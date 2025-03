Rezumatul zilei: Piețele americane scad pe fondul datelor macroeconomice și al îngrijorărilor legate de tarife

Indicii americani au suferit scăderi semnificative, US500 pierzând 1,9%, US100 2,5%, iar US30 1,6%, investitorii reacționând la datele privind sentimentul consumatorilor și inflația. Indicele S&P 500 este pe cale să înregistreze cea mai slabă performanță trimestrială din 2022.

Indicatorul privind sentimentul consumatorilor a coborât la cel mai scăzut nivel din noiembrie 2022, conform datelor Universității din Michigan, americanii exprimându-și îngrijorări crescute cu privire la inflație și la incertitudinea economică, înainte de implementarea viitoare a tarifelor.

Semnele de stagflație au apărut pe măsură ce datele au arătat cheltuieli de consum slabe alături de o inflație persistentă, determinându-l pe economistul David Alcaly de la Lazard Asset Management să observe că acest „model general” s-ar putea intensifica „pe măsură ce noile tarife și alte schimbări de politică încep să aibă efect”.

Sectorul tehnologic a condus scăderile pieței, indicele “Magnificent 7” scăzând cu 3,2%. Amazon și Alphabet au scăzut fiecare cu peste 4%, în timp ce alte companii megacapitalizate s-au retras în general, pe fondul îngrijorărilor cu privire la sustenabilitatea investițiilor în AI.

Randamentele Trezoreriei au scăzut semnificativ, randamentul pe 10 ani coborând cu 10 puncte de bază la 4,26%, investitorii căutând siguranța în obligațiuni. Între timp, aurul și-a continuat evoluția remarcabilă, crescând cu 0,9% până la 3.083,77 dolari pe uncie.

CoreWeave și-a făcut debutul pe Nasdaq sub indicativul CRWV, dar a scăzut cu până la 5,8% după ce a strâns doar 1,5 miliarde de dolari în cadrul ofertei publice inițiale, cu mult sub cele 4 miliarde de dolari vizate inițial. Furnizorul de cloud AI susținut de Nvidia se confruntă cu rambursări de datorii în valoare de 7,5 miliarde de dolari până la sfârșitul anului viitor.

Acțiunile Lululemon au scăzut cu 15% după ce CEO-ul Calvin McDonald a avertizat că „consumatorii cheltuiesc mai puțin din cauza îngrijorărilor crescute cu privire la inflație și economie”, preluând îngrijorări similare din partea altor retaileri cu privire la deteriorarea sentimentului consumatorilor.

Potrivit celui mai recent sondaj Bloomberg, economiștii și-au revizuit în scădere la 2% previziunile de creștere economică a SUA pentru 2025, citând „cheltuieli de consum mai scăzute și investiții de capital mai limitate, pe fondul incertitudinii crescânde create de politica comercială în continuă evoluție”.

Fondurile de acțiuni din SUA au înregistrat cea mai mare ieșire săptămânală din acest an, potrivit Bank of America, citând datele EPFR Global, în timp ce acțiunile europene au continuat să atragă fluxuri de intrare, în ciuda incertitudinii mai largi de pe piață.

Acțiunile Reddit au scăzut cu mai mult de 5%, continuându-și declinul pe măsură ce poziționarea short a crescut, iar analiștii au pus la îndoială perspectivele de creștere ale companiei. Acțiunile platformei de social media au scăzut cu 50% de la maximul din februarie.

Prețurile petrolului au scăzut, țițeiul WTI pierzând 0,8%, la 69,33 dolari pe baril, pe fondul îngrijorărilor că politicile tarifare în expansiune ale lui Trump vor reduce cererea de energie, deși țițeiul rămâne în grafic pentru al treilea avans săptămânal consecutiv.

Criptomonedele s-au alăturat vânzării pieței mai largi, Bitcoin scăzând cu 4,1% la 83.745 USD și Ethereum scăzând cu 6,9% la 1.869,72 USD, în timp ce activele de risc s-au confruntat cu o presiune generală.

Dolarul canadian s-a întărit după ce președintele Trump a descris o convorbire cu premierul canadian Mark Carney ca fiind „extrem de productivă” pe fondul tensiunilor comerciale continue dintre cele două țări.

UBS Global Wealth Management și-a redus ținta de sfârșit de an pentru S&P 500 de la 6.600 la 6.400, dar a susținut că „acțiunile americane își pot reveni și pot înregistra câștiguri pentru acest an”, în ciuda turbulențelor economice recente.

Companiile energetice din SUA au redus numărul de platforme de foraj pentru petrol și gaze naturale pentru prima dată în ultimele trei săptămâni, Baker Hughes raportând că numărul total de platforme a scăzut cu una, ajungând la 592, cu 29 de platforme sau cu 5% mai puțin decât anul trecut în aceeași perioadă.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."