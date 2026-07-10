Rezumatul zilei: Săptămâna se încheie într-o notă pozitivă. SK Hynix a înregistrat o creștere de 14% pe Nasdaq. Sectorul energetic este în scădere (10.07.2026)

🇺🇸 Acțiuni din SUA și sentimentul pieței Contractele futures pe indicii americani înregistrează câștiguri modeste pe fondul optimismului legat de situația geopolitică și de sectorul tehnologic: Contractele futures de pe Wall Street au înregistrat o ușoară creștere, impulsionate de optimismul legat de debutul SK Hynix și de anunțul lui Donald Trump conform căruia SUA au acceptat discuțiile solicitate de Iran. Contractele futures pe Dow Jones ( US30 ) și S&P 500 ( US500 ) au înregistrat ambele o creștere de 0,3%, în timp ce contractele futures pe Nasdaq 100 ( US100 ) au urcat cu 0,25%. În schimb, contractele futures pe indicele Russell 2000 ( US2000 ), care include companiile cu capitalizare mică, au contrazis tendința, înregistrând o scădere de 0,45%.

ADR-urile SK Hynix au înregistrat o creștere fulminantă de 14% la debutul istoric de la New York: American Depositary Receipts (ADR-urile) gigantului sud-coreean din domeniul semiconductorilor au urcat cu 14%, ajungând la 170 de dolari în sesiunea de vineri. Compania a strâns suma record de 26,5 miliarde de dolari, marcând cel mai mare debut pe piață al unei firme străine din istoria SUA. Tranzacționarea regulată este programată să înceapă luni sub simbolul bursier SKHY.

Meta crește cu 5,5% pe fondul planurilor de producție a cipurilor proprii și de monetizare: Acțiunile companiei-mamă a Facebook au înregistrat o creștere în urma știrii că va lansa producția propriilor cipuri de IA în septembrie, în parteneriat cu Broadcom și TSMC. Strategia implică, de asemenea, monetizarea capacității de calcul excedentare pentru a optimiza costurile centrelor de date și a reduce dependența pe termen lung de hardware-ul Nvidia. 🇪🇺 Piețele europene Indicii de referință europeni au încheiat ziua de vineri cu un optimism moderat: Piețele europene au înregistrat creșteri constante, conduse de indicele britanic FTSE 100 ( UK100 ) și de indicele italian FTSE MIB ( ITA40 ), care au avansat amândouă cu 0,7%. Indicele francez CAC 40 ( FRA40 ) a înregistrat o creștere de 0,25%, în timp ce indicele german DAX ( DE40 ) a încheiat ultima sesiune a săptămânii la același nivel. 🌍 Economie și bănci centrale Datele privind locurile de muncă din Canada depășesc estimările, dar subliniază impactul negativ al comerțului: Economia canadiană a creat 18.000 de locuri de muncă în iunie, reducând rata șomajului la un nivel mai bun decât cel așteptat, de 6,5%. Cu toate acestea, creșterea a fost determinată în principal de locurile de muncă cu normă parțială, în timp ce sectorul manufacturier a pierdut 17.000 de locuri de muncă din cauza tarifelor impuse de SUA. Deși datele au determinat o apreciere a dolarului canadian cu 0,25% față de dolarul american, este puțin probabil ca acestea să modifice perspectiva generală a politicii Băncii Canadei. 💱 Piața valutară (FX) Indicele dolarului se retrage către nivelul de suport, în timp ce yenul conduce clasamentul câștigătorilor din G10: Indicele dolarului american ( USDIDX ) a scăzut cu 0,1%, revenind la nivelul local de suport de lângă 100,600, ca răspuns la atenuarea tensiunilor geopolitice în urma alinierii discuțiilor dintre SUA și Iran. Yenul japonez s-a impus ca cea mai puternică monedă din G10, USDJPY și EURJPY înregistrând o scădere de 0,5% după ce ministrul de finanțe al Japoniei a anunțat planuri de a „încuraja” fondurile interne să investească în active locale. Apetitul pentru risc a determinat, de asemenea, aprecierea dolarului australian ( AUDUSD: +0,3% ) și a dolarului neozeelandez ( NZDUSD: +0,4% ), în timp ce EURUSD a încheiat ziua la același nivel, la 1,1430. 🛢️ Mărfuri, energie și agricultură Indicatorii de referință din sectorul energetic se retrag pe fondul știrilor privind detensionarea situației: Atât prețurile petrolului brut, cât și ale gazelor naturale au scăzut spre sfârșitul săptămânii, pe măsură ce Casa Albă și-a moderat poziția față de Iran. Petrolul Brent a scăzut cu 0,6%, la 75,60 dolari pe baril, WTI a pierdut 1%, ajungând la 71,10 dolari pe baril, iar contractele futures pe gazele naturale din SUA ( NATGAS ) au înregistrat o scădere de 2,8%, reflectând o scădere de 2% a contractelor europene.

Raportul WASDE determină creșteri generalizate la materiile prime agricole: Ultimul raport WASDE a indicat stocuri finale mai mici decât se aștepta pentru porumb (1.790 milioane față de 1.889,5 milioane prognozate) și soia (310 milioane față de 335 milioane prognozate). În schimb, stocurile finale de grâu (722 milioane) și bumbac (4,1 milioane) au depășit estimările de consens. În ciuda datelor mixte privind oferta, întregul complex s-a închis pe teritoriu pozitiv: porumbul a crescut cu 2%, soia a câștigat 1%, grâul a înregistrat un salt de 3,5%, iar bumbacul a urcat cu 0,7%.

Aurul a scăzut cu 0,4%, la 4100 USD/uncie; argintul a scăzut cu 0,35%, la 53,77 USD/uncie. 🪙 Criptomonede Activele digitale se tranzacționează în creștere fermă: Principalele criptomonede au reflectat tendința generală de asumare a riscului la nivel macroeconomic. Bitcoin ( BTC ) a câștigat 1,15%, tranzacționându-se chiar la pragul de 64.000 USD, în timp ce Ethereum ( ETH ) a înregistrat o performanță superioară, cu o creștere de 2,6%, ridicându-și prețul la 1.795 USD.

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