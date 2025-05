Rezumatul zilei: Piețele sunt euforice, US100 revine peste pragul de 20.000 de puncte 📈

Wall Street încheie s─âpt─âmâna cu câ╚Ötiguri puternice, dup─â datele solide NFP ╚Öi ╚Ötirile privind poten╚Ťiale discu╚Ťii comerciale între China ╚Öi SUA (S&P 500: +1,4%, Nasdaq: +1,6%, DJIA: +1,3%, Russell 2000: +2,3%)

S&P 500 câ╚Ötig─â pentru a 9-a sesiune consecutiv─â, marcând cea mai lung─â serie de victorii din 2004.

Apple (AAPL.US) este singura companie din grupul “Magnificent 7” care pierde ast─âzi, în sc─âdere cu 3,5%, dup─â ce a raportat c─â tarifele vor însemna aproximativ 900 de milioane de dolari în venituri din acest trimestru. Veniturile din China au sc─âzut la 16 miliarde de dolari, mai mult decât se a╚Ötepta.

Beijingul ia în considerare cooperarea în ceea ce prive╚Öte controalele chimice legate de fentanil ca modalitate de a atenua tensiunile cu SUA ╚Öi de a relua negocierile comerciale. Aceast─â mi╚Öcare poate semnala o deschidere diplomatic─â în contextul disputelor comerciale ╚Öi politice actuale.

Veniturile din taxe vamale în SUA au totalizat 17,4 miliarde de dolari în aprilie - aproape dublu fa╚Ť─â de martie - înainte de un val de noi taxe vamale de Ziua Eliber─ârii.

Angaj─ârile conform raportului NFP au dep─â╚Öit consensul pie╚Ťei (actual: 177.000; prognoz─â: 138.000; anterior: 185.000). Datele contrazic recentul raport ADP (mult sub a╚Ötept─âri) ╚Öi convingerea general─â c─â politica comercial─â haotic─â a lui Donald Trump ar putea afecta perspectivele angajatorilor ╚Öi angaj─ârile.

Câ╚Ötigurile sunt sus╚Ťinute de trei factori principali. În primul rând, speran╚Ťele de relaxare a rela╚Ťiilor dintre SUA ╚Öi China. În al doilea rând, datele solide privind pia╚Ťa muncii NFP. ╚śi în al treilea rând, rezultatele trimestriale solide de pe Wall Street.

O cre╚Ötere de 12,9% a câ╚Ötigurilor în ritm anual, al─âturi de o cre╚Ötere de doar 4,5% a veniturilor, indic─â o îmbun─ât─â╚Ťire semnificativ─â a marjelor opera╚Ťionale în rândul corpora╚Ťiilor americane. Rata de dep─â╚Öire de 74,5% sugereaz─â c─â anali╚Ötii continu─â s─â subestimeze adaptabilitatea companiilor pe fondul r─âzboiului tarifar în curs.

Zona euro - Datele PMI din aprilie pentru industria prelucr─âtoare: real: 49,0; previziune: 48,7; anterior: 48,6.

Indicele PMI principal se apropie de nivelul neutru de 50 ╚Öi sugereaz─â c─â sectorul industrial iese treptat dintr-o recesiune de aproape trei ani. Pentru a doua lun─â consecutiv, produc─âtorii au crescut produc╚Ťia.

Indicii din Europa au închis vineri în teritoriul pozitiv.

Pe pia╚Ťa valutar─â: dolarul se depreciaz─â din nou fa╚Ť─â de toate monedele G10 (USDIDX: -0,3%). Monedele de la Antipozi câ╚Ötig─â cel mai mult (AUDUSD: +1%, NZDUSD: +0,8%). Dolarul canadian cre╚Öte dup─â ce o convorbire Trump-Carney a fost programat─â pentru s─âpt─âmâna viitoare (USDCAD: -0,4%). EURUSD recupereaz─â pierderile de la începutul sesiunii, câ╚Ötigând 0,2% la 1,131.

Bitcoin câ╚Ötig─â 1,00% ast─âzi, la 97.500 USD, Ethereum cre╚Öte cu 0,72%, la 1.850 USD, iar capitalizarea total─â a altor proiecte câ╚Ötig─â 0,25%.

Pe pia╚Ťa cripto, sentimentul este optimist, pe fondul unei reveniri a pie╚Ťelor financiare tradi╚Ťionale ╚Öi a evolu╚Ťiilor fundamentale pozitive.

