Rezumatul zilei: Președintele Fed semnalează că „nu este nicio grabă” pentru reducerea ratelor. AURUL pierde 1,5% , EURUSD scade cu 0,4%

Indicii bursieri americani au încheiat ziua în ușoară creștere. Indicele S&P 500 (US500) a câștigat 0,6% , în timp ce indicele Nasdaq 100 (US100) a crescut cu 0,2% . La începutul sesiunii, indicii au crescut cu peste 1% pe fondul optimismului din jurul potențialelor discuții comerciale dintre SUA și China.

Cu toate acestea, câștigurile au fost reduse după ce Donald Trump a declarat că nu are nicio intenție de a reduce tarifele impuse Chinei, insistând că Beijingul ar trebui să facă primul pas . Comentariul a afectat sentimentul pieței și a contribuit la retragerea de la sfârșitul sesiunii.

În acest weekend, oficialii americani și chinezi vor purta discuții comerciale în Elveția - o evoluție semnificativă după săptămâni de semnale contradictorii. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent , și reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer , se vor întâlni cu vicepremierul chinez He Lifeng , marcând un pas diplomatic notabil.

Rezerva Federală a menținut ratele dobânzilor neschimbate, în conformitate cu așteptările pieței. Fed a remarcat riscurile ridicate la adresa inflației și a pieței muncii, subliniind în același timp exporturile nete semnificativ negative . Pe de altă parte, Fed a recunoscut o activitate economică puternică și o piață a muncii rezistentă.

Piețele au fost în mare parte neafectate de decizia Fed. Investitorii încă estimează o reducere a ratelor cu aproximativ 75 de puncte de bază în acest an, prima reducere fiind așteptată în iunie . Perechea EUR/USD se tranzacționează peste pragul de 1,1350 , în timp ce aurul rămâne în scădere cu aproximativ 1% , după închiderea record de ieri de aproape 3.430 USD pe uncie .

În Polonia, Consiliul de politică monetară (RPP) a redus ratele cu 50 de puncte de bază , prima reducere din octombrie 2023 , în conformitate cu așteptările. Piața a arătat o reacție redusă. Mâine sunt așteptate, de asemenea, decizii privind ratele dobânzilor de la Riksbank, Norges Bank și Bank of England .

Contractele futures pe gazele naturale au crescut astăzi pe fondul îngrijorărilor legate de faptul că fricțiunile tarifare dintre SUA și Canada ar putea reduce oferta și crește utilizarea stocurilor interne. Cu toate acestea, condițiile meteorologice blânde din SUA, fără înghețuri semnificative sau valuri de căldură, limitează câștigurile.

Stocurile de țiței au scăzut puțin mai mult decât se preconiza - cu 2 milioane de barili - împreună cu scăderi ale stocurilor de produse rafinate . În mod neașteptat, stocurile de benzină au crescut , iar prețurile petrolului rămân sub presiune ca urmare a deciziei OPEC+ de a continua creșterea agresivă a producției .

Acțiunile Alphabet au scăzut cu peste 8% după rapoartele conform cărora Apple ia în considerare extinderea capacităților Safari cu căutare bazată pe AI pe toate dispozitivele sale. Raportul a remarcat o scădere a interesului de căutare în Safari în aprilie, care a coincis cu creșterea numărului de interogări legate de AI.

Bitcoin a crescut la 97.000 , alimentat de anticiparea negocierilor dintre SUA și China și o decizie a New Hampshire , care a devenit primul stat american care se angajează să achiziționeze rezerve strategice în Bitcoin - și, eventual, Ethereum .

Tensiunile militare dintre India și Pakistan au escaladat după ce loviturile aeriene indiene au vizat presupuse tabere teroriste din Pakistan. Islamabadul a susținut că a răspuns cu focuri de artilerie și cu doborârea a cinci avioane indiene . În ciuda exploziei, piețele financiare au rămas neafectate, indicele indian Nifty 50 câștigând peste 0,1% în cursul zilei.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."