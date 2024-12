Rezumatul zilei: US100 se retrage de la maximele istorice pe fondul incertitudinii cu privire la reuniunea Fed 🔎

US500 se retrage ast─âzi, ╚Ötergând toate câ╚Ötigurile de ieri. US500 a sc─âzut cu 0,3%, dar se men╚Ťine peste pragul de 6.050 de puncte. US100 pierde, de asemenea, 0,3%, coborând de la maximele istorice de ieri. Sc─âderile sunt legate de incertitudinea cu privire la planurile Fed pentru anul viitor.

US2000 este cel mai mare declin de pe Wall Street. Cu toate acestea, pierderile au fost limitate de la peste 1% la 0,7%.

DE40 a pierdut 0,28% ast─âzi, dar pe de alt─â parte, EU50 a crescut cu 0,25%.

Datele economice din SUA publicate ast─âzi au fost mixte. Vânz─ârile cu am─ânuntul din noiembrie au fost puternice, crescând cu 0,7% MoM fa╚Ť─â de un a╚Öteptat 0,5% MoM ╚Öi precedentul 0,4% MoM. Cu toate acestea, acest lucru a fost determinat de vânz─ârile mari de automobile, deoarece vânz─ârile de baz─â au dezam─âgit cu o cre╚Ötere de 0,2% MoM fa╚Ť─â de 0,4% MoM preconizat ╚Öi 0,1% MoM anterior.

Produc╚Ťia industrial─â a sc─âzut pentru a treia lun─â consecutiv, cu o sc─âdere de 0,1% MoM, fa╚Ť─â de a╚Ötept─ârile privind o cre╚Ötere de 0,3% MoM ╚Öi fa╚Ť─â de sc─âderea anterioar─â de 0,3% MoM. Este demn de remarcat faptul c─â datele PMI ╚Öi ISM au r─âmas sub 50 de puncte în ultimele luni.

Ca r─âspuns, perechea EURUSD a revenit peste pragul de 1,0500, dar pe parcursul zilei, perechea r─âmâne aproape de nivelul de închidere de ieri.

Lipsa unei surprize în cre╚Ötere în datele din SUA face ca o reducere a ratei Fed s─â fie aproape sigur─â mâine. Cu toate acestea, aceasta nu înseamn─â neap─ârat o a╚Öa-numit─â reducere „hawkish”. Cu toate acestea, pia╚Ťa înc─â vede un poten╚Ťial de cre╚Ötere a ratelor dobânzilor din punct de vedere istoric, deoarece randamentele obliga╚Ťiunilor pe 10 ani sunt aproape de 4,4%.

Infla╚Ťia în Canada s-a situat u╚Öor sub a╚Ötept─âri, la 1,9% YoY. Pe de alt─â parte, m─âsurile de baz─â precum infla╚Ťia redus─â ╚Öi infla╚Ťia median─â au dep─â╚Öit a╚Ötept─ârile, la 2,7% ╚Öi, respectiv, 2,6%.

USDCAD a dep─â╚Öit ast─âzi nivelul de 1,4300 pentru prima dat─â din 2020. A treia sc─âdere consecutiv─â a infla╚Ťiei sub a╚Ötept─âri arat─â c─â reducerile puternice ale ratei de c─âtre BoC nu au împiedicat infla╚Ťia s─â î╚Öi ating─â ╚Ťinta.

USDJPY înregistreaz─â poten╚Ťial prima sa sesiune pozitiv─â din ultimele 7 zile, ceea ce poate fi legat de cre╚Öterea presiunii asupra BoJ de a cre╚Öte ratele dobânzilor. De╚Öi a╚Ötept─ârile indicau recent o ╚Öans─â de 60-70% pentru o majorare, aceste ╚Öanse au sc─âzut s─âpt─âmâna aceasta la 15%. În prezent, o majorare a ratei este cotat─â la o probabilitate de 20%. Decizia BoJ va avea loc joi, înainte de deschiderea pie╚Ťelor în Europa.

Datele privind pia╚Ťa muncii din Marea Britanie au fost pozitive. Cererile de ajutor de ╚Öomaj au crescut cu doar 0,3 mii, comparativ cu a╚Ötept─ârile de 28,2 mii. Salariile pentru luna octombrie au crescut cu 5,2% YoY fa╚Ť─â de a╚Ötept─ârile de 4,6% YoY ╚Öi 4,4% YoY anterior. GBPUSD î╚Öi revine pentru a doua sesiune consecutiv─â.

Indicele IFO din Germania pentru luna decembrie a sc─âzut ast─âzi la 84,7 puncte, împotriva a╚Ötept─ârilor de a r─âmâne la 85,6 puncte.

Petrolul este în sc─âdere cu 1,5% ast─âzi, legat de datele economice slabe din China de la începutul acestei s─âpt─âmâni ╚Öi de datele privind rafin─âriile din noiembrie, care au fost cele mai sc─âzute din iunie.

Aurul se confrunt─â cu o corec╚Ťie ast─âzi, pe fondul temerilor legate de o reducere „hawkish” a ratei Fed. Aurul testeaz─â pragul de 2.340 USD ╚Öi se afl─â la cel mai sc─âzut nivel din decembrie.

Cacaua stabile╚Öte noi maxime istorice pentru a doua zi consecutiv, apropiindu-se de bariera de 12.000 de dolari pe ton─â. Cre╚Öterile sunt legate de îngrijor─ârile cu privire la produc╚Ťia de cacao din Côte d'Ivoire. Un sondaj Bloomberg indic─â o produc╚Ťie de 1,9 milioane de tone pentru sezonul 24/25, comparativ cu estim─ârile guvernamentale de 2,1-2,2 milioane de tone.

Zah─ârul înregistreaz─â o sc─âdere puternic─â ast─âzi, coborând sub 20 de cen╚Ťi pe livr─â, legat─â de procesarea puternic─â a trestiei de zah─âr în Brazilia. În a doua jum─âtate a lunii noiembrie, au fost prelucrate 20,35 milioane de tone de trestie, fa╚Ť─â de a╚Ötept─ârile de 15,5 milioane de tone.

Bitcoin câ╚Ötig─â înc─â 1,15% ast─âzi ╚Öi se men╚Ťine în jurul valorii de 107.000 de dolari. Mai devreme în cursul zilei, câ╚Ötigurile au fost chiar mai mari, dep─â╚Öind pentru scurt timp 108.000 USD. Cu toate acestea, odat─â cu deschiderea sesiunii cash, am asistat la o u╚Öoar─â corec╚Ťie în jurul valorii de 105.000.

Dominan╚Ťa Bitcoin continu─â s─â creasc─â ╚Öi se situeaz─â acum la 57,80%. În prezent, aten╚Ťia întregii pie╚Ťe este concentrat─â pe cel mai mare proiect. Ca urmare, pia╚Ťa altcoin nu a avut o evolu╚Ťie bun─â în ultimele zile, în ciuda nivelurilor record ale BTC.

"Acest material este o comunicare de marketing ├«n sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pie╚Ťele de instrumente financiare, ╚Öi de modificare a Directivei 2002/92 / CE ╚Öi a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investi╚Ťii sau o recomandare de informa╚Ťii sau o recomandare care sugereaz─â o strategie de investi╚Ťii ├«n sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de pia╚Ť─â ( reglementarea abuzului de pia╚Ť─â) ╚Öi de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului ╚Öi a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE ╚Öi 2004/72 / CE ╚Öi a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului ├«n ceea ce prive╚Öte standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectiv─â a recomand─ârilor de investi╚Ťii sau a altor informa╚Ťii care sugereaz─â strategii de investi╚Ťii ╚Öi pentru dezv─âluirea de interese particulare sau indica╚Ťii de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv ├«n domeniul consultan╚Ťei ├«n materie de investi╚Ťii, ├«n sensul Legii privind tranzac╚Ťionarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este preg─âtit─â cu cea mai mare diligen╚Ť─â, obiectivitate, prezint─â faptele cunoscute autorului la data preg─âtirii ╚Öi este lipsit─â de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este preg─âtit─â f─âr─â a lua ├«n considerare nevoile clientului, situa╚Ťia sa financiar─â individual─â ╚Öi nu prezint─â nicio strategie de investi╚Ťii ├«n niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofert─â de v├ónzare, oferire, abonament, invita╚Ťie la cump─ârare, reclam─â sau promovare a oric─ârui instrument financiar. XTB SA nu este responsabil─â pentru ac╚Ťiunile sau omisiunile niciunui client, ├«n special pentru achizi╚Ťionarea sau cedarea instrumente, ├«ntreprinse pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta r─âspunderea pentru nicio pierdere sau daun─â, inclusiv, f─âr─â limitare, orice pierdere care poate ap─ârea direct sau indirect, efectuat─â pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. ├Än cazul ├«n care comunicarea de marketing con╚Ťine informa╚Ťii despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate ├«n acestea, acestea nu constituie nicio garan╚Ťie sau prognoz─â cu privire la rezultatele viitoare. Performan╚Ťele anterioare nu indic─â neap─ârat rezultatele viitoare ╚Öi orice persoan─â care ac╚Ťioneaz─â pe baza acestor informa╚Ťii o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzac╚Ťionare ale niciunei persoane. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate ├«n cadrul tranzac╚Ťiilor dumneavoastr─â. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material sunt emise ├«n baza experien╚Ťei proprii a emitentului ╚Öi nu reprezint─â o recomandare individual─â, nu vizeaz─â atingerea anumitor obiective, randamente financiare ╚Öi nu se adreseaz─â nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au ├«n vedere situa╚Ťia ╚Öi persoana dumneavoastr─â deci nu recomand─âm utilizarea acestor informa╚Ťii sub orice form─â. Utilizarea informa╚Ťiilor cuprinse ├«n cadrul acestui material ├«n orice modalitate se face pe propria dumneavoastr─â r─âspundere. Acest material este emis de c─âtre un analist pentru care ├«╚Öi asum─â r─âspunderea XTB SA, persoan─â juridic─â autorizat─â de KNF ÔÇô Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."