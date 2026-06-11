Rezumatul zilei: „Momentul TACO” susține revenirea indicilor

SUA După scăderile abrupte din ultimele zile, piețele și-au revenit în sfârșit. Indicii înregistrează creșteri pe toate fronturile. Principalii indici bursieri americani au urcat cu aproape 3%.

Cele mai importante știri ar putea fi, din nou, comentariile lui D. Trump. În cursul zilei, președintele SUA a amenințat că va relua atacurile după ultima escaladare, dar seara a anunțat că s-a răzgândit și a anulat raidurile aeriene. Acest scenariu părea însă să fi fost deja parțial inclus în prețuri, întrucât indicii și petrolul nu au reacționat la amenințările președintelui SUA de la începutul sesiunii. Oracle susține evaluările sectoriale, chiar dacă acțiunile sale sunt în scădere. Compania a raportat rezultate pentru trimestrul al doilea care arată o creștere puternică a veniturilor și profituri peste așteptările pieței - inclusiv în segmentele cheie cloud/AI. Cu toate acestea, cheltuielile de capital masive au speriat investitorii, iar acțiunile au scăzut cu până la 11%. Cheltuielile de capital mari au reprezentat o povară pentru companie, dar au susținut piața în ansamblu; acțiunile din sectorul semiconductorilor au revenit la creșteri pe fondul confirmării faptului că companiile de hiperscală rămân angajate în investiții suplimentare. Conform rapoartelor WSJ, OpenAI s-ar putea pregăti pentru un război al prețurilor cu Anthropic înaintea ofertei publice inițiale (IPO). SpaceX urmează să devină publică chiar mâine, iar consensul pieței pare să fie reprezentat de așteptările privind câștiguri uriașe la deschidere. Optimismul în jurul debutului ridică întregul sector spațial, care înregistrează câștiguri puternice – de până la aproximativ 10% în unele cazuri. Date mixte privind PPI și o slăbiciune moderată pe piața muncii. Inflația PPI de bază a crescut la 4,9%, în timp ce valoarea globală a crescut la 6,5%. Cererile noi de șomaj au crescut la 229.000.

Europa Indicii europeni au încheiat ziua cu câștiguri moderate, punând capăt unei serii de patru sesiuni de scădere. Indicele european STOXX 600 a crescut cu aproximativ 0,5%. BCE a majorat ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază, ridicând rata dobânzii la depozite la 2,25%. Decizia a fost larg anticipată și reflectă riscul ca presiunile inflaționiste să se consolideze în urma creșterii prețurilor la energie. Olanda a ales Hensoldt ca furnizor de echipamente de război electronic.

Forex Pe piața valutară, se observă o apreciere în special a dolarului australian și a celui neozeelandez, care au crescut cu 0,2–0,4% față de principalele monede. Mărfuri Petrolul testează nivelul de 90 USD, în scădere cu aproape 5% după comentariile de detensionare ale lui D. Trump.

Creșterea stocurilor de gaze a determinat scăderea prețurilor. NATGAS testează nivelul de 3 dolari.

Aurul (+2%) și argintul (+4%) înregistrează creșteri. De-escaladarea din Orientul Mijlociu implică o politică monetară mai acomodativă, ceea ce ar susține metalele prețioase.

Dintre mărfurile agricole, zahărul înregistrează cea mai mare creștere – de peste 3%, în urma previziunilor privind oferta și cererea publicate astăzi. Criptomonede Revenirea apetitului pentru risc alimentează piața criptomonedelor cu o forță dublă. Creșteri puternice la toate nivelurile. Bitcoin a crescut cu 3,5% și revine la nivelul de 63.000 USD Ethereum crește cu peste 4%, depășind 1.650 USD Solana câștigă aproape 7% și revine la 66 USD.



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