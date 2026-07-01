Rezumatul zilei: Rotație pe Wall Street – Dow Jones înregistrează creșteri, în timp ce sectorul AI suferă pierderi

📈 Piața bursieră Stare de spirit mixtă pe Wall Street, cu o înclinație spre segmentul industrial – în timp ce Nasdaq, dominat de companiile tehnologice, rămâne sub presiune, indicele general Dow Jones înregistrează în prezent creșteri, indicând o rotație clară a capitalului către companiile din economia tradițională.

Planurile Meta Platforms privind serviciile cloud reprezintă principalul factor al corecției din sectorul AI – știrile privind planurile companiei de a-și comercializa puterea de calcul excedentară au stârnit îngrijorări că oferta de infrastructură tehnologică ar putea depăși cererea, afectând sectorul inteligenței artificiale.

Creșteri puternice pentru Meta Platforms și calm în rândul marilor companii din sectorul tehnologic – ca reacție la aceste rapoarte, acțiunile Meta au înregistrat o creștere de aproximativ +8%, devenind cele mai performante ale sesiunii. Între timp, acțiunile liderilor tradiționali din domeniul cloud, precum Amazon, Microsoft și Alphabet, au rămas relativ stabile.

Scăderi semnificative în rândul furnizorilor de infrastructură, producătorilor de cipuri și al producătorilor de dispozitive de stocare – CoreWeave (în scădere cu aproximativ 10%) și Nebius (în scădere cu aproximativ 12%) au suferit cele mai mari pierderi. Liderii din industrie, precum Nvidia, AMD, Broadcom și Marvell, au pierdut câte 2–3% fiecare, în timp ce producătorii de memorie Micron și SanDisk au scăzut cu 7–8%.

O performanță și mai slabă în segmentul stocării datelor – Micron Technology a scăzut cu aproximativ 8% (în ciuda veștilor pozitive privind un nou contract cu GM), SanDisk a pierdut aproximativ 9%, în timp ce Seagate Technology și Western Digital au înregistrat scăderi de aproximativ 5%, respectiv 6%.

Slăbiciunea europeană contrastează cu stabilizarea din SUA – scăderile au predominat pe Vechiul Continent, indicele francez CAC 40 înregistrând o scădere de aproape 0,8%, indicele spaniol IBEX 35 scăzând cu peste 0,3%, iar indicele britanic FTSE 100 pierzând 0,2%. Indicele german DAX a fost singura excepție, înregistrând o creștere de 0,3%. 📊 Macroeconomie O schimbare decisivă în comunicarea băncii centrale americane – Kevin Warsh, membru al Fed, a anunțat renunțarea totală la furnizarea către piață a proiecțiilor privind ratele dobânzilor viitoare și a orientărilor prospective. Deciziile de politică monetară vor fi luate acum în mod reactiv, bazându-se exclusiv pe indicatorii macroeconomici actuali, aici și acum.

Menținerea unei orientări restrictive a politicii monetare – tonul agresiv al Fed și reziliența relativă a economiei sugerează că politica monetară restrictivă ar putea persista și în a doua jumătate a anului, ceea ce a dus la o întărire temporară a dolarului american și la o creștere a randamentelor obligațiunilor.

O scădere a indicelui ISM din sectorul manufacturier pe fondul încetinirii inflației – valoarea din iunie a indicelui ISM pentru sectorul manufacturier al SUA a scăzut la 53,3 (de la 54,0 anterior). Cu toate acestea, sectorul se află în expansiune pentru a șasea lună consecutivă.

O răcire bruscă a pieței muncii în raportul ADP – sectorul privat din SUA a creat doar 98.000 de noi locuri de muncă în iunie, un rezultat semnificativ mai slab decât așteptările pieței (110.000 – 118.000) și care marchează cea mai slabă valoare din ultimele câteva luni. 🪙 Metale prețioase Se observă o îmbunătățire a sentimentului pe piața materiilor prime în cazul metalelor prețioase – aurul se apreciază cu peste 1%, revenind peste pragul de 4000 USD, în timp ce argintul înregistrează, de asemenea, un câștig de aproximativ 1%, depășind pragul de 60 USD. 🛢️ Petrol și gaze Petrolul brut rămâne sub presiune – Brentul scade cu peste 2%, îndreptându-se spre nivelul de 71 USD, în timp ce contractele futures pe gazul natural Henry Hub (Natgas) pierd, de asemenea, peste 2%, prelungind corecția în curs de pe piața energiei. ₿ Criptomonede Capitalul revine către activele digitale – o îmbunătățire a sentimentului pieței a generat creșteri semnificative de aproximativ trei la sută pentru principalele proiecte de criptomonede.

Bitcoin a câștigat aproape 3%, depășind pragul de 60.000 USD , în timp ce Ethereum a urcat cu peste 3%, situându-se peste nivelul de 1.600 USD .

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