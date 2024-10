Rezumatul zilei: USDJPY câștigă 1,8% ca urmare a creșterii dolarului american 🗽Sentimente mixte pe Wall Street; prețurile petrolului scad

Sesiunea de miercuri de pe piețele bursiere europene s-a încheiat într-o atmosferă mixtă. DAX din Germania a închis sesiunea cu aproape 0,33% mai jos, în timp ce indicele CAC40 din Franța a adăugat 0,05%, iar indicele polonez WIG20 a reușit să reziste presiunii de aprovizionare și a închis cu 0,08% mai sus. Raliul ascendent a fost prelungit astăzi de indicele Hang Seng, deși companiile chineze individuale listate pe Wall Street nu mai manifestă acest optimism, într-o asemenea măsură.

Pe Wall Street, scăderile domină. Singurul indice care câștigă intraday este Nasdaq (+0,1%). Cel mai slab performant în acest moment este indicele Russell 2000, care a scăzut cu 0,22%. Deși sentimentul pe piața bursieră americană este destul de slab, indicele VIX este în scădere cu 1%

S&P 500 nu a reușit să revină și se tranzacționează în scădere ușoară în a doua parte a sesiunii. Livrările estimate raportate de Tesla au dezamăgit investitorii astăzi, la 462.890 față de 463.897 estimat în timp ce producția a fost peste previziuni. Tesla pierde astăzi aproape 6% Producție de 469.796 vehicule față de 465.828 prognoză

Model 3/Y Livrări 439.975, față de 435.920 prognoză

Alte modele Producție 26.128 față de 17.640 prognoză Acțiunile Humana înregistrează o vânzare de 15% determinată de scăderea cererii pentru asigurările de pensii ale companiei. Acțiunile Nike se depreciază cu aproape 7% ca urmare a vânzărilor dezamăgitoare și a unei retrageri a previziunilor anuale; nu sunt ajutate de îmbunătățirea marjelor și de o surpriză pozitivă în ceea ce privește venitul net

Pe piața valutară, tema numărul unu rămâne yenul japonez, care slăbește deja cu aproape 1,8% față de dolar pe o bază intraday, ca urmare a comentariilor dovish ale noului prim-ministru al Japoniei, Ishiba.

Thomas Barkin (Fed) a spsu: "Urmăresc îndeaproape modul în care ratele scăzute ale dobânzii influențează vânzările de locuințe și de automobile pentru a vedea dacă cererea riscă să depășească oferta. Reducerile de 50 BPS, care reprezintă proiecția mediană a factorilor de decizie ai Fed pentru restul acestui an, ar putea, de asemenea, să reducă puțin din creșterea ratelor”.

Lipsa unei direcții comune caracterizează astăzi și piața metalelor prețioase, unde pe de o parte asistăm la creșteri de 0,6% ale prețului argintului, iar pe de altă parte la scăderi de 0,5% ale prețului aurului.

Variația ocupării forței de muncă neagricole ADP în SUA pentru luna septembrie: Actual: 143.000; Previziune: 124.000; Anterior: 89.000. Vedem o întărire a dolarului astăzi, evidentă într-o scădere de 0,2% a EUR/USD; datele mai puternice privind piața muncii au susținut randamentele

Prețurile petrolului scad și șterg o parte din câștiguri după creșterea de ieri. Israelul nu a răspuns până acum la atacul Iranului, deși Casa Albă, precum și forțele de apărare israeliene încă iau în considerare un răspuns militar. Cartelul OPEC+ a convenit să reducă reducerea producției în decembrie, relatează WSJ. În plus, OPEC a declarat că organizația colaborează cu Rusia, Kazahstan și Irak pentru a compensa supraproducția din trecut. Petrolul se tranzacționează și sub presiunea unor stocuri americane mai mari decât se aștepta.

Contractele pentru grâu au crescut cu peste 2% astăzi, susținute de escaladarea situației din Orientul Mijlociu, de primele meteorologice; secetă în regiunea Mării Negre, Rusia și câmpiile sudice ale SUA. Sentimentul pieței criptomonedelor rămâne pesimist, Bitcoin tranzacționându-se la 61.500 USD.

Stocurile de țiței din SUA:: +3,8900 milioane Previziune -1,500 milioane; Anterior -4,471 milioane Distilate: -1,284 milioane (estimare -2,000 milioane; Anterior -2,227 milioane)

Benzină: +1,119 milioane (estimat +200 mii; anterior -1,538 milioane)

La Cushing: +840 mii (anterior +116 mii

