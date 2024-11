Rezumatul zilei: Sesiune mixtă pe Wall Street înainte de alegeri, mărfurile cresc pe fondul știrilor OPEC

Înainte de ziua alegerilor, sentimentul pe Wall Street este mai degrabă mixt. Russell 2000 dă dovadă de forță și câștigă 0,77%, în timp ce Dow Jones este în teritoriul negativ (-0,5%). Nasdaq și S&P 500 oscilează între câștiguri și pierderi, ambele tranzacționându-se în prezent în scădere (-0,05% și, respectiv, -0,12%).

Indicii europeni sunt în teritoriul negativ înainte de alegerile din SUA. Indicele german DAX pierde 0,56%, CAC40 revine cu 0,5%, FTSE MIB din Italia se tranzacționează cu 0,4% mai jos, iar indicele spaniol IBX35 se retrage cu 0,3%. Printre excepțiile de pe bursa europeană se numără FTSE 100, care își revine după o vânzare în urma anunțării unui nou buget și WIG20 din Polonia(+2,15%).

Datele PMI pentru industria prelucrătoare din țările aparținând Zonei Euro au înregistrat o îmbunătățire în comparație cu estimările inițiale (46 pentru Zona Euro în ansamblu, previziuni: 45,9; anterior: 45,9), deși pentru majoritatea publicărilor sectorul a rămas în zona de contracție (sub pragul de 50). Cu toate acestea, îmbunătățirea activității economice în industria prelucrătoare a contribuit la consolidarea euro, care a înregistrat câștiguri semnificative în raport cu dolarul american.

Datele privind bunurile durabile din SUA au depășit ușor așteptările (+0,5% MoM, previziune: 0,4%, anterior: 0,5%)

Berkshire Hathaway a continuat reducerea semnificativă a participațiilor sale la Apple în trimestrul al treilea, vânzând aproximativ 100 de milioane de acțiuni

Nvidia se va alătura indicelui Dow Jones Industrial Average pe 8 noiembrie

Investitorii au susținut pariurile pe o reducere cu 25 de puncte de bază a ratei dobânzii de către Fed în cadrul ședinței din noiembrie.

Mărfurile energetice sunt pregătite pentru o zi puternică astăzi, gazele naturale conducând (+4.92%), în timp ce OIL și OIL WTI sunt cu 3.06% și respectiv 3.22% mai sus.

Acțiunea prețului petrolului a fost determinată în principal de amânarea de către OPEC a creșterii mult anticipate a producției în decembrie, creștere de aproximativ 2,2 milioane de barili pe zi.

Metalele prețioase pierd, platina paladiu fiind în scădere cu -2.70% și respectiv -1.13%. Argintul este în ușoară creștere (+0,08%), în timp ce aurul câștigă 0,28% din cauza incertitudinii electorale.

Sondajele recente indică o cursă strânsă între Donald Trump și Kamala Harris, ceea ce sugerează că rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA ar putea fi amânat peste termenul preconizat.

În ciuda intrărilor record în ETF-urile Bitcoin, criptomonedele suferă pierderi. Bitcoin revine la 67.683 de dolari (-1,83%). Ethereum scade cu 1,45%, în timp ce Dogecoin câștigă 6,64%.

CHF pare să fie cea mai puternică monedă astăzi, cu câștiguri pe scară largă pe toată linia, deoarece investitorii caută un refugiu sigur. SEK este deosebit de slab, fiind în scădere față de majoritatea contrapartidelor majore (interval de -0,4% până la -0,6%). USD are o performanță mixtă, dar în general mai slabă față de principalele valute similare, pierzând teren în special față de CHF și CAD. Monedele europene sunt divizate, CHF înregistrând performanțe superioare, în timp ce SEK și NOK demonstrează slăbiciune. EURCHF este în creștere cu 0,4%, în timp ce EURSEK înregistrează câștiguri de 0,4%, reflectând subperformanța SEK.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."