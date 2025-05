Rezumatul zilei: Relaxarea tarifelor stimulează bursele și dolarul american

Indicii americani sunt pe plus astăzi pe valul calmării relațiilor dintre SUA și China. Indicele principal S&P 500 câștigă astăzi peste 3%, depășind nivelul de 5.800 de puncte, Dow Jones câștigă 2,6%, iar cele mai pronunțate creșteri pot fi observate pe Nasdaq (+4,2%) și pe indicele Russell 2000, indicele companiilor cu capitalizare mică (+3,6%).

Impulsul ascendent este condus de companiile “Mag7”. Acțiunile Amazon și Meta Platforms se descurcă deosebit de bine, avansând aproape 8%.

Ca urmare a negocierilor din weekend, SUA și China au anunțat o reducere a tarifelor reciproce timp de 90 de zile cu 115 puncte procentuale. Aceasta înseamnă că tarifele pentru produsele din SUA vor fi de 10%, iar tarifele pentru produsele chinezești de 30% (această valoare include așa-numitele tarife pentru fentanil). Îmbunătățirea relațiilor comerciale dintre aceste țări este un element-cheie în eliminarea riscului care a grevat piața în ultima lună.

Piața a reacționat imediat. Materiile prime au revenit dinamic, cu excepția aurului, care pierde astăzi peste 3%. Indicele „fricii” VIX, care reflectă volatilitatea pieței, a scăzut astăzi cu peste 14%.

Orientarea continuă către strategia de creștere a riscului, pe lângă creșterile principalilor indici bursieri, se reflectă și în cotațiile activelor „de refugiu”. Pe lângă scăderile cotațiilor aurului, asistăm și la creșteri ale randamentelor obligațiunilor americane, care în cazul obligațiunilor pe 10 ani au urcat peste 4,45%.

Decizia lui Trump de astăzi, care este un pas spre reducerea prețurilor la medicamente în SUA, s-a dovedit a fi mai blând decât se aștepta piața. Prin urmare, acțiunile producătorilor de medicamente din SUA sunt în creștere. Eli Lilly crește cu aproximativ 3,7%, Pfizer câștigă 3,5%, iar Bristol-Myers Squibb crește cu peste 4%.

Infineon Technologies AG și-a redus previziunile pentru întregul an și a declarat că se așteaptă la o ușoară scădere a veniturilor în anul fiscal 2025, după ce a luat în considerare efectele adverse ale cursului valutar și impactul estimat al tarifelor.

Dolarul american domină piața valutară astăzi. Aprecierea monedei de rezervă a lumii a provocat reacții opuse în yenul japonez și francul elvețian, care au fost cei mai mari perdanți astăzi.

Pe piața materiilor prime, asistăm la creșteri ale prețului petrolului. Contractele futures pe petrol au crescut cu aproximativ 2% astăzi, menținându-se puțin peste 65 USD, iar OIL.WTI a crescut cu 2,1%, ajungând la peste 62 USD. Câștigurile de vineri sunt șterse aproape în întregime de contractele futures pe gaz, care au scăzut cu aproximativ 3,8% astăzi.

Contractele futures pe cafea ies din consolidarea pe termen scurt, scăzând astăzi cu aproximativ 3,6%, aducând prețul futures la cel mai scăzut nivel de la jumătatea lunii aprilie. Un sentiment ușor mai bun poate fi observat pe piața pentru cacao, deși contractele de acolo pierd și ele aproximativ 0,5%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."