Rezumatul zilei – Sfârșitul creșterilor prețului petrolului și un trimestru strălucit pentru Wall Street (30.06.2026)

📊 Macroeconomie și calendarul macroeconomic Marea Britanie : Produsul intern brut (PIB) real din primul trimestru a crescut cu 0,6% față de trimestrul anterior și a fost cu 0,9% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut , ceea ce a corespuns exact previziunilor trimestriale (0,6%) și a fost ușor sub previziunile anuale. Cu toate acestea, datele lunare ale ONS sugerează o oarecare pierdere de avânt, întrucât PIB-ul real a scăzut cu 0,1% în aprilie 2026 , indicând o activitate moderată la începutul celui de-al doilea trimestru.

Polonia: Valoarea preliminară a inflației CPI pentru luna iunie s-a ridicat la 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut (prognoză: 2,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, valoare anterioară: 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut) și a înregistrat o scădere de -0,5% față de luna precedentă (prognoză: -0,2% față de luna precedentă, valoare anterioară: -0,3% față de luna precedentă). Faptul că inflația se situează exact la nivelul țintei înseamnă că MPC nu va avea niciun pretext pentru a modifica ratele dobânzilor în lunile următoare.

Statele Unite: Numărul locurilor de muncă vacante, conform datelor JOLTS din luna mai, a fost de 7,594 milioane , rămânând la un nivel aproape neschimbat față de valoarea revizuită în scădere din aprilie (7,585 milioane), dar depășind nivelul consensual de 7,3 milioane. Aceste date sugerează o cerere stabilă de forță de muncă, în timp ce creșterea numărului de salariați s-a accelerat recent.

Indicele de încredere a consumatorilor al Conference Board a crescut cu 0,6 puncte în iunie, ajungând la 91,2 puncte (prognoză: 94,4 puncte) după o revizuire în sens descendent față de luna precedentă, scăderea prețurilor la benzină contribuind la compensarea îngrijorărilor legate de ocuparea forței de muncă. În iunie, indicele PMI din Chicago a depășit așteptările, ajungând la 56,7 puncte , față de o prognoză de 55,9 puncte (valoarea anterioară: 62,7 puncte).

Germania : Inflația preliminară măsurată prin CPI pentru luna iunie a încetinit la 2,3% anual (prognoză: 2,6%) și a scăzut cu -0,3% lunar (prognoză: 0,0%), în timp ce indicele HICP armonizat a fost de 2,4% anual (prognoză: 2,5%) și, respectiv, -0,2% față de luna precedentă (prognoză: 0,0%).

China : Indicatorii oficiali ai activității economice pentru luna iunie s-au dovedit a fi mai buni decât previziunile. Indicatorul PMI din sectorul manufacturier CFLP a crescut la 50,3 puncte (prognoză: 50,1 puncte), iar indicatorul PMI din sectorul serviciilor CFLP s-a situat la 50,2 puncte (prognoză: 49,9 puncte). 📈 Burse și piețe bursiere Statele Unite (Wall Street) : Principalii indici americani au înregistrat o sesiune puternică marți, încheind cel mai bun trimestru din ultimii șase ani . În orele de seară din Europa, S&P 500 a crescut cu 0,8% , în timp ce Nasdaq 100, dominat de companiile tehnologice, a câștigat 1,8% , impulsionat de o revenire a producătorilor de cipuri și de semne de reziliență economică care alimentează optimismul privind profiturile corporative.

Indicele industrial Dow Jones a înregistrat o creștere mai modestă, de 0,3% . Creșterea pieței bursiere din ultimele trei luni a majorat valoarea de piață a indicelui S&P 500 cu suma colosală de 8 trilioane de dolari . Finalul primei jumătăți a anului a fost calificat drept „monstruos”, în ciuda contextului geopolitic dificil și a volatilității. Strategia „cumpărării la scădere” a devenit alegerea implicită pentru investitorii de retail , care au achiziționat active în valoare de aproape 3,5 ori media zilnică în timpul sesiunilor de scădere ale indicelui S&P 500.

În același timp, o rotație mai amplă a capitalului de la marile companii tehnologice către companiile cu capitalizare mică și segmentele subevaluate a făcut ca indicele S&P 500 să înregistreze o scădere de 1,8% în luna iunie, cu o zi înainte de sfârșitul lunii, ceea ce îl plasa pe cale să înregistreze al doilea cel mai slab iunie din 2015 încoace .

Piețele din Europa și din lume : Bursele europene au înregistrat o închidere mixtă la sfârșitul sesiunii de marți. Indicele general Stoxx Europe a crescut cu 0,9% , iar indicele german DAX a urcat cu 1,4% . Indicele britanic FTSE 100 a câștigat un simbolic 0,1% , în timp ce indicele francez CAC a scăzut cu 0,4% , iar indicele elvețian Swiss Market Index (SMI) a pierdut 0,1% . În același timp, indicele global MSCI World a crescut cu 0,6% . 💱 Valute Perechi valutare majore : Cursul de schimb EURUSD s-a menținut peste 1,14, în ciuda aprecierii dolarului american din cursul dimineții**. GBPUSD s-a menținut peste 1,3250.**

Vânzarea masivă a yenului japonez : Moneda japoneză a scăzut cu încă 0,4% marți, ajungând la 162,67 per dolar . Yenul se află la cel mai slab nivel din ultimii 40 de ani, depășind maximele înregistrate față de dolar din iulie 2024. 🛢️ Mărfuri și energie Petrolul brut : Piața petrolului a înregistrat cea mai mare scădere trimestrială a prețurilor de la începutul pandemiei , iar contractele futures pe țițeiul Brent au scăzut cu aproximativ 30% în al doilea trimestru (excluzând reînnoirile), ceea ce a anulat aproape în totalitate prima geopolitică generată de izbucnirea războiului dintre SUA și Iran în februarie.

La sfârșitul lunii iunie, prețul contractelor Brent cu livrare în septembrie se situa în jurul valorii de 73 de dolari pe baril , în timp ce WTI-ul american cu livrare în august a scăzut cu 1%, ajungând la niveluri sub 70 de dolari

Progresul în ceea ce privește oferta a fost determinat de semnarea unui memorandum temporar și de începerea negocierilor de pace la Doha (Qatar), cu participarea lui Jared Kushner și Steve Witkoff, ceea ce a permis revenirea traficului de petroliere în strâmtoarea critică Hormuz la aproape 80% din nivelul dinainte de război, potrivit Goldman Sachs (și la norma de 30–40 de unități pe zi, conform Morgan Stanley). Deși datele oficiale din satelit indică doar o treime din normă, acest lucru se datorează faptului că multe nave navighează cu transpondere oprite, în urma atacurilor din weekend asupra a două nave container.

Morgan Stanley și-a redus previziunile privind prețul Brent cu dată fixă pentru al treilea și al patrulea trimestru al anului 2026 cu 15 USD și, respectiv, 5 USD, până la un nivel mediu de 75 USD pe baril , avertizând asupra unei supraoferte structurale cauzate de deblocarea Orientului Mijlociu, de cererea slabă din China și de exporturile puternice ale SUA.

Metale prețioase (aur) : Cotațiile spot ale aurului au înregistrat o ușoară revenire de 0,3%, ajungând la 4.030 USD pe uncie , stabilizându-se ușor peste pragul psihologic de 4.000 USD la sfârșitul lunii iunie. În ciuda acestui fapt, de la izbucnirea conflictului în februarie, metalul prețios a pierdut aproximativ 25% din valoarea sa , depășind nivelurile-cheie de sprijin, iar scăderea sa totală față de maximele din iarnă (aproximativ 5.600 de dolari) ajunge la 30% .

Situația privind autonomia băncii centrale a fost stabilizată de hotărârea Curții Supreme a SUA, care i-a permis guvernatoarei Lisa Cook să rămână în Consiliul Guvernatorilor pe durata litigiului cu președintele Donald Trump, care a încercat să o demită. ₿ Criptomonede Bitcoin (BTC) : Prețul celei mai populare monede digitale a înregistrat o scădere evidentă, coborând cu 3% până la un nivel ușor peste 58.000 de dolari

Ether (ETH) : A doua cea mai mare criptomonedă a urmat tendința pieței, scăzând, de asemenea, cu 3% până la o valoare de 1.568 de dolari .

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