presiunea tarifelor , PIB-ul Q1 contractându-se cu 0,2% (mai bine decât estimarea inițială de -0,3%) și cererile de șomaj crescând la 240.000, în timp ce datele PMI sugerează o creștere Q2 la o rată anualizată de doar 1%, mult sub tendință.

Membrii Fed au susținut discursuri astăzi, inclusiv Barkin de la Richmond, Goolsbee de la Chicago, și Logan de la Dallas în timp ce piețele digeră posibilitatea unui pivot dovish pe fondul incertitudinii tarifare, randamente pe doi ani atingând minimul sesiunii datorită așteptărilor de reducere a ratei.

Parteneriatul cu companiile aeriene și încetinirea luxului au evidențiat mișcările corporative cu parteneriatul de loialitate United-JetBlue și LVMH avertizând cu privire la retragerea continuă a consumatorilor chinezi, în timp ce Tesla a câștigat după ce Musk a confirmat părăsirea rolului din administrația Trump.

Poziționarea pieței rămâne precaută în ciuda raliului, Goldman Sachs și Morgan Stanley avertizând că hotărârea instanței privind tarifele poate avea un impact limitat, deoarece administrația are mai multe autorități pentru a reimpune taxele, menținând incertitudinea ridicată pentru piețele de capital.

