Rezumatul zilei: Piețele globale scad pe fondul dezamăgirii generate de rezultatele Big Tech, a datelor privind inflația și a indicatorilor economici mai slabi

Piețele bursiere din SUA scad după rezultatele Big Tech, US100 conducând pierderile (-1.98%), US500 pierzând 1.42% iar US2000 depreciindu-se cu 1.4%.

Piețele europene închid în scădere, FRA40 și W20 polonez conducând pierderile: -1,12% și respectiv -1,2%. SPA35 și ITA40 au fost cei mai performanți indici, în scădere cu 0,4%.

Piețele din Asia-Pacific au înregistrat performanțe similare, conduse de indicele JP225 din Japonia în scădere (-2,6%), CH50cash (-0,6%) și unii indici stabili CHN.cash (0,03) și VIET30 în creștere (+0,51%).

Măsura de inflație preferată de Fed (PCE) a fost în conformitate cu așteptările inițiale (indicele prețurilor PCE: real 2,1% YoY; prognoză 2,1% YoY; anterior 2,2% YoY).

Numărul cererilor de ajutor de șomaj din SUA a fost mai mic decât se aștepta, marcând minimul ultimelor 5 luni și arătând soliditatea pieței muncii din SUA (216.000, prognoză: 230.000, anterior: 227.000, revizuit la 242.000).

În Hong Kong, creșterea PIB-ului în trimestrul al treilea a fost de 1,8% în termeni anuali față de previziunile de 3,1% și 3,2% în trimestrul al doilea 2024. PIB-ul trimestrial a scăzut surprinzător cu 1,1%, în timp ce piețele anticipau o creștere de 0,2% după 0,4% în Q2 2024. În general, datele indică încetinirea economiei. Publicarea va fi revizuită pe 15 noiembrie, cu mai multe detalii.

Dinamica CPI din Zona Euro (preliminar pentru octombrie) a fost de 2% YoY față de 1,9% estimat și 1,7% anterior.

Indicatorul Chicago PMI a scăzut la 41,6, mult sub previziuni și sub pragul de 50, semnalând o contracție tot mai profundă în sectorul manufacturier din regiune.

Indicii americani au scăzut semnificativ în urma reacțiilor negative la rezultatele Microsoft și Meta, în ciuda faptului că ambele companii au depășit așteptările. Declinul s-a intensificat din cauza îngrijorărilor legate de cheltuielile ridicate pentru infrastructura AI și de moderarea perspectivelor de creștere a cloud-ului.

Mărfurile energetice revin, doar gazele naturale înregistrând o scădere (-4,01%), în timp ce petrolul Brent și WTI sunt în creștere cu 1,33% și, respectiv, 1,61%.

Metalele prețioase scad, paladiul și argintul pierzând 2,62% și respectiv 2,95%, urmate de platină (-1,63%) și aur (-1,49%)

În ciuda intrărilor record la ETF-urile Bitcoin, criptomonedele suferă pierderi. Bitcoin retestează pragul de 70.000 de dolari (-2,83%). Ethereum scade cu 5,43%, în timp ce Dogecoin pierde 4,46%.

JPY este cea mai puternică monedă astăzi, după ce BoJ a menționat posibile creșteri ale ratei. USDJPY a scăzut cu aproape 1% astăzi, iar dolarul s-a depreciat și față de euro, în lumina unei inflații mai mari decât se aștepta în Zona Euro. Lira sterlină rămâne cea mai slabă monedă, investitorii fiind îngrijorați de bugetul Marii Britanii (EURGBP: +0,7%).

