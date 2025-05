Rezumatul zilei: Piețele arată o recuperare timidă pe fondul presiunii asupra obligațiunilor

US500 s-a tranzacționat fără modificări majore, în timp ce US100 a câștigat 0,4%, iar US30 a rămas plat, acțiunile tehnologice conducând o recuperare modestă de la vânzarea de miercuri, care a afectat piețele datorită turbulențelor de pe piața obligațiunilor.

Justițiarii obligațiunilor au continuat să exercite presiuni asupra piețelor globale ale datoriilor, deoarece republicanii din Camera Reprezentanților au adoptat la limită legea fiscală a lui Trump printr-un singur vot, legislația urmând să adauge 3,8 trilioane de dolari la deficit în următorul deceniu.

Randamentele Trezoreriei pe 10 ani au scăzut cu 4 puncte de bază, la 4,56%, după creșterea de miercuri, deși randamentele pe 30 de ani au rămas ridicate, la aproape 5,09%, investitorii cerând compensații mai mari pentru împrumuturile acordate guvernelor cu datorii în creștere.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a recunoscut că traiectoria datoriei SUA este „nesustenabilă”, avertizând în același timp cu privire la o potențială „rebeliune” a investitorilor la un punct de cotitură necunoscut, deoarece raportul datorie/PIB se situează acum în jurul valorii de 100%, cu plăți anuale ale dobânzii de 880 de miliarde de dolari care depășesc bugetul de apărare.

Bitcoin a urcat la un nou maxim istoric de peste 111.000 de dolari, în creștere cu 2,7% la 111.256 de dolari, deoarece investitorii au căutat alternative la activele americane tradiționale, pe fondul preocupărilor fiscale și al narațiunii „Vinde America”, ca urmare a retrogradării creditului Moody's.

Activitatea de afaceri din SUA s-a îmbunătățit pe măsură ce îngrijorarea legată de comerț s-a diminuat, deși numărul cererilor inițiale de șomaj a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimele patru săptămâni, în timp ce numărul vânzărilor de locuințe existente s-a redus neașteptat la cel mai scăzut ritm din ultimele șapte luni.

Snowflake a câștigat 10% după ce a înregistrat primul său trimestru cu venituri de 1 miliard de dolari și a oferit o orientare puternică peste așteptările Wall Street, demonstrând continuarea cheltuielilor cu software-ul pentru întreprinderi în ciuda incertitudinii economice.

Prețul acțiunilor Target a scăzut cu 4% după ce compania a redus previziunile privind vânzările anuale și se așteaptă acum la un declin al vânzărilor de o singură cifră, citând retragerea consumatorilor în ceea ce privește achizițiile discreționare și reacțiile negative la modificările aduse politicii sale DEI în ianuarie.

Ralph Lauren a câștigat 2%, în ciuda previziunilor de creștere modestă și a creșterii prețurilor pentru a compensa impactul tarifelor, deoarece compania își procură 96% din produse în străinătate, 12% provenind din China.

Departamentul de Justiție a deschis o anchetă antitrust cu privire la acordurile de parteneriat în domeniul AI ale Google, în timp ce UnitedHealth și Humana au scăzut datorită planurilor administrației Trump pentru extinderea auditurilor Medicare asupra planurilor private de sănătate.

Nike și-a anunțat revenirea pe platforma Amazon după ieșirea în 2019, ca parte a eforturilor de reînnoire a creșterii, în timp ce AT&T a convenit să achiziționeze operațiunile de fibră optică pentru consumatori ale Lumen pentru 5,75 miliarde de dolari pentru a extinde acoperirea în bandă largă.

Prețul petrolului a scăzut cu peste 1,5% în urma rapoartelor privind potențialele creșteri ale producției OPEC+ pentru luna iulie, WTI coborând la 60,84 dolari și Brent la 63,98 dolari, deoarece cartelul ia în considerare creșterea producției.

Datele PMI din Europa s-au dovedit a fi mixte. Franța a raportat valori în conformitate cu așteptările, toți indicatorii rămânând sub pragul cheie de 50 de puncte. În Germania, indicatorul PMI compozit a fost o surpriză, scăzând în mod neașteptat la 48,6 puncte (comparativ cu prognoza de 50,4 puncte).

Datele IFO privind sentimentul de afaceri din Germania au arătat o ușoară îmbunătățire față de luna precedentă. Indicele condițiilor a crescut conform așteptărilor la 87,5 puncte (de la 86,9 anterior), așteptările au crescut la 88,9 puncte (de la 87,4), iar indicele evaluării curente a scăzut doar ușor cu 0,3 puncte la 86,1.

Cererile inițiale de ajutor de șomaj din SUA au corespuns așteptărilor, ajungând la 227.000, ceea ce este aproximativ neschimbat față de săptămâna precedentă.

Indicatorii PMI din SUA au indicat o consolidare atât în sectorul serviciilor (52,3 față de 50,6 în aprilie), cât și în cel al producției (52,3 față de 50,2). Această publicare rămâne surprinzător de puternică, în special în lumina îngrijorărilor cu privire la impactul pe termen lung al tarifelor comerciale asupra economiei americane.

Indicele dolarului a crescut cu 0,1%, euro scăzând cu 0,4% la 1,1286 USD și yenul slăbind ușor la 143,86 pe dolar, în timp ce Ethereum a crescut cu 6,7% la 2.677 USD, odată cu avansul Bitcoin.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."