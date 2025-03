Rezumatul zilei: Nervozitate la sfârșitul săptămânii, acțiunile încearcă să reducă pierderile 📌

Indicii reduc pierderile inițiale la sfârșitul sesiunii. La momentul publicării, US500 este în scădere cu 0,18%, US100 cu 0,40%, iar US2000 cu 0,15%.

De asemenea, asistăm la o vânzare pe piețele obligațiunilor, a dolarului și cea a criptomonedelor. În esență, investitorii mențin sentimentul negativ din restul săptămânii. Cu toate acestea, sunt vizibile încercări de revenire.

Datele NFP au fost ușor sub așteptări (151 de mii de noi angajări față de o prognoză de 160 de mii), dar abaterea relativ mică de la consens (în contrast cu scăderea bruscă a ADP) a atenuat îngrijorările cu privire la stagflație. Rata șomajului a crescut de la 4% la 4,1%, iar cheltuielile gospodăriilor au crescut cu 0,4% MoM (prognoză 0,5%) și cu 2,9% YoY (prognoză 3,4%).

Jerome Powell a subliniat că economia SUA se află la locul potrivit. Inflația este pe cale să își atingă ținta, iar piața muncii este echilibrată. Politica tarifară reprezintă o sursă potențială de risc inflaționist, însă Fed nu va reacționa exagerat la o singură publicare a datelor. Politica monetară este bine calibrată pentru a face față diferitelor riscuri.

Piețele bursiere din Europa au încheiat săptămâna în mare parte în teritoriul negativ. Indicele german DAX a scăzut cu 1,75%, CAC40 cu 0,95%, FTSE MIB din Italia cu 0,5%, iar indicele britanic FTSE 100 cu 0,03%. Între timp, IBX35 din Spania (+0,17%), indicele elveșian SMI (+0,36%), și WIG20 din Polonia (+0,14%) au înregistrat câștiguri.

Bitcoin a scăzut cu 1,71%, la 88.300 USD, în ciuda anunțului lui Donald Trump privind crearea unei rezerve strategice de Bitcoin. La momentul publicării, are loc și prima conferință a Casei Albe pe tema criptomonedelor.

Piața nu a reacționat optimist la știrea despre rezerva Bitcoin deoarece Trump a decis, pentru moment, să aloce doar acele Bitcoins aflate deja în posesia guvernului american.

Între timp, creșterea acestei rezerve nu va avea loc prin achiziționarea de noi BTC de pe piață din banii contribuabililor americani. Această informație a răcit puternic emoțiile investitorilor care se așteptau ca SUA să investească miliarde în noi Bitcoins.

Pe piața valutară, monedele europene domină astăzi. Euro continuă să se întărească față de dolar (EURUSD: +0,43%), la fel ca lira sterlină (GBPUSD: +0,4%) și francul (CHFUSD: +0,35%). Coroana suedeză se apreciază cel mai mult (USDSEK: -0,7%). Dolarul canadian pierde teren, în ciuda retoricii tarifare mai blânde a lui Trump (USDCAD: +0,7%), la fel ca monedele de la antipozi (AUDUSD: -0,6%, NZDUSD: -0,7%).

Petrolul Brent și WTI revine după ce Trump a amenințat Rusia cu potențiale sancțiuni (1% și, respectiv, 1,15%). Contractele futures NATGAS sunt în scădere cu 1,9% pe fondul creșterii temperaturilor prognozate în estul Statelor Unite.

Aurul este în scădere cu 0,10% la 2.907 USD pe uncie, reducând câștigurile de la începutul zilei. Vânzarea de pe piața bursieră și căutarea de lichidități exercită, de asemenea, o presiune de vânzare asupra aurului.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."