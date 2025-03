Rezumatul zilei: Sectorul semiconductorilor este în scădere, viitoarele tarife afectează piața forex, aurul se retrage (27.02.2025)

Indicii americani au parte de o sesiune mixtă astăzi. S&P 500 se tranzacționează plat după un început slab, Dow Jones este în creștere cu 0,7%, în timp ce Nasdaq 100 este în scădere cu 0,5%.

Trump a anunțat noi tarife vamale pentru Canada și Mexic. Pe platforma sa Truth Social, el a declarat un tarif de 25% pentru produsele din Canada și Mexic începând cu 4 martie, citând progresele insuficiente în combaterea contrabandei cu droguri în SUA.

Rezultatele obținute de Nvidia (NVDA.US) au fost în mare parte peste așteptări, însă investitorii au reacționat cu prudență. Deși a depășit previziunile, marja brută de 73,5% a companiei a respectat estimările consensului, iar perspectivele sale pentru Q1 2025 au fost ușor sub așteptările anterioare. Ca urmare, acțiunile Nvidia sunt în prezent în scădere cu aproximativ 2,5%, recuperând ușor de la o scădere de vârf a sesiunii de 4%.

Sentimentul slab din jurul Nvidia se răsfrânge asupra sectorului tehnologic. Ca urmare a unor previziuni mai slabe pentru trimestrele următoare, Salesforce este, de asemenea, în scădere cu 1,7%, TSMC pierde 3,5%, iar dintre „Cei șapte magnifici”, doar Apple și Tesla înregistrează creșteri ușoare.

Datele economice din SUA au trecut în plan secund față de anunțul lui Trump privind tarifele. PIB-ul SUA a crescut cu 2,3%, conform așteptărilor, deși contribuțiile cheltuielilor de consum au fost ușor sub previziuni. Acest lucru a fost compensat de creșterea cheltuielilor guvernamentale și de o balanță comercială mai bună decât se aștepta.

Comenzile de bunuri durabile din SUA au crescut cu 3,1% în ianuarie (față de o creștere prognozată de 2% și un declin de -1,8% în luna precedentă).

Cererile noi de ajutor de șomaj au crescut la 242.000, depășind așteptările de 221.000, marcând cea mai mare valoare din acest an. Media pe patru săptămâni a atins, de asemenea, cel mai ridicat nivel din octombrie.

Randamentele obligațiunilor au înregistrat mișcări minore. Randamentele americane pe 10 ani au crescut ușor (+0,04 puncte procentuale), dar au rămas sub 4,3%. Între timp, obligațiunile germane pe 10 ani au continuat să scadă, coborând la 2,41%.

Piețele europene au închis pe roșu. Indicele DAX din Germania a suferit cea mai mare pierdere, scăzând cu peste 1%. Indicii elvețian ( SMI : -0,65%) și cel francez ( CAC 40 : -0,5%) au scăzut de asemenea, iar indicele larg STOXX Europe 600 a pierdut 0,5%. Sentimentul slab din Europa a fost alimentat de comentariile lui Trump cu privire la potențiale tarife vamale pentru produsele UE.

Procesele-verbale ale ultimei ședințe BCE au confirmat o abordare prudentă a reducerii ratelor. Ultima reducere a ratei a avut ca scop sprijinirea consumului, dar BCE a remarcat creșterea apetitului pentru risc, care a stimulat prețurile acțiunilor europene de la începutul anului.

Dolarul american a dominat piața valutară astăzi. Indicele USD (USDIDX) a crescut cu 0,7%, susținut de declarația tarifară a lui Trump. EURUSD a înregistrat cea mai mare scădere din acest an, coborând la aproximativ 1,041 (de la 1,051 la deschiderea de ieri). Dintre monedele G10, cele mai mari perdante față de dolar au fost dolarul neozeelandez ( NZDUSD : -0,86%) și dolarul australian ( AUDUSD : -0,83%).

Aurul își extinde corecția, scăzând cu 1,06% până la 2.885 dolari pe uncie. Argintul (-1,15%), paladiul (-1,6%) și platina (-1%) sunt de asemenea în scădere.

Raportul EIA privind stocurile de gaze a arătat o reducere mai lentă decât se aștepta. Stocurile de gaze din SUA au scăzut cu 261 bcf (față de o prognoză de -265 bcf), ceea ce nu a condus la o reacție semnificativă a prețurilor. Cu toate acestea, câștigurile anterioare au fost șterse, iar contractele sunt acum în scădere cu 0,3%.

Contractele futures pe petrol sunt în creștere. Contractele futures pe petrolul Brent și WTI au crescut cu 2,25% și, respectiv, 2,5%.

Sentimentul pe piața cripto rămâne mixt. Ethereum continuă să scadă după incidentul ByBit de vinerea trecută (-0,85%), în timp ce Bitcoin și-a încetinit ușor seria recentă de pierderi (+0,13%, 84.500 USD). Chainlink este în scădere cu 0,7%, în timp ce Ripple (+0,8%), Solana (+2,5%) și Dogecoin (+2,3%) câștigă.

