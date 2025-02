Rezumatul zilei: Rezultatele Nvidia în centrul atenției, acțiunile evoluează mixt, tarifele sunt amânate

S&P 500 este plat, Nasdaq 100 a câștigat 0,15%, în timp ce Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,47%, investitorii așteptând raportul important al câștigurilor Nvidia care ar putea ajuta la reaprinderea raliului condus de inteligența artificială.

Nvidia a câștigat înainte de publicarea câștigurilor din al patrulea trimestru, cu o miză ridicată, tranzacționarea pe piața opțiunilor sugerând că investitorii estimează o mișcare potențială de 10% a acțiunilor companiei, deoarece se întrevăd îngrijorări cu privire la concurența din partea start-up-ului DeepSeek din China și la tranziția la noile cipuri Blackwell.

Prețul acțiunilor Super Micro Computer a crescut cu 19% după depunerea rapoartelor financiare restante pentru a deveni conformă cu regulile Nasdaq, în timp ce acțiunile AppLovin Corp. au scăzut cu până la 23% în urma rapoartelor a doi vânzători short înainte de a reduce unele pierderi.

Amazon.com a repornit Alexa cu capabilități AI, General Motors intenționează să răscumpere acțiuni în valoare de 6 miliarde de dolari și să își majoreze dividendele, iar Lowe's a prognozat creșterea vânzărilor în acest an, într-un prim semn că, consumatorii încep să cheltuiască din nou.

Randamentele obligațiunilor de Trezorerie au scăzut, randamentul pe 10 ani scăzând cu două puncte de bază la 4,28%, în timp ce Bloomberg Dollar Spot Index a rămas relativ neschimbat, iar Bitcoin a scăzut cu 3,3% la 85.745,37 USD.

Administrația Trump va amâna punerea în aplicare a tarifelor de 25% asupra importurilor canadiene și mexicane până la 2 aprilie (programată anterior pentru 4 martie), anunțând în același timp planuri pentru tarife de 25% asupra importurilor din sectorul auto european.

Contractele futures pe indicii bursieri europeni și euro sunt supuse unei presiuni descendente în lumina recentelor anunțuri privind tarifele și a tensiunilor comerciale.

Senatul l-a confirmat pe Jamieson Greer în funcția de reprezentant comercial al SUA cu un vot de 56-43 pentru a supraveghea agenda comercială agresivă a lui Trump alături de secretarul pentru comerț Howard Lutnick, în ciuda avertismentelor economiștilor potrivit cărora tarifele vor crește prețurile și riscă să reaprindă inflația.

Președintele Stellantis, John Elkann, a îndemnat administrația să mențină produsele construite în Mexic și Canada „fără tarife”, vizând în același timp „portița care permite în prezent intrarea în țară a aproximativ patru milioane de vehicule” fără cerințe privind conținutul american.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, l-a numit pe JR Gibbens, un veteran al Wall Street și al armatei, pentru a oferi consultanță cu privire la planurile pentru un fond suveran de investiții al SUA, în urma ordinului executiv al lui Trump prin care oficialii sunt îndrumați să creeze un astfel de fond.

Managerii de fonduri active dețin cele mai mici alocații de acțiuni megacap tech de la criza financiară globală, ajutând 49% din fondurile gestionate activ să depășească S&P 500 în 2025, față de 38% în aceeași perioadă a anului trecut.

Pe piețele valutare, lira sterlină înregistrează în prezent performanțe superioare celorlalte valute importante, în timp ce monedele de la Antipozi (dolarul australian și cel neozeelandez) înregistrează cele mai slabe performanțe.

Gazele naturale (NATGAS) au scăzut astăzi cu 3,5% din cauza reducerii cererii pentru producția de energie electrică din arderea gazelor naturale.

