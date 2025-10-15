Rezumatul zilei: Raliul de pe Wall Street impulsionat de promisiunile lui Powell

Pierderile de ieri de pe Wall Street au fost neutralizate în urma comentariilor lui Jerome Powell , care a sugerat posibilitatea încheierii reducerii bilanțului (înăsprirea cantitativă) în viitorul apropiat.

Powell a sugerat că încetinirea rapidă a angajărilor reprezintă un risc crescând pentru economia SUA , consolidând potențialul unor noi reduceri ale ratei dobânzii. În același timp, el a subliniat stabilitatea generală a economiei americane.

Indicele US100 a depășit astăzi 25.000 de puncte, înregistrând în prezent o creștere de 0,6%, iar indicele US500 a crescut cu 0,35%.

Creșterile au fost alimentate de veniturile puternice ale băncilor, în special în domeniul tranzacțiilor și al băncilor de investiții .

Morgan Stanley a depășit semnificativ așteptările la toate nivelurile (EPS 2,80 USD față de 2,09 USD așteptat), acțiunile crescând cu 5,5%.

Bank of America a înregistrat, de asemenea, performanțe superioare (EPS 1,06 USD față de 0,95 USD așteptat), acțiunile crescând cu 4%.

Piețele europene s-au redresat, conduse de creșterea de aproape 2% a indicelui CAC40 , determinată de stabilizarea politică din Franța (reducerea diferenței de randament dintre Franța și Germania).

Gigantul din segmentul de lux LVMH a raportat venituri de 18,28 miliarde de dolari, oprind tendința negativă a câștigurilor cu o creștere neașteptată a vânzărilor în SUA și Asia; acțiunile au câștigat până la 13%.

Rezultatele solide și perspectivele promițătoare ale producătorului de echipamente pentru semiconductori ASML au stimulat, de asemenea, sentimentul, acțiunile crescând cu 2,6%.

Aurul a atins noi maxime istorice absolute, depășind 4.200 USD pe uncie , ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la o bulă speculativă, după o creștere de 60% de la începutul anului.

Petrolul WTI și-a continuat declinul, scăzând sub 58 USD pe baril, pe fondul previziunilor privind un surplus extrem de mare al ofertei, care va depăși 4 milioane de barili pe zi anul viitor.

Indicele Empire State din New York a înregistrat în mod surprinzător o valoare pozitivă de 10,7 (față de −1,4, cât se aștepta).

Inflația din Franța și Spania a crescut conform așteptărilor, reducând presiunea asupra BCE de a reduce ratele dobânzilor în acest an; euro s-a apreciat față de dolar.

Cacao s-a stabilizat peste 5.800 USD, în ciuda datelor negative privind prelucrarea din Malaezia și Brazilia; datele cheie privind prelucrarea din Europa și Asia vor fi publicate mâine.

Miran, membru al Fed, a sugerat că majorarea productivității determinată de AI ar trebui să permită reducerea ratelor dobânzilor către rata neutră, în timp ce Waller a avertizat că AI ar putea avea un impact asupra pieței muncii.

Inflația CPI din China a scăzut mai mult decât se aștepta față de luna precedentă (−0,3%), reflectând cererea redusă, deși inflația CPI de bază a crescut cu 1%, cel mai ridicat nivel din februarie 2024.

Inflația în Polonia a rămas la 2,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, menținând deschisă posibilitatea unei noi reduceri a ratei dobânzii în acest an.

Bitcoin a continuat să scadă semnificativ, ajungând la 110.000 de dolari .

Rezultatele TSMC pentru trimestrul al treilea vor fi publicate mâine dimineață, iar așteptările indică un trimestru record înainte de stabilizare.

