Rezumatul zilei: Piețele limitează corecția în așteptarea deciziei Fed

SUA În ciuda unor evoluții geopolitice moderat pozitive, piața s-a concentrat pe vânzările masive care continuă în rândul acțiunilor din sectorul memoriilor și al semiconductorilor. Companiile SaaS beneficiază de slăbiciunea segmentului de inteligență artificială (AI) și înregistrează creșteri puternice. Contractele futures US500 și US30 sunt în creștere moderată, US2000 se menține aproape de nivelul de deschidere, iar US100 este în scădere cu aproximativ 0,7%. Indicele tehnologic se află acum la aproximativ 10% sub nivelul maxim atins.

În rândul analiștilor și al publicului larg, se înmulțesc întrebările cu privire la posibilele măsuri și mesaje pe care le va transmite noul președinte al Fed în cadrul conferinței de presă de mâine. Renunțarea la politica de „orientare prospectivă” sporește semnificativ incertitudinea și exercită o presiune suplimentară asupra sentimentului deja fragil al pieței. Știri despre companii, SUA Palantir (PLTR.US): Guvernul francez își declară intenția de a retrage produsele companiei din cadrul agenției DGSI. În același timp, o serie de firme de cercetare publică rapoarte mixte despre companie, cu o predominanță a opiniilor negative. Acțiunea a scăzut cu aproximativ 5%.

Boeing (BA.US): În ciuda unei dezamăgiri notabile în ceea ce privește profitabilitatea, volumele mai mari de livrări, creșterea veniturilor și o poziție de lichidități îmbunătățită îi liniștesc pe investitori. Acțiunile cresc cu 5% după publicarea rezultatelor.

Nvidia (NVDA.US): Compania își recuperează pierderile de la începutul sesiunii, cauzate de îngrijorările legate de „finanțarea în circuit închis” asociată cu ultimele rapoarte privind investiții suplimentare în OpenAI.

Coca-Cola (KO.US): Conglomeratul din sectorul alimentar și al băuturilor a publicat rezultatele pentru trimestrul al doilea din 2026, surprinzând în mod pozitiv piața în ceea ce privește profitabilitatea (EPS), iar conducerea a majorat cu 5% prognoza privind creșterea organică a vânzărilor pentru întregul an. Acțiunile înregistrează o creștere de aproximativ 4%.

PayPal (PYPL.US): Compania și-a majorat prognoza privind profitul pentru întregul an și a prezentat investitorilor noi metode de optimizare a costurilor. Acțiunile înregistrează o creștere de aproximativ 4%. Date macroeconomice, SUA Indicele de încredere a consumatorilor al Conference Board s-a situat sub așteptări, scăzând la 90,8, cel mai scăzut nivel din acest an.

Deficitul comercial al SUA la bunuri s-a redus la 101,5 miliarde USD în iunie. Europa Starea de spirit în Europa este, de asemenea, mixtă. Comentariile BCE nu au oferit o direcție clară pieței, iar încetarea focului din Orientul Mijlociu ar putea fi temporară, oferind investitorilor din Europa puține motive să cumpere. Panica din sectorul semiconductorilor ajunge și în Europa, dar, în ciuda acestui fapt, majoritatea indicilor încheie ziua în ușoară creștere. Știri despre companii, Europa ASML (ASML.NL): Liderul în litografie continuă să scadă, pe fondul zvonurilor că China începe producția unei noi generații de mașini DUV. Acțiunile au scăzut cu aproximativ 3%.

Kering (KER.FR): Rezultatele vânzărilor Gucci arată că declinul vânzărilor încetinește, ajungând la 1,4 miliarde de euro în trimestrul al doilea al anului 2026. Acțiunile cresc cu aproximativ 3%.

Unilever (UNA.NL): Operatorul de mărci de consum și retail a raportat rezultatele pentru trimestrul al doilea al anului 2026, surprinzând prin creșterea vânzărilor, controlul prețurilor și previziunile. Acțiunile cresc cu 8%.

Orange (ORA.FR): Operatorul de telecomunicații și-a revizuit în sens pozitiv previziunile privind profitul și fluxul de numerar disponibil. Acțiunile cresc cu 4%.

Mercedes-Benz (MBG.DE): Producătorul auto a raportat rezultate mai bune decât se aștepta, determinate în principal de performanța segmentului de leasing și de controlul costurilor. Acțiunile cresc cu aproximativ 2%. Date macroeconomice, Europa Creșterea vânzărilor cu amănuntul în Spania a încetinit la 0,5%. Șomajul a scăzut de la 10,8% la 9,87%. Piața valutară Pe piața valutară, dolarul neozeelandez și euro sunt cele mai puternice. Ambele au înregistrat o creștere de aproximativ 0,2% față de restul coșului valutar. NZD este susținut de retorica moderat-hawkish a Băncii Centrale a Noii Zeelande, în timp ce euro beneficiază de scăderea prețurilor petrolului. Mărfuri Mărfurile agricole rămân influențate în principal de condițiile meteorologice. Cafeaua înregistrează creșteri deosebit de puternice, pe fondul constrângerilor persistente legate de producție și transport. Creșterile de preț ajung la 5%.

În ceea ce privește mărfurile energetice, scăderile continuă. Perspectivele de detensionare și/sau negocieri între Iran și SUA determină scăderea prețului petrolului la 82 USD pe baril.

În sectorul metalelor, argintul și zincul au scăzut cu aproximativ 2%. Criptomonede Piața criptomonedelor este dominată de scăderi. Bitcoin a scăzut cu aproximativ 1,8% și a coborât sub 64.000 USD. Ethereum a scăzut cu peste 2% și a coborât sub 1.900 USD. Solana a scăzut cu peste 2,5%, ajungând la 73 USD.



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