Rezumatul zilei: Sectorul semiconductorilor domină Wall Street

SUA Ședința de joi de pe Wall Street a început cu scăderi semnificative, care au atins pe alocuri aproape 3% în cazul indicelui NASDAQ 100. Presiunea de vânzare s-a atenuat pe parcurs, iar pierderile s-au redus la aproximativ 1% pentru principalii indici. US500 a înregistrat o scădere de aproximativ 0,6%, iar US100 a scăzut cu 1%. US30 și US2000 se comportă mai bine, cu creșteri de aproximativ 0,2%. Divergența clară dintre indici indică o concentrare a preocupărilor pieței. În centrul atenției se află companiile de tip hyperscale și SaaS; faptul că aceste companii reprezintă mai mult de jumătate din indicii principali are un impact negativ asupra prețurilor pieței în ansamblu. JPMorgan subliniază, de asemenea, reducerea expunerii de către investitorii de retail; această tendință este deosebit de intensă în cazul acțiunilor din sectorul tehnologic.

Piața consideră că actualul conflict din Iran s-a încheiat practic, fapt reflectat în prețuri. Se lucrează în continuare la semnarea unui acord final, ambele părți având termen până pe 21 august.

Micron (MU.US): Producătorul de memorii a înregistrat rezultate fenomenale; acțiunea a crescut cu 20% la deschidere, iar ritmul de creștere s-a redus la 10% pe măsură ce sesiunea a avansat. Compania a generat venituri de 41,46 miliarde USD și un profit pe acțiune (EPS) de 25,11 USD, ceea ce reprezintă o creștere de peste 100% față de trimestrul anterior și depășește cu peste 12% așteptările medii ale pieței. Rezultatele solide susțin, de asemenea, și alți producători din sector. O potențială problemă este că aceste creșteri hiperbolice ale prețurilor memoriilor semnalează o presiune tot mai mare asupra bugetelor de investiții ale companiilor de mare anvergură, ceea ce afectează piața în ansamblu.

Sentimentul euforic față de semiconductori stimulează și compania Qualcomm, care prognozează vânzări de 15 miliarde USD în segmentul centrelor de date, ceea ce a determinat o creștere a acțiunilor cu 8%.

BlackBerry (BB.US): Compania a publicat previziuni optimiste pentru sfârșitul anului, veniturile urmând să fie susținute de cheltuielile pentru infrastructură. Acțiunile au înregistrat o creștere de 7%.

Wendy’s (WEN.US): Compania continuă să revină de la minimele de evaluare, pe fondul unui val de cumpărări din partea investitorilor de retail, în contextul optimismului privind performanța viitoare a unei noi „acțiuni meme”. Acțiunea a înregistrat o creștere de aproximativ 10%.

IBM (IBM.US): Compania a prezentat primul prototip de cip care utilizează tehnologia sub 1 nm.

Apple (AAPL.US): Compania a majorat prețurile produselor, invocând penuria majoră de cipuri de memorie, pentru care sectorul electronicelor de larg consum trebuie să concureze cu centrele de date dedicate inteligenței artificiale. Piața anticipează o potențială presiune asupra marjelor și/sau o scădere a vânzărilor; acțiunile au înregistrat o scădere de aproximativ 5%. Date macroeconomice, SUA Inflația PCE a crescut la 4,1%, în conformitate cu așteptările pieței. Acest lucru nu ar trebui să afecteze în mod dramatic traiectoria ratei dobânzii deja inclusă în prețuri în SUA. Merită menționat faptul că inflația PCE de bază nu numai că este semnificativ mai scăzută, dar s-a și stabilizat mai devreme, ceea ce ar putea sugera că majorarea prețurilor este temporară.

Creșterea economică a surprins în sens pozitiv: PIB-ul SUA (Q1) a crescut cu 2,1% față de 1,6% cât se aștepta.

Salariile și cheltuielile personale au crescut, de asemenea, cu 0,7%.

Numărul cererilor de șomaj s-a menținut peste 200.000, dar a fost sub așteptări.

Preocupările se pot referi la cheltuielile de consum și la comenzile de bunuri durabile, care au fost clar sub așteptări. Europa Indicii europeni înregistrează creșteri moderate, determinate în principal de scăderea rapidă a prețurilor petrolului. Creșterile variază între 0,5% și 1,2%, Germania fiind în frunte. DE40 a crescut cu peste 1,2%.

Optimismul din sectorul semiconductorilor se extinde și în Europa. ASML Holding și Infineon Technologies înregistrează creșteri semnificative, de aproximativ 3%. Date macroeconomice, Europa Creșterea economică a Spaniei s-a situat la 2,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, în conformitate cu așteptările pieței. Piața valutară Pe piața valutară, lira sterlină conduce creșterile. Aceasta urmează traiectoria deja anticipată a unui transfer de putere după demisia lui Keir Starmer. Andy Burnham este favoritul. Lira sterlină se apreciază cu aproximativ 0,2% față de dolar și yen.

Monedele din Noua Zeelandă și Australia înregistrează, de asemenea, creșteri, după o creștere surprinzătoare a ocupării forței de muncă în Australia. Dolarul australian și dolarul neozeelandez au crescut cu aproximativ 0,2% față de dolarul american. Mărfuri Printre mărfurile agricole, cacao înregistrează creșteri puternice. Creșterea de aproape 5% este determinată de îngrijorările legate de următoarele recolte din Africa de Vest.

Mărfurile energetice înregistrează creșteri ușoare; petrolul a crescut cu 2%. În ciuda amenințărilor Irakului de a părăsi OPEC pentru a-și crește producția, o altă scădere semnificativă a stocurilor de petrol din SUA compensează acest impact. Brentul revine la 75 USD pe baril.

Datele economice solide din SUA susțin metalele industriale; cuprul a crescut cu 2%. Dintre metalele prețioase, argintul a crescut cu peste 1%. Criptomonede Piața criptomonedelor dă semne tot mai evidente de slăbiciune și/sau de o posibilă prăbușire. Bitcoin a scăzut sub 60.000 USD. Ethereum a pierdut peste 3% și a scăzut la aproximativ 1.560 USD. Solana a scăzut la 66 USD.



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