Rezumatul zilei: Scăderea inflației slăbește dolarul și determină creșteri ale aurului și ale indicelui S&P 500

📊 Macroeconomie și bănci centrale Principala publicație a zilei a fost inflația CPI din SUA pentru luna iunie , care a înregistrat o valoare semnificativ mai mică decât așteptările pieței .

Rata inflației a scăzut la 3,5% a/a de la nivelul anterior de 4,2%, în timp ce previziunile pieței se situau la 3,8%. Pe bază lunară, prețurile au scăzut cu 0,4%, înregistrând cea mai mare scădere lunară din 2020. Între timp, inflația de bază anuală a scăzut la 2,6% față de aceeași perioadă a anului trecut de la 2,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, fiind, de asemenea, mai mică decât așteptările pieței.

În cadrul audierii în fața Congresului SUA, Kevin Warsh și-a prezentat planul privind modificările în comunicarea Rezervei Federale (Fed) și a indicat că sarcina principală a băncii centrale este de a readuce inflația la nivelul țintă, după ce aceasta s-a menținut continuu peste nivelul de 2% timp de peste 60 de luni.

Lipsa unor declarații concrete și de orientare restrictivă, potrivit cărora ratele dobânzilor sunt în prezent prea scăzute pentru a readuce inflația la nivelul țintă, face ca poziția actuală a lui Warsh să pară ceva mai neclară decât în timpul primei sale întâlniri.

Warsh a subliniat necesitatea unor schimbări în comunicare și în modul în care sunt percepute inflația, piața muncii și creșterea economică generală.

El a menționat, de asemenea, că misiunea de a restabili stabilitatea prețurilor nu s-a încheiat încă, deși a recunoscut că valoarea CPI din iunie pare, în sine, pozitivă. 💱 Valute Ca răspuns la scăderea inflației, perechea valutară EURUSD a crescut cu aproximativ 50 de pips de la nivelul de 1,1400. O parte din această mișcare ascendentă a fost ulterior anulată în timpul declarației lui Kevin Warsh în fața Congresului SUA. 🌍 Geopolitică O escaladare suplimentară a situației din Orientul Mijlociu înseamnă că temerile privind o recrudescență a inflației sunt în permanență prezente. Deși prețurile petrolului brut au crescut foarte puternic la începutul sesiunii de astăzi, continuând creșterile accentuate de la începutul săptămânii, piața este departe de nivelul de îngrijorare care a predominat în martie și aprilie.

Statele Unite au efectuat al treilea atac cu rachete consecutiv , care a avut ca scop limitarea capacității Iranului de a ataca nave comerciale în Strâmtoarea Hormuz .

Donald Trump a declarat că Strâmtoarea Hormuz rămâne deschisă și că Statele Unite vor fi garantul securității acesteia, în ciuda faptului că Iranul a lansat deja atacuri deschise asupra unor superpetroliere.

Trump a renunțat la ideea de a impune o taxă de 20% pentru garanțiile de securitate în Strâmtoarea Hormuz, anunțând în același timp că această problemă va fi rezolvată prin investiții și noi acorduri comerciale cu țările din Golful Persic. 🛢️ Mărfuri Prețurile petrolului brut se retrag de la maximele zilei de astăzi, care, în cazul petrolului Brent, au fost de 87,5 dolari pe baril, iar pentru petrolul WTI au atins 81,5 dolari pe baril. În prezent, prețurile se corectează spre 85, respectiv 79 de dolari pe baril.

Prețul aurului a înregistrat o revenire dinamică de aproape 100 de dolari pe uncie de la nivelul de 4000 de dolari, ajungând în prezent la cotații de aproximativ 4060 de dolari pe uncie . Merită menționat faptul că o provocare tot mai mare pentru SUA o reprezintă deficitul masiv, care, pe măsură ce temerile legate de inflație se estompează, ar putea declanșa o cerere suplimentară de aur, care atrage deja un interes crescut din partea speculatorilor de pe piața futures.

Prețurile la cacao continuă să crească în timpul tranzacționării de astăzi, în ciuda unei corecții recente, și se apropie din nou de pragul de 6.000 de dolari pe tonă. Investitorii de pe această piață se tem de date și mai slabe privind prelucrarea, care vor fi publicate joi. 📈 Piața bursieră Scăderea inflației și îmbunătățirea sentimentului pieței au condus astăzi la o redresare clară a piețelor de acțiuni. Contractele futures pe S&P 500 (US500) cresc cu peste 0,4%, în timp ce contractele futures pe indicele tehnologic Nasdaq 100 (US100) înregistrează o creștere de până la 1,3% . Merită subliniat faptul că indicele US100 se află la doar 3% de maximele istorice, în timp ce US500 este la doar 0,5% de recordul său .

Piețele bursiere europene au înregistrat astăzi creșteri moderate, cuprinse între 0,3% și 0,6%. Dintre principalii indici europeni, WIG20 din Polonia s-a remarcat în mod clar, înregistrând o creștere de aproximativ 1%. 🏢 Companii și rezultate financiare Sezonul publicării rezultatelor financiare a început neoficial pe Wall Street, inițiat de cele mai mari instituții financiare americane. Acțiunile Goldman Sachs înregistrează astăzi o creștere de aproape 8%, după ce banca a depășit cu 45% previziunile pieței privind profitul pe acțiune (EPS) și a raportat venituri nete de peste 20 de miliarde de dolari.

JPMorgan, Bank of America și Wells Fargo au prezentat, de asemenea, rezultate mai bune decât așteptările pieței, ceea ce investitorii au interpretat ca un semn favorabil al sănătății economice și al cererii de credit din SUA. Atenția pieței s-a concentrat în principal asupra rezultatelor departamentelor de tranzacționare și investiții, precum și asupra comentariilor privind calitatea portofoliului de credite și perspectivele pentru a doua jumătate a anului. Merită menționat faptul că Bank of America a raportat venituri record din tranzacționarea acțiunilor, în timp ce JPMorgan a dezamăgit cu previziuni care indică costuri mai mari.

Starea de spirit din sectorul tehnologic a fost afectată de rezultatele financiare preliminare ale IBM, stârnind îngrijorări cu privire la sănătatea furnizorilor de software. IBM a raportat venituri de 17,2 miliarde de dolari (față de cele prognozate de 17,8 miliarde de dolari) și un profit pe acțiune (EPS) de 2,93 dolari (față de un consens de 3 dolari). După creșteri puternice în ultimele trimestre, acțiunile IBM s-au prăbușit astăzi cu 25%, marcând cea mai mare cădere într-o singură zi a companiei de la spargerea bulei dot-com .

Vânzarea masivă a acțiunilor IBM s-a tradus prin scăderi și pentru alți giganți ai industriei, precum Microsoft, ale cărui acțiuni au pierdut până la 3% pe parcursul zilei (în cele din urmă, această pierdere s-a redus la 1%).

IBM a declarat într-un comunicat oficial că clienții corporativi reduc semnificativ cheltuielile cu software-ul, ceea ce a dus la o vânzare masivă a acțiunilor altor companii din acest sector. Scăderile acțiunilor unor entități precum Accenture, Cognizant, ServiceNow, Salesforce, Workday și Adobe au variat astăzi între 3% și 8%.

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