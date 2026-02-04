Rezumatul zilei: Nasdaq atinge minimul ultimelor două luni, dolarul american câștigă teren, criptomonedele înregistrează pierderi semnificative (04.02.2026)

După un început mixt, Wall Street a revenit la o corecție notabilă condusă de sectorul tehnologic. Contractele futures pe toți indicii majori din SUA sunt în teritoriul negativ, Nasdaq (US100: -2,3%) și Russell 2000 (US2000: -1,9%) fiind cei mai afectați. S&P 500 (US500: -1%) înregistrează pierderi mai ușoare, în timp ce Dow Jones (US30: -0,1%), cu valoare mare, se menține cel mai bine.

Vânzarea masivă din sectorul tehnologic a fost declanșată de previziunile dezamăgitoare ale AMD (-16%) privind veniturile din primul trimestru, care nu au îndeplinit așteptările ridicate ale pieței, în ciuda unui raport puternic pentru trimestrul al patrulea. AMD a înregistrat venituri de 10,27 miliarde de dolari în trimestrul al patrulea, peste consens, dar a prognozat aproximativ 9,8 miliarde de dolari pentru primul trimestru - tehnic peste estimări, dar dezamăgitor pentru o poveste de creștere bazată pe inteligența artificială.

Alphabet și Amazon sunt în scădere înainte de anunțarea rezultatelor financiare de astăzi, cu 2,7% și, respectiv, 2,6%.

Datele private ADP au arătat că numărul locurilor de muncă din SUA a crescut cu doar 22.000 în ianuarie, față de previziunile de 45.000, iar cifra pentru decembrie a fost revizuită în scădere la 37.000. Creșterile au fost determinate de sectorul educației și al sănătății, altfel raportul ar fi fost negativ.

Donald Trump a purtat o „convorbire lungă” cu Xi Jinping despre comerț, Ucraina și tensiunile din jurul Iranului și Taiwanului. El a confirmat vizita sa la Beijing din aprilie și achizițiile de soia din China. Convorbirea urmează conversației lui Xi cu Putin, evidențiind coordonarea geopolitică crescândă și armistițiul comercial fragil.

Indicii europeni s-au menținut în mare parte: Elveția (SUI20: +0,95%), Marea Britanie (UK100: +0,9%), Franța (FRA40: +0,85%), Polonia (W20: +0,7%) și Spania (SPA35: +0,6%) sunt pe verde. Germania (DE40: -0,7%) și Olanda (NED25: -0,6%) rămân în urmă.

Dolarul se apreciază față de monedele G10 și principalele monede ale piețelor emergente (USDIDX: +0,3%), în timp ce monedele din Antipozi rămân în urmă (AUDUSD: -0,5%, NZDUSD: -0,8%). EURUSD scade cu 0,1% până la 1,18.

Aurul scade cu 0,5% până la 4.920 USD, argintul crește cu 0,5% până la 86 USD. Țițeiul Brent și WTI își extind câștigurile (~1,5%), NATGAS crește cu 2% pentru a doua zi consecutivă.

Vânzările de criptomonede se intensifică: Bitcoin -2,3% până la 74.000 USD, Ethereum -3,2% până la 2.164 USD.

