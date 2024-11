Rezumatul zilei: Piețele americane revin, prețul petrolului crește, iar Tesla conduce câștigurile din sectorul tehnologiei

Acțiunile americane au revenit pe creștere după o săptămână de scădere. S&P500 crește cu 0,43%, Nasdaq câștigă 0,57%, Russell 2000, indicele companiilor cu capitalizare mică se tranzacționează cu 0,31% mai sus, doar Dow Jones este în teritoriul negativ cu o pierdere de 0,15%.

Indicii europeni se tranzacționează fără o direcție clară. Observăm pierderi pe DAX (-0,11%), FTSE MIB (-1,27%) și WIG20 (-0,19%), în timp ce indicele francez CAC40 câștigă 0,12% și FTSE 100 se tranzacționează cu 0,57% mai sus.

Potrivit lui Stournaras (BCE), o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază în decembrie este „rezonabilă” și „multe altele” vor avea loc, în cazul în care inflația va continua să se întoarcă spre ținta de 2% într-un mod constant și previzibil. Pe de altă parte, membrul consiliului BCE avertizează că tarifele lui Trump ar putea duce la recesiune pe termen mediu.

EURUSD a revenit de la suportul psihologic de 1,0500, pe măsură ce raliul post-electoral al dolarului a început să se estompeze (în prezent la 1,0589). Printre alte valute, NOK și AUD se apreciază cel mai mult față de USD, GBP arată putere înainte de datele privind inflația din Marea Britanie, JPY svade cu 0,3% față de USD, deoarece Ueda (BoJ) nu oferă un calendar exact al viitoarelor creșteri ale ratei.

Oprirea de la Johan Sverdrup duce prețurile petrolului cu 3% mai sus. Incidentul a avut un impact asupra piețelor petroliere globale, cotațiile futures ale țițeiului Brent crescând cu 2,98% până la 73,06 dolari pe baril, în timp ce cotația țițeiului american West Texas Intermediate a urcat cu 2,8% până la 68,89 dolari. Această creștere a prețurilor vine pe fondul tensiunilor existente pe piață legate de conflictul Rusia-Ucraina. NATGAS câștigă 3,8% până la 2,92 dolari.

Bitcoin trece de nivelul de 92.000 USD și retestează maximul istoric, în ciuda a două zile la rând de ieșiri nete din ETF-uri; acum scade din nou sub pragul de 91.000 USD. Criptomonedele mai mici sunt în creștere; Tezos, Algorand și Stellar câștigă în intervalul 20-40%; Ethereum este încă sub pragul de 3.200 USD

Aurul revine astăzi, în ciuda persistenței unui dolar puternic și a creșterii randamentelor. La nivel mondial, există rapoarte privind creșterea cererii de aur în India, în special în timpul sezonului nunților. În schimb, cererea chineză de bijuterii s-a contractat într-un ritm de două cifre de la începutul anului. Prețul crește cu 2%, ajungând la aproximativ 2.600 de dolari pe uncie. Argintul câștigă 3% și ajunge la 31 de dolari pe uncie, în timp ce paladiul crește cu 7%.

Rapoartele recente care dezvăluie probleme de supraîncălzire în noile rafturi de servere Blackwell ale Nvidia au trimis acțiunile companiei în scădere cu 1,6%

Acțiunile Tesla cresc cu 5,6% în urma rapoartelor conform cărora echipa de tranziție a lui Donald Trump intenționează să stabilească un cadru federal pentru reglementarea vehiculelor care se conduc singure prin intermediul Departamentului de Transport al SUA.

Boeing intenționează să concedieze peste 2.200 de lucrători din Washington și Oregon, ca parte a obiectivului său mai larg de a reduce 17.000 de locuri de muncă la nivel global. Concedierile includ sute de ingineri și lucrători în producție, stârnind îngrijorări cu privire la creșterea volumului de muncă pentru personalul rămas, în timp ce compania încearcă să relanseze producția de 737 MAX după greva recentă.

