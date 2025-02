Rezumatul zilei: Mărturia lui Powell menține piețele sub control

Piețele americane au înregistrat performanțe mixte în urma declarației lui Powell, Dow Jones Industrial Average tranzacționându-se plat, S&P 500 în teritoriul negativ cu 0,16% și Nasdaq 100 cu 0,3%. Randamentele titlurilor de trezorerie au crescut pe toată curba, randamentul pe 10 ani avansând cu patru puncte de bază, la 4,54%, deoarece președintele Fed a semnalat răbdare în ceea ce privește reducerea ratelor.

Acțiunile Intel au crescut cu 8% ca urmare a comentariilor vicepreședintelui JD Vance cu privire la producția internă de cipuri la AI Action Summit din Paris. Volumul de tranzacționare a crescut cu peste 400.000 de apeluri, condus de apelurile cu scadența vineri de 21 USD, marcând cel mai mare câștig de două zile din martie 2020.

Prețul acțiunilor Apple a urcat cu 3% după parteneriatul cu Alibaba pentru a dezvolta funcții AI pentru iPhone-urile din China. Gigantul tehnologic a raportat cel mai bun trimestru al său, cu venituri de 124,3 miliarde de dolari, în creștere cu 4% față de anul precedent, și preconizează o creștere cu o singură cifră.

Boeing a livrat mai multe avioane decât Airbus pentru prima dată în aproape doi ani, în timp ce Coca-Cola a depășit așteptările privind profitul datorită creșterii prețurilor. Profiturile DuPont s-au majorat datorită creșterii pieței de electronice, iar Elliott Investment Management a dezvăluit o participație de 2,5 miliarde de dolari în Phillips 66.

Acțiunile Fluence Energy s-au prăbușit cu aproape 50%, după ce producătorul de baterii a redus previziunile privind vânzările, citând întârzieri contractuale în Australia. Fidelity National a scăzut cu 18% din cauza veniturilor dezamăgitoare din soluții bancare și a orientărilor care nu au atins așteptările.

Acțiunile Snap au scăzut cu 3,4% în urma retrogradării Guggenheim de la cumpărare la neutru, în timp ce volumele de tranzacționare ale acțiunilor tehnologice Magnificent Seven și-au continuat declinul de doi ani, în ciuda faptului că grupul a atins noi maxime ale capitalizării de piață.

Președintele Trump a ordonat tarife de 25% la importurile de oțel și aluminiu, inclusiv pentru cele din Canada și Mexic. Uniunea Europeană a promis că va impune contramăsuri, escaladând potențialele tensiuni comerciale transatlantice.

Expunerea investitorilor la acțiunile americane a slăbit, deoarece pariurile bullish s-au înjumătățit, iar poziționarea brută a scăzut, potrivit strategilor Citigroup. Piețele europene par să beneficieze de această schimbare a fluxurilor de poziționare.

Președintele Rezervei Federale, Powell, a clarificat rolul băncii centrale în securitatea sistemului de plăți al Trezoreriei în urma controversei Musk, confirmând siguranța sistemului și afirmând că nu există tentative de acces direct ale lui Musk la sistemele Fed.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și-a anunțat vizita în Ucraina în această săptămână pentru a se întâlni cu președintele Zelenskiy, devenind astfel primul membru al cabinetului Trump care vizitează țara. Călătoria se concentrează pe asigurarea accesului la minerale critice în schimbul ajutorului pentru apărare, rezervele de uraniu, titan, litiu și grafit ale Ucrainei fiind estimate la trilioane de dolari.

Aurul oscilează astăzi în jurul valorii de 2.900 de dolari, în timp ce argintul scade cu 0,35%, la 31,91 dolari. Brent și WTI își continuă traiectoria ascendentă, ambele crescând cu 1% astăzi, ajungând la 76,94 și, respectiv, 73,23 dolari.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."