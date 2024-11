Rezumatul zilei: Piețele se redresează în urma scăderii titlurilor de Trezorerie și a marcării profiturilor pe Bitcoin în apropierea pragului de 100.000 USD

Indicii bursieri americani se tranzacționează în creștere, conduși de US2000 cu un avans de 2.07% la 2463.1, US30 fiind în creștere cu 0.84% la 44,759, US500 avansând cu 0.28% la 6002.9 iar US100 apreciindu-se cu 0.13% la 20875.97. Piețele din America Latină prezintă o ușoară divergență, indicele MEXComp din Mexic fiind în creștere cu 0,03% la 50.429 în timp ce BRAComp din Brazilia este în scădere cu 0,05% la 129.764.

Piețele europene înregistrează performanțe mixte. W20 conduce câștigurile, cu o creștere de 0,45% la 2.213,6, urmat de UK100 care crește cu 0,23% la 8314,5 și DE40 din Germania care avansează 0,21% la 19.442,1. Indicele SPA35 din Spania a crescut cu 0,13% până la 11.701. Mai multe piețe sunt în teritoriu negativ, AUT20 din Austria fiind în scădere cu 0,03% la 3524, EU50 pierde 0,16% la 4.798,6, indicele francez FRA40 se depreciază cu 0,26% la 7.252,4, NED25 din Olanda cu 0,33% la 880,26. Indicele SUI20 din Elveția este în scădere cu 0,56% la 11.673, iar indicele italian ITA40 pierde 0,69% la 33.436.

Piețele au reacționat pozitiv la alegerea de către Donald Trump a lui Scott Bessent ca secretar al Trezoreriei. Abordarea graduală anticipată a managerului de fonduri speculative privind restricțiile comerciale și deschiderea față de negocierile tarifare au sporit încrederea investitorilor. Vestea a declanșat o scădere a randamentelor Trezoreriei, cu 10 ani în scădere cu 10 puncte de bază la 4,30%.

Tensiunile din Orientul Mijlociu dau semne de atenuare, cabinetul israelian pregătindu-se pentru votul de marți privind acordul de încetare a focului cu Libanul mediat de SUA, după aprobarea preliminară a premierului Netanyahu.

Potrivit economistului șef al BCE, Philip Lane, transmiterea politicii monetare în UE este mai puternică decât în trecut, deși s-a abținut de la a oferi orientări clare în materie de politică monetară, subliniind că banca trebuie să rămână deschisă în ceea ce privește viteza ajustărilor ulterioare ale ratelor.

Joachim Nagel (BCE), pe de altă parte, a declarat că ratele dobânzilor în zona euro sunt încă restrictive, deși nu ar trebui reduse prea repede.

Acțiunile Commerzbank au scăzut cu 4,75% în urma declarației directorului general al UniCredit, Andrea Orcel, potrivit căreia probabilitatea de achiziție este mai mică decât se aștepta inițial, deoarece principalul interes al UniCredit este în prezent rivalul său italian Banco BPM.

Dolarul a slăbit în general, indicele Bloomberg Dollar Spot Index scăzând cu 0,3%. Euro s-a întărit cu 0,5%, la 1,0470 dolari, în timp ce lira sterlină a câștigat 0,1%, la 1,2543 dolari. Yenul japonez s-a apreciat cu 0,2% față de dolar, la 154,40. Cea mai puternică monedă astăzi a fost francul elvețian, care a câștigat 0,4%, respectiv 0,5% față de EUR și USD.

Bitcoin s-a retras de la niveluri aproape record, scăzând cu 1,75% la 96.000 USD, după ce aproape atinsese 100.000 USD. Retragerea a declanșat lichidări de criptomonede în valoare de peste 500 de milioane de dolari, pozițiile long reprezentând 379 de milioane de dolari. Cu toate acestea, interesul instituțional rămâne puternic, evidențiat de achiziția record de 5,4 miliarde de dolari de către MicroStrategy a 55.000 BTC Bitcoin la un preț mediu de 97.862 USD.

Prețurile petrolului au scăzut pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu s-au diminuat, țițeiul WTI pierzând 2,8% la 69,25 dolari pe baril, pe fondul rapoartelor privind posibile progrese în ceea ce privește încetarea focului între Israel și Hezbollah. Aurul, de asemenea, s-a retras, scăzând cu 3,1% la 2.631,40 dolari pe uncie.

În ceea ce privește știrile corporative, Macy's și-a amânat publicarea câștigurilor pe trimestrul al treilea în urma descoperirii unor cheltuieli ascunse în valoare de 100 de milioane de dolari. Bath & Body Works și-a majorat previziunile EPS pentru întregul an, în timp ce Thyssenkrupp a anunțat că intenționează să reducă sau să externalizeze 11.000 de locuri de muncă în unități siderurgice până în 2030. Acțiunile Cassava Sciences s-au prăbușit cu 83% după ce a anunțat că studiul său de fază 3 ReThink-ALZ cu simufilam pentru boala Alzheimer nu a reușit să îndeplinească toate punctele finale.

Sentimentul legat de mediul de afaceri german a scăzut în noiembrie, indicele IFO coborând la 85,7 de la 86,5, sub previziunile de 86,0. Evaluarea curentă a scăzut la 84,3, în timp ce așteptările au scăzut ușor la 87,2.

