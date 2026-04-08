Rezumatul zilei – Prețul petrolului brut sub 100 de dolari pe fondul armistițiului

Armistițiul dintre SUA și Iran , încheiat chiar înainte de începerea valului de bombardamente din 7 aprilie 2026, a făcut ca prețul petrolului Brent să scadă de la 120 la 90 de dolari , deși factorii fundamentali rămân tensionați. Iranul cere ca Israelul să-și înceteze atacurile asupra Libanului, amenințând că va renunța la acord.

Țări precum Qatar și Kuweit raportează că atacurile din partea Iranului au continuat , ceea ce ar putea indica o nerespectare a acordului. Iranul refuză să accepte atacurile Israelului asupra Libanului.

Surse de la Casa Albă raportează că planul de pace în 10 puncte al Iranului, publicat astăzi, diferă de ceea ce Statele Unite au primit prin intermediul Pakistanului. Cu toate acestea, acordul de încetare a focului trebuie respectat , iar negocierile de pace sunt programate să înceapă pe 10 aprilie. Rămân totuși multe puncte de tensiune care ar putea fi inacceptabile pentru una dintre părți.

Peste 800 de nave (aproximativ 150-200 de milioane de barili echivalent petrol și GNL) sunt blocate în regiune. Chiar și în cazul unei păci totale, revenirea la capacitate maximă va dura ani de zile (din cauza daunelor suferite de industria petrochimică din Qatar, Kuweit și Iran).

Iranul încearcă să formalizeze taxele de tranzit pentru Strâmtoarea Hormuz (2 milioane de dolari pe navă) , ceea ce ar putea deveni o nouă componentă permanentă a prețului pe baril.

Stocurile de țiței din SUA au crescut cu 3,08 milioane de barili (a 7-a creștere săptămânală consecutivă), ceea ce reprezintă un semnal de scădere pentru prețurile materiilor prime.

Petrolul brut a reacționat cu o revenire la 95 de dolari pe baril în urma rapoartelor conform cărora Iranul oprește trecerea navelor până când Israelul încetează atacurile asupra Libanului. Casa Albă indică faptul că problemele din Liban nu au fost luate în considerare în planul de încetare a focului.

Concomitent, stocurile de distilate au scăzut brusc (-3,14 milioane de barili) , menținând marjele de rafinare ridicate și împiedicând scăderile rapide ale prețurilor la benzinării (în special pentru motorină).

Curba forward pe piața petrolului rămâne stabilă pentru contractele din noiembrie și decembrie, care s-au tranzacționat puțin sub 80 de dolari pe baril săptămâna trecută și astăzi.

Dezescaladarea situației a dus la o creștere a EURUSD către nivelul de 1,1700 , deși a avut loc o ușoară retragere în cursul zilei.

Contractele futures americane au înregistrat astăzi o revenire de 2-3% . US500 se tranzacționează la cel mai înalt nivel din 6 martie.

Bitcoin se redresează astăzi spre 72.000 USD pe fondul slăbiciunii dolarului american. Se pare că Iranul intenționează să perceapă taxe de tranzit în Strâmtoarea Hormuz în criptomonede.

Aurul înregistrează astăzi o revenire clară, ajungând la 4.800 USD pe uncie , în timp ce argintul a urcat la 77 USD pe uncie. Prețurile au scăzut ușor pe parcursul zilei.

O scădere puternică a prețurilor a fost observată și pe piețele care au beneficiat de prețurile ridicate ale petrolului. Se observă scăderi notabile la porumb, zahăr și grâu.

Procesul-verbal al Fed din martie a arătat că majorărilr ratei dobânzii ar putea reveni în discuție în cazul unui șoc inflaționist susținut. Cu toate acestea, Fed a indicat că evaluarea actuală a situației este foarte dificilă.

Fed este paralizată de „riscul dublu” : se teme de o inflație înrădăcinată, dar avertizează simultan că piața muncii fragilă s-ar putea prăbuși brusc . Procesul-verbal a inclus declarații conform cărora conflictul din Orientul Mijlociu ar putea duce la un colaps al pieței muncii, ceea ce, la rândul său, ar justifica o revenire la reducerile de rate.

Piața ignoră Fed : Dolarul și piețele bursiere nu au reacționat la tonul “hawkish”, deoarece investitorii ignoră datele vechi din martie și se concentrează pe întrebarea dacă armistițiul de 14 zile din Golf va rezista . Prețul petrolului a înregistrat o ușoară creștere în ultimele ore, pe fondul reacției negative a Iranului la atacurile Israelului asupra Libanului. Sursă: xStation5

