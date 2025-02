Rezumatul zilei: Riscul războiului comercial nu frânează câștigurile pe Wall Street 📈

Indicii americani deschid săptămână în creștere, susținuți în principal de companiile tehnologice, preponderent din sectorul semiconductorilor. S&P500 câștigă 0,7%, Nasdaq crește cu 1,15%, DJIA se apreciază cu 0,35%, iar Russell 2000 înregistrează o creștere de 0,55%.

Câștiguri solide sunt înregistrate și de companiile din sectorul materialelor, după ce Donald Trump a anunțat tarife pentru oțel și aluminiu (inclusiv pentru UE).

Merck KGaA se află în negocieri avansate pentru a achiziționa Springworks Therapeutics (SWTX.US). Potrivit unor surse familiare cu problema, tranzacția ar putea fi finalizată în următoarele săptămâni, deși termenii potențialei afaceri nu au fost dezvăluiți. Acțiunile Springworks au crescut astăzi cu aproape 36%.

Comisia Europeană a anunțat un răspuns la tarifele menționate mai sus, considerându-le ilegale și neproductive, dar nu a specificat măsuri înainte de implementarea oficială a barierelor comerciale.

Indicii din Europa sunt, de asemenea, în creștere în ciuda amenințărilor tarifare. DAX nu încetinește nici măcar pentru o clipă (+0,57%), în timp ce indicele francez CAC40 este, de asemenea, în creștere (+0,4%), precum și indicele britanic FTSE 100 (+0,77%) și indicele italian FTSE MIB (+0,5%).

Pe piața valutară, dolarul australian (AUD) și dolarul neozeelandez (NZD) câștigă cel mai mult, consolidându-se față de majoritatea monedelor G10. Indicele dolarului (USDIDX) a deschis săptămâna în forță datorită noilor anunțuri tarifare (+0,22%). În ciuda acestui fapt, euro se întărește în raport cu dolarul (+0,18%), parțial datorită discursului președintelui BCE, Christine Lagarde, în Parlamentul European, în care aceasta a subliniat că lupta împotriva inflației nu s-a încheiat încă și că există condiții pentru redresarea economică în zona euro.

Aurul și-a menținut câștigurile pe tot parcursul zilei de tranzacționare și a crescut în prezent cu 1,50%, la 2.905 USD pe uncie. Argintul, pe de altă parte, a crescut cu 0,70%, la 32 USD pe uncie.

Cererea ridicată de aur persistă de mai multe luni din cauza riscurilor geopolitice și inflaționiste. Conform celor mai recente date, PBOC continuă să cumpere aur în ciuda prețurilor sale record. Banca a reluat achizițiile în noiembrie și le-a continuat în decembrie și ianuarie. În ianuarie, banca și-a majorat rezervele de aur cu 160.000 de uncii.

Pe piața criptomonedelor, observăm un optimism moderat. Bitcoin câștigă 0,90% până la 97.300 USD, limitându-și ușor câștigurile în timpul sesiunii americane. Anterior, prețurile s-au apropiat de pragul de 98.000 USD.

Ethereum înregistrează câștiguri puțin mai mari, de 2,00% și avansează la 2.680 USD. În ciuda acestui fapt, sentimentul pe piața criptomonedelor rămâne slab, chiar dacă Bitcoin gravitează în jurul maximelor istorice.

