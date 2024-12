Rezumatul zilei: Sesiune scurtă pe Wall Street cu volatilitate redusă, obligațiunile americane revin la nivelurile de dinaintea alegerilor 📄

Indicii americani au închis cu câștiguri moderate. Sesiunea cash de pe Wall Street a fost scurtată astăzi din cauza sărbătorii de ieri, Ziua Recunoștinței.

Indicele tehnologic US100 a câștigat 0,50% și testează nivelul de 21.000 de puncte, US500 se tranzacționează cu 0,35% mai sus, la 6.050 de puncte, în timp ce contractele futures US200 au înregistrat ușoare pierderi într-o corecție după câștigurile anterioare.

Optimismul este deosebit de puternic în sectorul semiconductorilor. Nvidia (NVDA.US) a crescut cu 3,0%, iar TSMC (TSMC.US) a câștigat 2,6%. Sectorul IT are, de asemenea, performanțe bune, cu excepția Microsoft (MSFT.US), care a pierdut 0,1%, recuperând ușor din pierderile anterioare mai mari.

Sentimentul mai slab din jurul acțiunilor Microsoft provine din raportul Bloomberg conform căruia Comisia Federală pentru Comerț din SUA (FTC) a lansat o investigație antitrust asupra companiei. Investigația se concentrează pe practicile de afaceri ale Microsoft în domeniul cloud computing și al inteligenței artificiale.

Raportul privind PIB-ul Canadei din al treilea trimestru a corespuns așteptărilor cu 1,0% (anterior: 2,2%). Încetinirea creșterii PIB evidențiază unele provocări pentru continuarea expansiunii economice. Ca reacție inițială la aceste date, dolarul canadian a slăbit în raport cu dolarul american.

O inversare a sentimentului post-electoral este vizibilă în obligațiunile americane pe 10 ani, randamentele coborând sub 4,19%, ștergând complet creșterile de la începutul lunii noiembrie. Scăderi ale randamentelor au fost observate și în cazul obligațiunilor germane (-1,83%) și japoneze (-0,76%).

Indicii bursieri europeni au arătat un sentiment pozitiv la încheierea săptămânii. Indicele german DAX a încheiat ședința cu câștiguri de peste 1%, indicele francez CAC40 a crescut cu 0,8%, iar indicele italian IT40 și indicele elvețian SMI au câștigat 0,5%.

Pe piața metalelor prețioase, argintul a înregistrat o revenire puternică, crescând astăzi cu peste 1,4%. Aurul a crescut cu 0,8%, în timp ce platina a câștigat 1,6%.

Pe piața criptomonedelor, a existat o ușoară recuperare. Bitcoin a crescut cu 1,70%, la 97.300 de dolari, în timp ce Ethereum a înregistrat o creștere mai mică, de 0,40%, la 3.590 de dolari.

Cea mai puternică monedă din G10 astăzi a fost yenul japonez, care a câștigat aproape 1,3%.

