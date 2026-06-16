Rezumatul zilei – Petrolul își pierde aproape integral câștigurile generate de conflict, pe fondul retragerii pieței de la Wall Street în așteptarea deciziei Fed (16.06.2026)

🛢️ Mărfuri Prețurile petrolului înregistrează cea mai lungă serie de scăderi din acest an, ducând prețurile aproape de minimele anului și anulând cea mai mare parte a câștigurilor generate de conflict.

Piața înregistrează o scădere puternică a valorilor celor doi indici de referință principali — petrolul Brent a scăzut cu peste 5% , coborând sub 80 de dolari pe baril , în timp ce WTI din SUA a scăzut la 75 de dolari pe baril .

Rapoarte recente indică faptul că Statele Unite ridică treptat blocada navală și sunt pregătite să permită revenirea imediată a Iranului pe piața petrolului, o măsură menită să atenueze tensiunile înaintea unor noi negocieri.

Acordul urmează să fie semnat vinerea aceasta la Geneva, deși detaliile privind textul integral al memorandumului nu sunt încă disponibile.

Instituțiile de pe Wall Street și-au redus drastic previziunile. Morgan Stanley și Goldman Sachs și-au redus semnificativ proiecțiile de preț pentru trimestrele următoare.

Oferta s-ar putea restabili mai repede decât se aștepta, întrucât Goldman Sachs anticipează că exporturile din Golful Persic vor reveni la nivelurile dinainte de război până la sfârșitul lunii iulie.

Această situație aduce o ușurare vizibilă băncilor centrale, întrucât scăderea prețurilor materiilor prime la nivelurile de la începutul lunii martie reduce semnificativ presiunile inflaționiste la nivel global.

Aurul își continuă revenirea, urcând cu 0,6% pentru a ajunge la 4.360 de dolari pe uncie . Creșterile înregistrate de metalele prețioase sunt determinate de temperarea așteptărilor privind inflația. 📈 Acțiuni și companii După o creștere de trei zile, indicii bursieri americani și-au epuizat în mod evident avântul și rămân într-o situație de incertitudine. Contractele futures pe S&P 500 și Nasdaq suferă o corecție abruptă, US500 pierzând 0,2% , iar US100 scăzând cu peste 1% .

SpaceX înregistrează o creștere explozivă a valorii sale. Acțiunile companiei au înregistrat un nou salt de 11% la deschiderea bursei, iar privind imaginea de ansamblu, firma a crescut cu peste 50% de la momentul listării inițiale.

Compania lui Elon Musk își continuă sprintul în ceea ce privește valoarea de piață, depășind astăzi Amazon și, pentru scurt timp, chiar și Microsoft, capitalizarea de piață a SpaceX atingând suma astronomică de 2,8 trilioane de dolari .

Compania își consolidează poziția ca a cincea forță ca mărime de pe Wall Street. Astăzi, acțiunile au fost impulsionate de știrea finalizării achiziției Cursor în valoare de 60 de miliarde de dolari . Teoretic, acest lucru evaluează Cursor la un raport P/S de 15 . 🏛️ Politica monetară și băncile centrale Astăzi a avut loc o mișcare istorică și extrem de agresivă în Asia. Banca Japoniei (BoJ) a majorat rata dobânzii de referință cu 25 de puncte de bază, până la 1% .

Această decizie marchează o revenire fără precedent la trecut, reprezentând cel mai ridicat nivel al ratei dobânzii din Japonia încă din anii 1990.

Reacția imediată a pieței la decizia BoJ a fost volatilă. Yenul japonez și-a pierdut complet câștigurile anterioare, în timp ce prețurile obligațiunilor de stat locale au scăzut. USDJPY se apropie din nou de nivelul de 160,5 — un prag care a declanșat anterior intervenții valutare.

Banca Centrală a Australiei (RBA) a adoptat o abordare complet diferită, menținând ratele dobânzilor neschimbate pentru prima dată în acest an. Perechea AUDUSD se apreciază astăzi.

Presiunea „hawkish” rămâne palpabilă și în Europa, unde investitorii țin cont de decizia BCE de săptămâna trecută — în cadrul căreia Christine Lagarde a majorat ratele dobânzilor și a avertizat că „inflația generată de război” se extinde asupra economiei în ansamblu. EURUSD a urcat astăzi peste 1,16 , deși această evoluție este determinată în principal de slăbiciunea generală a dolarului (cu excepția yenului).

Piețele financiare globale își țin respirația într-o „liniște înaintea furtunii”, în așteptarea ședinței de miercuri a Rezervei Federale (Fed) .

Evenimentul va fi marcat de debutul mult așteptat al noului lider al băncii centrale, aceasta fiind prima ședință a Fed prezidată de Kevin Warsh .

Deși consensul pieței se așteaptă ca ratele dobânzilor să rămână neschimbate, atenția se va concentra în primul rând pe prima conferință de presă a lui Warsh și pe retorica sa oficială privind perspectivele viitoare ale inflației.

Noul președinte al Fed se confruntă cu o dilemă macroeconomică majoră. Warsh va trebui să găsească un echilibru între presiunile persistente asupra prețurilor pe termen scurt și perspectiva unei scăderi rapide odată cu redeschiderea completă a Strâmtorii Hormuz .

Prețul petrolului a anulat aproape în totalitate creșterea înregistrată pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

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