Rezumatul zilei: Piețele își reiau declinul, sectorul tehnologic conducând scăderea

Wall Street a întrerupt o revenire de două zile, în timp ce vânzările s-au reluat pentru acțiunile principalelor companii de tehnologie, US500 fiind în scădere cu 1,25%, US100 pierzând 1,79% iar US30 suferind un declin de 0,85%.

Grupul companiilor megacapitalizate din sectorul tehnologic „Magnificent 7” au atins cel mai scăzut nivel din septembrie, grupul pierzând 2,3%. Meta Platforms a devenit ultima dintre aceste acțiuni care a trecut ân teritoriul negativ în acest an, în timp ce Tesla s-a depreciat cu 4,5%.

Potrivit celui mai recent sondaj al Bank of America, investitorii au redus deținerile de acțiuni americane cu cel mai mare nivel înregistrat vreodată, în timp ce nivelul lichidităților a crescut, indicând o prudență tot mai mare în ceea ce privește proiecțiile de creștere și randamentele investițiilor în AI.

Se așteaptă ca Rezerva Federală să mențină ratele constante la reuniunea de miercuri, piețele concentrându-se pe proiecțiile economice actualizate și pe comentariile președintelui Powell cu privire la impactul politicilor comerciale ale lui Trump asupra inflației și creșterii.

În ceea ce privește știrile corporative, Alphabet, societatea mamă a Google, a fost de acord să achiziționeze firma de securitate cibernetică Wiz pentru 32 de miliarde de dolari în numerar, o tranzacție care va testa abordarea antitrust a administrației Trump față de achizițiile Big Tech.

Piețele europene au crescut, acțiunile germane atingând niveluri record după ce parlamentarii au adoptat un pachet de cheltuieli de referință care include un fond de infrastructură de 500 de miliarde de euro și creșterea cheltuielilor pentru apărare.

Pe piața valutară, EURUSD a adăugat încă 0,2%, recuperând după o scădere intraday semnificativă în urma convorbirii Trump-Putin. Dolarul canadian s-a întărit pe baza datelor CPI peste așteptări (USDCAD: -0,18%). Yenul japonez crește ușor înainte de decizia de politică monetară a BoJ (USDJPY: -0,05%). Cele mai puternice monede G10 de astăzi sunt francul elvețian (USDCHF: -0,5%) și coroana suedeză (USDSEK: -0,5%).

Aurul a atins un nou record, crescând cu 1,1% la 3.034,46 USD pe uncie, investitorii căutând active de refugiu pe fondul incertitudinii economice continue.

Bitcoin a scăzut cu 2,5% la 81.874,23 dolari, iar Ethereum a scăzut cu 2,6% la 1.884,69 dolari, inversând câștigurile anterioare, în timp ce ETF-urile au înregistrat cea mai lungă serie de ieșiri nete săptămânale.

Pe frontul geopolitic, Putin a susținut ideea lui Trump privind o încetare a focului de 30 de zile în ceea ce privește instalațiile energetice din Rusia și Ucraina, cu planuri de a iniția discuții de pace mai ample. Cu toate acestea, președintele rus nu s-a angajat la nimic.

Sub conducerea președintelui în exercițiu Mark Uyeda, SEC continuă să implementeze schimbări radicale, inclusiv relaxarea reglementărilor privind criptomonedele, prelungirea termenelor de conformitate și anularea mai multor inițiative din era Biden.

