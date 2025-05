Rezumatul zilei: Piețele se stabilizează după retrogradarea creditului american de către Moody's

US500 a scăzut cu 1% după ce a recuperat parțial din scădereainițială care a depășit 2%, în timp ce US100 a scăzut cu 1,5%, iar US30 a scăzut cu 0,7%, investitorii digerând retrogradarea creditului SUA de către Moody's.

Indicele economic principal al SUA a scăzut cu 1,0% în aprilie, depășind estimarea de -0,9% și marcând cea mai mare scădere lunară din martie 2023.

Președintele Fed Atlanta, Raphael Bostic, a semnalat o singură reducere potențială a ratei în 2025, exprimându-și îngrijorarea că inflația nu scade spre ținta Fed la fel de repede cum se aștepta și citând incertitudinea privind impactul tarifelor.

Directorul general al JPMorgan, Jamie Dimon, a avertizat că o recesiune rămâne posibilă, în ciuda faptului că economiștii băncii au redus recent probabilitatea recesiunii sub 50%, citând deficitul mare al țării, creșterea ratelor dobânzilor pe termen lung și preocupările legate de inflație.

Strategii de pe Wall Street au respins în mare măsură retrogradarea Moody's, Thomas Lee de la Fundstrat calificând-o drept un „non-eveniment”, iar Michael Wilson de la Morgan Stanley sugerând investitorilor să „cumpere deprecierea” oricărei slăbiciuni rezultate.

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a dezvăluit un cost de 15 miliarde de dolari din cauza interdicției impuse de SUA asupra cipurilor sale H20 pentru China, numind-o „extrem de costisitoare” și „profund dureroasă” în timpul unui interviu acordat la târgul Computex din Taipei.

Microsoft și-a dezvăluit viziunea privind „web-ul agentic deschis” în cadrul conferinței anuale Build, preconizând că întreprinderile vor implementa 1,3 miliarde de agenți AI până în 2028 și prezentând diverse instrumente, inclusiv Microsoft 365 Agents Toolkit.

Acțiunile Tesla au scăzut cu 3% după ce gigantul tehnologic chinez Xiaomi a anunțat că va dezvălui concurentul său Model Y, EV-ul crossover YU7, în această joi, 22 mai.

Netflix a fost retrogradată de JPMorgan la “neutral” de la “overweight”, în ciuda unui preț țintă mai mare, analistul Doug Anmuth citând evaluarea ridicată a acțiunilor după creșterea de 30% de la începutul anului.

Directorul general al Bath & Body Works, Gina Boswell, a demisionat și a fost înlocuită imediat de fostul director al Nike, Daniel Heaf, în timp ce retailerul a raportat rezultate preliminare pentru primul trimestru la limita superioară a previziunilor.

Randamentul obligațiunilor de Trezorerie pe 10 ani a crescut cu 2 puncte de bază, ajungând la 4,50%, iar randamentul pe 30 de ani a depășit pentru scurt timp 5%, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la povara uriașă a datoriei Americii.

Indicele dolarului a scăzut cu 0,6%, euro crescând cu 0,8% la 1,1253 dolari, iar yenul japonez consolidându-se cu 0,5% față de dolar la 144,93.

Bitcoin s-a tranzacționat peste 104.000 USD după ce a apărat pragul cheie de 100.000 USD, câștigând 0.4% la 104.504 USD, în timp ce Ether a crescut cu 2.5% la 2.453 USD.

Ratele ipotecare pe 30 de ani au crescut ușor la 6,81% de la 6,76% săptămâna trecută, rămânând totuși sub rata de 7,02% din urmă cu un an.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."