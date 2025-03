Rezumatul zilei: Piețele americane scad ca răspuns la anunțul lui Trump privind tarifele pentru automobile și la datele economice

Indicii americani scad în sesiunea de astăzi ca răspuns la anunțul lui Trump privind tarifele vamale pentru automobile și piese auto, precum și la publicarea unor date economice semnificative. Indicele S&P 500 este în scădere cu 0,1% , Nasdaq 100 pierde 0,2% , iar Dow Jones se corectează cu 0,3% . S&P 500 este pe cale să înregistreze cea mai slabă performanță trimestrială din Q3 2023 .

Președintele Trump a semnat o proclamație de punere în aplicare a unui tarif de 25% pentru toate mașinile și camioanele ușoare fabricate în străinătate începând cu 3 aprilie , ceea ce a dus la scăderea acțiunilor General Motors, Stellantis și Ford . Trump a amenințat, de asemenea, cu "pedepse mai aspre ” împotriva UE și Canadei dacă își unesc forțele împotriva SUA. În plus, noile tarife se vor aplica și pieselor auto , în ciuda rapoartelor anterioare care sugerau că vor fi afectate doar vehiculele finite.

Tesla a apărut ca un punct luminos rar pe piață, acțiunile crescând cu 2% datorită amprentei dominante de producție a companiei din SUA . Cu toate acestea, CEO-ul Elon Musk a avertizat că Tesla „NU este nevătămată”, deoarece piesele importate vor fi în continuare supuse tarifelor, numind impactul costurilor „nu trivial”.

Creșterea PIB-ului SUA în Q4 a fost revizuită în creștere la 2,4% anualizat , de la estimarea anterioară de 2,3%, arătând rezistența economică în ciuda încetinirii de la ritmul de 3,1% în Q3 . O măsură cheie a inflației din raport a fost, de asemenea, revizuită în scădere.

Randamentele obligațiunilor de Trezorerie au crescut , randamentul obligațiunilor pe 10 ani câștigând 2 puncte de bază la 4,37% . Vânzare de 44 de miliarde de dolari de obligațiuni pe șapte ani a fost destul de slabă . Piața obligațiunilor semnalează îngrijorări cu privire la impactul inflaționist al tarifelor , obligațiunile de trezorerie cu scadență scurtă depășindu-le pe cele cu scadențe mai lungi .

Datele privind vânzările de locuințe din SUA au arătat o creștere lunară peste așteptări . În februarie, vânzările de locuințe în SUA au crescut cu 2% , comparativ cu previziunile de 1% .

Raportul săptămânal privind cererile de șomaj a îndeplinit așteptările , numărul cererilor crescând cu 224.000 , față de așteptările de 225.000 .

Contractele futures pe aur au atins astăzi cel de-al 17-lea record al anului , crescând cu 1,2% la 3.056 USD, pe măsură ce temerile legate de războiul comercial s-au intensificat. Bank of America și-a mărit ținta de preț la 3.500 de dolari de la 3.000 de dolari , în timp ce analiștii JPMorgan speculează despre o potențială creștere la 4.000 de dolari .

Acțiunile Advanced Micro Devices (AMD) au scăzut cu peste 3% după ce Jefferies a retrogradat acțiunile de la „buy” la „hold”, citând îngrijorări cu privire la competitivitatea sa față de Nvidia în ceea ce privește capacitățile tehnologice .

GameStop a anunțat că intenționează să vândă 1,3 miliarde de dolari în obligațiuni convertibile pentru a finanța achizițiile Bitcoin , în urma aprobării consiliului de administrație de a adăuga Bitcoin ca activ de rezervă al trezoreriei .

Indicele dolarului american este în scădere cu 0,2% astăzi , în timp ce euro se consolidează cu 0,4% , extinzând câștigul său de la începutul anului la peste 4% . Bank of America a observat că „implementarea selectivă a politicilor americane favorabile creșterii a condus la o subestimare semnificativă a factorilor favorabili creșterii pentru EUR/USD”.

CoreWeave , un furnizor de servicii cloud de inteligență artificială și partener Nvidia, se luptă cu oferta publică inițială (IPO) , reducându-și prețul acțiunilor la 40 de dolari , în scădere de la intervalul inițial de 47-55 de dolari . Nvidia sprijină IPO-ul cu o comandă de 250 de milioane de dolari .

Fondurile speculative își măresc pozițiile short pe acțiuni , Nvidia, AMD și Tesla fiind principalele lor trei ținte , potrivit Morgan Stanley . Miercuri a marcat a treia cea mai mare zi de vânzare a unei singure acțiuni de către fondurile speculative în acest an , condusă de sectorul tehnologiei .

Acțiunile Novo Nordisk au scăzut cu 25% în martie , marcând cea mai mare scădere lunară din 2002 , deoarece investitorii se tem că pionierul pieței medicamentelor pentru obezitate își pierde avantajul în fața rivalului american Eli Lilly , ale cărui rețete Zepbound depășesc acum vânzările Wegovy .

Raportul EIA privind stocarea gazelor naturale a arătat o creștere mai mare decât se aștepta a stocurilor , cu o creștere săptămânală de 37 bcf, față de prognoza de 25 bcf . Stocurile de gaze au început să crească în a doua jumătate a lunii martie , contrar tendințelor pe cinci ani . În ciuda acestui fapt, contractele futures pe gaze naturale încearcă să iasă din trendul descendent, crescând cu peste 2% astăzi .

Prețurile petrolului rămân relativ stabile , Brent menținându-se aproape de 73 de dolari pe baril . Analiștii Citigroup recomandă „acoperirea treptată împotriva riscurilor de scădere”, prognozând că intervalul de tranzacționare se va reduce la 60-75 USD până în 2025 . Contractele futures la țițeiul WTI sunt în creștere cu 0,3% , tranzacționându-se în jurul valorii de 70 de dolari pe baril .

Criptomonedele nu beneficiază astăzi de un puternic impuls ascendent - Bitcoin rămâne în jurul valorii de 86.800 USD , în timp ce Ethereum se tranzacționează aproape 2.000 USD .

