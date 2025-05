Rezumatul zilei: Piețele se mențin stabile înainte de publicarea rezultatelor Nvidia

Piețele americane au rămas în scădere , US500 pierzând 0,2%, US100 plat și US30 în scădere cu 0,3%, în timp ce investitorii așteaptă rezultatele Nvidia pentru Q1 2026 după închiderea ședinței, cu așteptări pentru venituri de 43,1 miliarde de dolari și 0,89 USD EPS reprezentând o creștere masivă de la an la an.

Câștigurile Nvidia au o importanță covârșitoare pentru întregul sector de inteligență artificială, piețele de opțiuni stabilind o volatilitate de 6% după raportare, în ambele direcții, pentru producătorul de cipuri cu capitalizare de 3,3 trilioane de dolari, deoarece investitorii se concentrează pe creșterea producției de cipuri Blackwell și pe impactul restricțiilor comerciale asupra veniturilor din China.

Randamentele Trezoreriei au crescut , randamentele pe 10 ani crescând cu 5 puncte de bază la 4,49% înainte de o licitație de 70 de miliarde de dolari pentru obligațiuni pe cinci ani, în timp ce cererea slabă la vânzarea de obligațiuni pe 40 de ani a Japoniei a evidențiat stresul de pe piața globală a datoriilor pe fondul preocupărilor fiscale continue.

Prețul petrolului a crescut cu peste 2% , petrolul WTI urcând la 62,16 dolari, iar Brent la 64,36 dolari, ca urmare a temerilor legate de întreruperea aprovizionării, după ce Trump a amenințat cu noi sancțiuni împotriva Rusiei și a interzis Chevron să mai exporte petrol venezuelean, înaintea reuniunii cruciale OPEC+ de sâmbătă.

OPEC+ a stabilit noi mecanisme de bază de producție pentru 2027, în timp ce sursele au indicat că reuniunea de sâmbătă ar putea aproba o altă creștere a producției de 411.000 bpd pentru luna iulie, continuând eliminarea treptată a reducerilor de producție ale grupului, în ciuda slăbiciunii recente a prețurilor.

Câștigurile din comerțul cu amănuntul au arătat semnale mixte , Macy's depășind așteptările privind profitul, în ciuda reducerii previziunilor pentru întregul an din cauza impactului tarifelor și a moderării cheltuielilor de consum, în timp ce Abercrombie & Fitch a crescut datorită rezultatelor solide și a creșterii perspectivelor.

Acțiunile Fannie Mae și Freddie Mac au crescut vertiginos după ce Trump a anunțat planurile de a face publici giganții ipotecari, menținând în același timp garanțiile guvernamentale, acțiunile atingând cele mai ridicate niveluri din 2008, în timp ce administrația încearcă să pună capăt conservării lor.

Producătorii germani de automobile negociază tarifele cu Departamentul Comerțului, solicitând credite de export și promisiuni de investiții pentru a atenua eventualele taxe de import, BMW, Mercedes-Benz și Volkswagen sperând la un acord în luna iunie.

Noua Zeelandă a redus ratele cu 25 de puncte de bază la 3,25% citând incertitudinile tarifare globale, în timp ce inflația CPI din Australia a venit ușor în creștere la 2,4% YoY, iar banca centrală a Japoniei îngrijorată de volatilitatea randamentului JGB pe fondul cererii slabe de obligațiuni.

Se așteaptă ca procesele-verbale ale Fed de astăzi să consolideze abordarea prudentă a oficialilor privind politica monetară pe fondul incertitudinii tarifare, președintele Fed Minneapolis, Kashkari, pledând pentru rate constante până când impactul asupra inflației devine mai clar.

Poziționarea pieței rămâne defensivă în ciuda recentelor reveniri, Barclays observând că intrările de fonduri mutuale au stagnat în luna mai, în timp ce cumpărătorii sistematici și volatilitatea scăzută ar putea conduce la noi câștiguri de acțiuni, în timp ce 7.000 de miliarde de dolari se află în fonduri de numerar în așteptarea desfășurării.

