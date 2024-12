Rezumatul zilei: Raliul piețelor globale condus de tehnologie și cripto, semnale economice mixte

Indicii americani sunt toți astăzi în teritoriul pozitiv. Nasdaq 100 conduce cu o creștere de 1,23%, urmat de Russell 2000 (+0,83%) și S&P500 (+0,53%). Dow Jones se tranzacționează plat în acest moment.

Nasdaq 100 a anunțat schimbări majore ale indicelui începând cu 23 decembrie, MicroStrategy (MSTR.US), Palantir Technologies (PLTR.US) și Axon Enterprise (AXON.US) se vor alătura indicelui. Adăugările vor înlocui Moderna (MRNA.US), Super Micro Computer (SMCI.US) și Illumina (ILMN.US), Bloomberg Intelligence estimând cel puțin 22 de miliarde de dolari în activitatea de tranzacționare legată de ETF. Broadcom Inc. (AVGO) continuă să crească și câștigă peste 10% astăzi.

Indicatorii PMI pentru SUA au avut valori mixte, oferind un anumit sprijin pentru EURUSD înainte de decizia privind rata FOMC. Potrivit S&P Global, sectorul serviciilor a crescut semnificativ în decembrie (58,5, așteptat: 55,7, anterior: 56,1), atingând un nivel maxim al ultimilor 3 ani. Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier pe de altă parte, s-a contractat ușor (48,3, așteptat: 49,4, anterior: 49,7), amânând speranțele de revenire în sector. Indicele Empire State Manufacturing din New York pentru luna noiembrie a fost sub așteptări: real 0,2; prognoză 10; anterior 31,2

Piețele europene au închis în teritoriul negativ, ca urmare a vânzărilor cu amănuntul sub așteptări în China și a dateloir PMI care nu impresionează. Indicele francez CAC40 pierde cel mai mult (-0.71%), urmat de FTSE 100 din Marea Britanie(-0.46%), DAX (-0.45) și FTSE MIB din Italia(-0.43%). Indicele elvețian SMI se tranzacționează plat, în timp ce indicele spaniol IBX35 rămâne singurul câștigător vizibil (+0,23%).

Contractele futures pe cacao (COCOA: +3,7%) se află la noi maxime record, pe măsură ce crește incertitudinea privind producția viitoare. Sezonul de recoltare 2023/2024 a adus cel mai mare deficit din istorie din cauza unei scăderi puternice a producției în țările din Africa de Vest.

Mărfurile au o tendință de scădere astăzi, NATGAS pierzând 2,5%, deoarece nivelul stocurilor din SUA se menține clar peste media pe 5 ani. Petrolul WTI se tranzacționează în jurul valorii de 70,31 USD, iar Brent la 73,95 USD

Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor din Zona Euro a crescut la 51,4 (așteptat 49,5; anterior: 49,5), datorită unei reveniri surprinzătoare a sectorului în Germania. Industria prelucrătoare rămâne slabă, menținându-se la nivelul dezamăgitor anterior de 45,2.

Lira sterlină (GBP) este moneda cu cea mai bună performanță, cu câștiguri constante de aproximativ 0,5-0,7% în mai multe perechi valutare, în timp ce yenul japonez (JPY) se remarcă ca fiind cea mai slabă monedă, înregistrând pierderi constante de aproximativ -0,5% față de principalele sale contrapartide. Dolarul american (USD) afișează performanțe mixte, dar în general pare să fie ușor negativ, în timp ce euro (EUR) este relativ stabil, cu mici mișcări pozitive de aproximativ 0,1-0,2%, poziționându-se la mijlocul plutonului între o GBP puternică și un JPY slab.

Criptomonedele se redresează luni, Bitcoin ajungând peste pragul de 107.000 USD (+4,6%). Ethereum câștigă 5,15%, Chainlink crește cu 3,8%, iar Dogecoin adaugă 2,3% Întrebat direct despre o rezervă strategică Bitcoin în SUA, Trump a spus că se gândește că va fi creată una. În prezent, guvernele naționale dețin aproximativ 2,2% din toate BTC; dintre acestea, Statele Unite dețin cele mai multe, cu mai mult de 200.000.

